Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно

В нейросеть сейчас запихивают всё, что только можно. Что нельзя - тоже запихивают, но с сомнительным результатом. Сейчас очередь дошла до всеми любимого режиссёра Леонида Гайдая. Человека, который радовал весь СССР своими замечательными фильмами. А фразы из них давным-давно разошлись на цитаты.