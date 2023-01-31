Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно

Одни персонажи получились ничего, а другие больше похожи на хипстеров.
В нейросеть сейчас запихивают всё, что только можно. Что нельзя - тоже запихивают, но с сомнительным результатом. Сейчас очередь дошла до всеми любимого режиссёра Леонида Гайдая. Человека, который радовал весь СССР своими замечательными фильмами. А фразы из них давным-давно разошлись на цитаты.
Вчера был юбилей - 100 лет со дня рождения Гайдая. И в честь такого события умельцы загрузили героев его фильмов в нейросеть и она как следует их обработала. Результат неоднозначный. Если Шурик и Иван Васильевич вышли вполне неплохо, то знаменитая троица получилась больше похожей на анимешников-хипстеров. В этой обработке вообще явный уклон в аниме.
Тем не менее, это лишний повод вспомнить отличное кино и талантливейшего режиссера и сценариста. И заинтересовать молодежь, которая могла вообще не смотреть его фильмов.
А Леониду Гайдаю - низкий поклон. Земля пухом, мастер.
Источник:
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А вы и рады тащить это говно сюда...
Эти растиражированные "резиновые" анимешные морды уже на эстраде достали!
но вот все их видел и не раз и всегда могу посмотреть не без удовольствия, вот даже сейчас я возьму и включу иван-васильича
а вот нового аватара вот чет реально нет желания смотреть, знаю там хайп хайп крутая картинка и всё вау но что то вот не тянет и всё, ни как не могу это объяснить, магия какая то в фильмах гайдая для меня лично
а сейчас снимают что бы он собрал много денег - чисто коммерческий проект и я например где то на подсознании это чувствую и идет какое то отторжение