Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 января

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Если ваш понедельник такой же тяжёлый, как и у меня, то данная подборка специально для вас. Свежак, собранный в этих ваших соцсетях.
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На работу езжу на метро (всегда сидя - с конечной на конечную) - у 2/3 щелкунов по клавишам с рюкзаками за спиной - или треснутые, или хорошо поцарапанные экраны у iPhone .
https://www.iphones.ru/iNotes/731943https://www.iphones.ru/iNotes/731943
А эту логику школоты хватит транслировать
В чем смысл мне рисоваться?
Это. Защитное. Стекло! Вы реально никогда не видели разбитый экран?