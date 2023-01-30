FISHKINET
Сообщество RealFishki 1156 постов • 100 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 января

Автор:
30 января 2023 20:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3889
20
Если ваш понедельник такой же тяжёлый, как и у меня, то данная подборка специально для вас. Свежак, собранный в этих ваших соцсетях.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
· · Час назад
И это правда .
На работу езжу на метро (всегда сидя - с конечной на конечную) - у 2/3 щелкунов по клавишам с рюкзаками за спиной - или треснутые, или хорошо поцарапанные экраны у iPhone .
https://www.iphones.ru/iNotes/731943https://www.iphones.ru/iNotes/731943
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
43k
Мойша 9 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Мойша 12 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA Полчаса назад
Скажу как владелец айфона - мне совершенно все равно какой у кого телефон, пусть даже кнопочный.
А эту логику школоты хватит транслировать


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
Роман GROMOZEKA 8 минут назад
Друг да ты даже сейчас писанулся что у тебя айфон))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
"Стоят папа с сыном лет 6 уже в очереди..." - на квартиру что ли очередь? В СССР?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев 39 минут назад
Не фанат яблочной продукции, но за сегодняшний день этой картинкой просто достали...
Это. Защитное. Стекло! Вы реально никогда не видели разбитый экран?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Cektor Час назад
Я который убил крысу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Час назад
8 часов рано, тут в 6.05 надо быть на месте чтобы написать путёвку и книгу нарядов с инструктажём, потому что наряд начинается в 6.20
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056960



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после...
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Набирающие популярность в сообществах
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео)
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правильная рекомендация

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#дтп#интересное#автомобили#Фотографии#Россия#шоу бизнес#происшествие
#Юмор#животные#СССР#подборка#Украина#картинки#авто аварии#забавно#комментарии#ретро авто
#Прикол#интересно#факты#в мире#аварии#Приколы#автомир#кино#олдтаймер#сарказм
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января

На что жалуетесь?

Вернуться