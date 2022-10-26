FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6862 поста • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст потерял больше миллиарда долларов

«Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст потерял больше миллиарда долларов

Автор:
26 октября 2022 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   Трамп   контракты   ненависть   слоган   толстовка   убытки   
751
4

Он говорил, что движение за права темнокожих враньё, а Джордж Флойд умер от передоза. За это на него все ополчились и стали массово разрывать контракты.

Вот в такой толстовочке Канье Уэст пришёл на неделю моды в Париже:

×
×

А рядом с ним была Кэндис Оуэнс. Это известный консерватор, она постоянно критикует демократов, движение BLM и вовсю «топит» за Трампа. Кстати, как и Уэст.

Сначала он показывал толстовку в соцсетях и отбивался от негатива: его обвинили в том, что он разжигает ненависть. А он говорил, что все движение BLM - обман и отмыв денег. И что никто их уже не притесняет, а Джордж Флойд погиб от передозировки веществ и вообще он был преступником.

После этого с ним не стали церемониться и забанили в «Твиттере» и «Инстаграм*» (их деятельность запрещена на территории России). Уэст в ответ на это заявил, что его заблокировали «еврейские медиа».

Ну а после перформанса с толстовкой в Париже с мятежным Уэстом стали расторгать контракты крупные бренды: первым от сотрудничества с Канье отказался Adidas. Линейке Kanye West x adidas YEEZY, которую рэпер представлял с 2015 года, видимо, пришёл конец. Также работу с Уэстом решили прекратить в Balenciaga и в американском Vogue.

Убытки от расторжения долгосрочных контрактов составляют больше миллиарда долларов.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Канье Уэст   Трамп   контракты   ненависть   слоган   толстовка   убытки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Б.Касторский Час назад
В какой-то момент стало зазорно быть белым, точнее потомком европейцев. Дескать, они даже наукой ущемляли права чернокожего населения, при том заметьте, не азиатов! Которые к слову умирали в американских шахтах, будучи на правах практически рабов. Даже ирландцы, которые познали прелести британского рабства. Страдали именно чернокожие и именно те, кто живет в Штатах (европейские негры практически не участвуют). Самое удивительное, что эти самые чернокожие в США живут лучше своих собратьев в Африке. Им даже создали государство (Либерия) и практически подарили другое государство (ЮАР). Но нет, они остаются там, где их "ущемляют" и являясь меньшинством, хотят доказать, что стали венцом творения. И вот появляется негр, который говорит, дескать, ребят, да в целом белые тоже люди! И в целом они тоже имеют право на жизнь. И тут происходит удивительное! Его ущемляют не только обиженные негры, но и сами белые.
Что случилось, когда американцы вернули не туда? Почему не хотят вспоминать, что в продаже негров участвовали и сами негры. Почему не говорят, что прошлое было жестоким, но сейчас вас поддерживают материально и вы сами не хотите возвращаться на родину, которую вам же спонсировали. Общество не может выделять одну группу людей лишь по физическим признакам. Сейчас выделяются умом. А все это мне лично не очень понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
GROMOZEKA 17 секунд назад
А чо так?
Дерьмократея дала сбой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Сенокос Минуту назад
если это правда , держись парень. возможно и у пиндосов есть хорошие люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Sata33 Минуту назад
Чем бы дитя не тешилось ... Но это не так круто , вот если бы он написал жизни индейцев важны , вот тогда бы его на ленточки порезали для бескозырок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 5 минут назад
Я конечно не знаю где он снимался, но смело)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Sata33 Sanar 52 секунды назад
в клипах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Джонни 10 минут назад
ну после такого ему теперь одна дорога- в президенты. Друган поддержит, да и в народе сейчас бурлят мнения: "При Трампе было лучше!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 23 минуты назад
всё равно негром и останется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian Полчаса назад
"Убытки от расторжения долгосрочных контрактов составляют больше миллиарда долларов."

Если чувак может себе это позволить - почему нет. Да убытками это громко названо, он же не в минус ушел, а просто лишился части дохода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 Полчаса назад
Пресловутая свобода слова и мысли. Сказал неугодно - и разорвали контракт. Интересно, что суд бы об этом подумал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 Полчаса назад
Не знаю кто это, но уважуха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Mamin Sibiriak 44 минуты назад
<<< Убытки от расторжения долгосрочных контрактов составляют больше миллиарда долларов >>>

Насколько я понимаю, вопросы по убыткам к стороне, разорвавшей контракты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Feto13 53 минуты назад
Похоже на попытку начать политическую карьеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
net Час назад
Убыток это когда ты что-то сделал и в минусах остался. А недополученный в будующем доход это не убыток. Доход кстати и прибылью не всегда бывает ))) Чисто теоретически расторгнутый контракт с адибасом может дать ему возможность заключить контракт с условным найк и получить больший выхлоп. Хотя ему и на бабло уже наверное пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С Час назад
Идти против стада бывает очень сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
не ПОТЕРЯЛ, а НЕ ПОЛУЧИЛ. автор, это разные вещи.
Уэсту респект и уважуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 Час назад
Слышал, что Канье Уэст еще недавно публично заявил, что самый угнетаемый в США класс - это белые мужчины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bartello Час назад
Но не стоит расстраиваться - вид на жительство вместе с рекламным контрактом уже предложил Белорусский "Бресттекстильторг"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 Час назад
Всё правильно сказал!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 2 часа назад
Мужик!!! Хоть и негр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

175666



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза
10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза
Набирающие популярность в сообществах
30 отличных детских костюмов на Хэллоуин
30 отличных детских костюмов на Хэллоуин
Летающая машина из Калифорнии сможет подняться в воздух прямо с дороги
Летающая машина из Калифорнии сможет подняться в воздух прямо с дороги
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ставь класс - если они уже надоели

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#аварии#кино#Еда#Ynews#роль#познавательно#девушки
#интересно#интересное#животные#дтп#авто аварии#Приколы#в мире#люди#природа#знаменитости
#Юмор#история#подборка#картинки#автомобили#США#актеры#автомир#фильм#истории
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин 30 случаев, когда рекламщики крупно облажались 30 случаев, когда рекламщики крупно облажались Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом Как жадность лишила Nike миллиардной прибыли Как жадность лишила Nike миллиардной прибыли "Я заработал 40 миллиардов работая из дома! Узнай у меня как!": сын Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги "Я заработал 40 миллиардов работая из дома! Узнай у меня как!": сын Трампа высмеял Зеленского за... Канье Уэст предложил Трампу заменить Борт №1, показав чужой дизайн 6-летней давности Канье Уэст предложил Трампу заменить Борт №1, показав чужой дизайн 6-летней давности

На что жалуетесь?

Вернуться