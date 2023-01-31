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Компания PepsiCo возвращается в Россию под другим названием

Компания PepsiCo возвращается в Россию под другим названием

Автор:
31 января 2023 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: возвращение   кока-кола   компания   пепси   проиводство   убытки   
1737
5

Посчитали убытки, призадумались… и решили, что прибыль превыше всего.

Весной 2022-го компания PepsiCo объявила о приостановке продаж газировки Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda. Осенью того же года сообщила, что останавливает их производство на территории России.

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При желании, все эти лимонады можно было спокойно купить - склады были затарены на шесть месяцев вперёд, да и параллельный импорт никто не отменял.

Компания Coca-Cola тоже совершила «попытку к бегству» из России. И тоже весной. А в августе подсчитала убытки и выяснилось, что они превысили $195 миллионов.

По всей видимости, в PepsiCo тоже подбили баланс и результат им не понравился. Поэтому и решили вернуться. Чтобы избежать шумихи и проблем, их главный напиток - Pepsi - будет продаваться под названием Evervess-Cola. Наклейка другая, вкус тот же.

В продажу поступит уже в марте.

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Метки: возвращение   кока-кола   компания   пепси   проиводство   убытки   
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18  комментариев
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581
Вася 42 минуты назад
А вот хорошо бы не пускать их обратно ни под каким именем!
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36k
Notan Blaine Минуту назад
Бегут в основном европейские компании, американские либо меняют вывески, либо остаются молча продолжая работать.
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29k
Григорий 5 минут назад
Уходили? Вы хоть представляете как сложно на производстве попасть в цвет? Но вот ценник суки повысили.
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3k
Старичок 9 минут назад
надо бы закрыть наглухо доступ на рынок.
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207
Maxim Russo 11 минут назад
"Наклейка другая, вкус тот же." ФИГУШКИ! Если хотите вернуться - только как Pepsi! Нам подделок - НЕ НАДЬ!
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10k
Shtoppi 13 минут назад
Может не стоит пускать эту отраву обратно на Российский рынок?
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42k
Aleksandr 15 минут назад
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439
Flint Aleksandr 6 минут назад
Вот хрен с ней - с колой, а напитки из Черноголовки у нас больше не продают. А Байкал - самое оно! )) Но у нас только шляпный остался, вкус у него - не совсем такой, как надо
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20k
What??? 24 минуты назад
Запирать им вход на корню! Нах они не нужны!
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5k
Котэ 24 минуты назад
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27k
Ваня Полчаса назад
бабки подбили и прослезились...

Ссылка www.youtube.com
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6k
klop Полчаса назад
Там основная прибыль была от бренда, а теперь как они вернут упущенные барыши? На незнакомом названии таких денег не получат.
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10k
Б.Касторский 41 минуту назад
Кола как была так и есть, правда теперь Польша (самая вкусная), Турция и Иран (жуть сладкая и пузыри какие-то мелкие). Не знаю зачем бегать и играть с названиями. Глупости всё это.
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2k
DarkSkat 43 минуты назад
А что, они уходили? На прилавках стоит все тоже самое с другими названиями.
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183
ruslan d 43 минуты назад
Ну кушать-то всем хочется ) , с другой стороны люди получат работу .
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