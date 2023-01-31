Компания PepsiCo возвращается в Россию под другим названием

По всей видимости, в PepsiCo тоже подбили баланс и результат им не понравился. Поэтому и решили вернуться. Чтобы избежать шумихи и проблем, их главный напиток - Pepsi - будет продаваться под названием Evervess-Cola. Наклейка другая, вкус тот же.