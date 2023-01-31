Компания PepsiCo возвращается в Россию под другим названием

Посчитали убытки, призадумались… и решили, что прибыль превыше всего.
Весной 2022-го компания PepsiCo объявила о приостановке продаж газировки Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda. Осенью того же года сообщила, что останавливает их производство на территории России.
При желании, все эти лимонады можно было спокойно купить - склады были затарены на шесть месяцев вперёд, да и параллельный импорт никто не отменял.
Компания Coca-Cola тоже совершила «попытку к бегству» из России. И тоже весной. А в августе подсчитала убытки и выяснилось, что они превысили $195 миллионов.
По всей видимости, в PepsiCo тоже подбили баланс и результат им не понравился. Поэтому и решили вернуться. Чтобы избежать шумихи и проблем, их главный напиток - Pepsi - будет продаваться под названием Evervess-Cola. Наклейка другая, вкус тот же.
В продажу поступит уже в марте.
Источник:
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