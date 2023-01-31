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Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно

Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно

Автор:
31 января 2023 13:53
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Леонид Гайдай   СССР   герои   кино   нейросеть   персонажи   режиссер   фильмы   
2271
13

Одни персонажи получились ничего, а другие больше похожи на хипстеров.

В нейросеть сейчас запихивают всё, что только можно. Что нельзя - тоже запихивают, но с сомнительным результатом. Сейчас очередь дошла до всеми любимого режиссёра Леонида Гайдая. Человека, который радовал весь СССР своими замечательными фильмами. А фразы из них давным-давно разошлись на цитаты.

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Вчера был юбилей - 100 лет со дня рождения Гайдая. И в честь такого события умельцы загрузили героев его фильмов в нейросеть и она как следует их обработала. Результат неоднозначный. Если Шурик и Иван Васильевич вышли вполне неплохо, то знаменитая троица получилась больше похожей на анимешников-хипстеров. В этой обработке вообще явный уклон в аниме.

Тем не менее, это лишний повод вспомнить отличное кино и талантливейшего режиссера и сценариста. И заинтересовать молодежь, которая могла вообще не смотреть его фильмов.

А Леониду Гайдаю - низкий поклон. Земля пухом, мастер.


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Метки: Леонид Гайдай   СССР   герои   кино   нейросеть   персонажи   режиссер   фильмы   
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22  комментария
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16k
Alex Час назад
Как вы уже задолбали со этой нейросетью.....
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439
Flint 7 секунд назад
Они с таким успехом скоро её запорят - и она будет всё в стиле аниме фигачить.
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73k
Viktor 4 минуты назад
Тьфу бля, как будто новую "Кавказскую пленницу!" посмотрел!

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181
Purple_Bear 5 минут назад
Что это за херня и зачем она здесь?
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4k
vasilykopkov 6 минут назад
Нейросеть японская, надо полагать...
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4k
Вячеслав 11 минут назад
[мат] какая-то анимэшная. Хватит страдать куйнёй и поганить то, что вы никогда сами не способны создать в своей голубой никчёмной жизни. Классику не повторить.
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5k
sedoisever 13 минут назад
"В нейросеть сейчас запихивают всё, что только можно."
А вы и рады тащить это говно сюда...
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3k
MPEG-8 16 минут назад
Нейросеть настраивают гомосеки, раз результат такой.
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4k
Vlamir 18 минут назад
Руки прочь от советских комедий!
Эти растиражированные "резиновые" анимешные морды уже на эстраде достали!
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−1
Penis Canis 18 минут назад
Кто-нибудь, заткните этот тухлый фонтан!
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31k
Игорь 19 минут назад
Когда бездарность сама ничего оригинального придумать не может - приходится пытаться "улучшить" то что сделали до этого настоящие гении.
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1k
Вольдемар Полчаса назад
Посты про нейросети пора приравнивать к пропаганде ЛГБТ)
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23k
Добрый Алабай Полчаса назад
Неумеющие петь занимаются рэпом, неумеющие рисовать - нейросетями.
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2k
Печников Анатолий Полчаса назад
одни п.и.д.а.р.а.с.ы.!
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1k
Просто прохожий 50 минут назад
Если пост про нейросеть-значит говноблоХЕР придурок и лечению не подлежит.
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59k
Парагвайский шпион 50 минут назад
%уйня.
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48k
Прораб Час назад
Омерзительно!
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852
Голодранец! Час назад
Уральские Пельмени :) Андрей Рожков?
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29k
Владимир Час назад
Кошмар..
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7k
Copycat Час назад
вот как так получается что я который родился в 90х и типа эпоху Гайдая в плане когда его фильмы именно выходили - я не застал

но вот все их видел и не раз и всегда могу посмотреть не без удовольствия, вот даже сейчас я возьму и включу иван-васильича

а вот нового аватара вот чет реально нет желания смотреть, знаю там хайп хайп крутая картинка и всё вау но что то вот не тянет и всё, ни как не могу это объяснить, магия какая то в фильмах гайдая для меня лично
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August

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