С какой стороны открывать банан

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Люди открывают банан разными способами. Но какой самый удобный и практичный? Сегодня поговорим как раз об этом.
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Пользователи Твиттера сделали опрос, по результатам которого из почти 2 тыс ответивших, большая часть выбирает 2-ой вариант
Каждый, конечно, сам выбирает, с какой стороны его открывать, главное, чтобы было вкусно, но этот вопрос так заинтересовал людей, что мы решили выяснить
Обычно люди нажимают на "пимпочку", снимают шкурку и едят. Кто-то использует нож.
А согласно этикету банан чистят. Для этого используют специальный нож и вилки для фруктов, с помощью которых срезается верхушка и хвостик банана, а затем делаются небольшие надрезы вдоль кожуры с любой стороны, после убирается кожура и фрукт нарезается на небольшие кусочки. Подходит для сервировки стола.
А как открываете вы?
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