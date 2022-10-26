«Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст потерял больше миллиарда долларов

Сначала он показывал толстовку в соцсетях и отбивался от негатива: его обвинили в том, что он разжигает ненависть. А он говорил, что все движение BLM - обман и отмыв денег. И что никто их уже не притесняет, а Джордж Флойд погиб от передозировки веществ и вообще он был преступником.

После этого с ним не стали церемониться и забанили в «Твиттере» и «Инстаграм*» (их деятельность запрещена на территории России). Уэст в ответ на это заявил, что его заблокировали «еврейские медиа».