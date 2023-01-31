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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 января

Автор:
31 января 2023 20:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Данный пост закрывает январь. Слегка пошловато, с лёгким налётом алкоголизма и цинизма. Собственно, какой январь — такая и подборка.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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11k
Самка Хорька Полчаса назад
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33k
ACU900 16 минут назад
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11k
Самка Хорька 23 минуты назад
Жена нашла сейчас под курткой...
В гараж с друзьями собирался...
Я в ситуации абсурдной:
И не бухнул, и обос...
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