«Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст потерял больше миллиарда долларов

Он говорил, что движение за права темнокожих враньё, а Джордж Флойд умер от передоза. За это на него все ополчились и стали массово разрывать контракты.
Вот в такой толстовочке Канье Уэст пришёл на неделю моды в Париже:
А рядом с ним была Кэндис Оуэнс. Это известный консерватор, она постоянно критикует демократов, движение BLM и вовсю «топит» за Трампа. Кстати, как и Уэст.
Сначала он показывал толстовку в соцсетях и отбивался от негатива: его обвинили в том, что он разжигает ненависть. А он говорил, что все движение BLM - обман и отмыв денег. И что никто их уже не притесняет, а Джордж Флойд погиб от передозировки веществ и вообще он был преступником.
После этого с ним не стали церемониться и забанили в «Твиттере» и «Инстаграм*» (их деятельность запрещена на территории России). Уэст в ответ на это заявил, что его заблокировали «еврейские медиа».
Ну а после перформанса с толстовкой в Париже с мятежным Уэстом стали расторгать контракты крупные бренды: первым от сотрудничества с Канье отказался Adidas. Линейке Kanye West x adidas YEEZY, которую рэпер представлял с 2015 года, видимо, пришёл конец. Также работу с Уэстом решили прекратить в Balenciaga и в американском Vogue.
Убытки от расторжения долгосрочных контрактов составляют больше миллиарда долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что случилось, когда американцы вернули не туда? Почему не хотят вспоминать, что в продаже негров участвовали и сами негры. Почему не говорят, что прошлое было жестоким, но сейчас вас поддерживают материально и вы сами не хотите возвращаться на родину, которую вам же спонсировали. Общество не может выделять одну группу людей лишь по физическим признакам. Сейчас выделяются умом. А все это мне лично не очень понятно.
Дерьмократея дала сбой?
Если чувак может себе это позволить - почему нет. Да убытками это громко названо, он же не в минус ушел, а просто лишился части дохода.
Насколько я понимаю, вопросы по убыткам к стороне, разорвавшей контракты.
Уэсту респект и уважуха.