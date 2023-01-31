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Никифоридис
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 января
Автор:
Никифоридис
31 января 2023 20:33
Сообщество :
RealFishki
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подборка
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юмор из соцсетей
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Данный пост закрывает январь. Слегка пошловато, с лёгким налётом алкоголизма и цинизма. Собственно, какой январь — такая и подборка.
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5
комментариев
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11k
Самка Хорька
Полчаса назад
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33k
ACU900
16 минут назад
3
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11k
Самка Хорька
23 минуты назад
Жена нашла сейчас под курткой...
В гараж с друзьями собирался...
Я в ситуации абсурдной:
И не бухнул, и обос...
1
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3k
5010_BIRD
Самка Хорька
8 минут назад
Эх! Была бы такая жена чтобы не обнаруживала, а собирала такое мужу в гараж - цены бы не было.
0
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Самка Хорька
5010_BIRD
3 минуты назад
Ну разве такой кто-то похвастается?.. Уведут!)
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