С какой стороны открывать банан

FISHKINET
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Сводите покушать, оплатите врача: типичные запросы одиноких девушек Сводите покушать, оплатите врача: типичные запросы одиноких девушек Бенгальский мальчик – один из первых зафиксированных случаев паразитарных краниопагов Бенгальский мальчик – один из первых зафиксированных случаев... Выжившая: найденная в море девочка рассказала страшную правду только полвека спустя Выжившая: найденная в море девочка рассказала страшную правду... Третья мировая война: очередное предсказание от Владимира Жириновского Третья мировая война: очередное предсказание от Владимира Жириновского Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января «Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за того, что тот оскорбил Z-символику «Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за... 20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд 20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый... «Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ПДД умолял инспектора не отправлять его в тюрьму «Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ПДД умолял... 15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни 15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни Волнительная поездка в лифте Волнительная поездка в лифте Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому свержению власти В Рязанской области задержали навальниста, призывавшего к силовому... Друзья зовут: неожиданное послание на снегу Друзья зовут: неожиданное послание на снегу Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе... День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в ЛГБТ-перформанс День памяти жертв Холокоста в немецком Бундестаге превратили в... Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом "Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства "Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за... Как живут в Якутии зимой в минус 50°C? Как живут в Якутии зимой в минус 50°C?
С какой стороны открывать банан

С какой стороны открывать банан

Автор:
30 января 2023 13:42
Метки: банан   важное   диллема   инструкция   как чистить банан   опрос   фото   
1793
9

Люди открывают банан разными способами. Но какой самый удобный и практичный? Сегодня поговорим как раз об этом.

×
×

Обычно люди нажимают на "пимпочку", снимают шкурку и едят. Кто-то использует нож.

А согласно этикету банан чистят. Для этого используют специальный нож и вилки для фруктов, с помощью которых срезается верхушка и хвостик банана, а затем делаются небольшие надрезы вдоль кожуры с любой стороны, после убирается кожура и фрукт нарезается на небольшие кусочки. Подходит для сервировки стола.


А как открываете вы?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: банан   важное   диллема   инструкция   как чистить банан   опрос   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей 45 минут назад
Это на Нобелевку тянет, не меньше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sos1960sos 15 минут назад
Я очищаю банан со стороны, утверждённой Роспотребнадзором, кто чистит с другой стороны - тот враг и предатель!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alexbux1 Полчаса назад
Да будет холивар!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Элитный тигр Полчаса назад
Кукурузина жжёт... А как чистят кукурузу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
paulgr 36 минут назад
Поосторожнее надо с такими темами. Может и к войне привести. См. "Путешествия Гулливера" Свифта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Киры4 47 минут назад
Открываю консервным ножом, конечно же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker 47 минут назад
Как-то так живут там, где растут бананы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sedoisever 52 минуты назад
Я бананы, апельсины и картошку чищу. Открываю я банки бутылки и двери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 56 минут назад
с 1 конечно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41641



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Набирающие популярность
Намешалось
Намешалось
"А девкой был бы краше"
"А девкой был бы краше"
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео)
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Фотографии#факты#страна#кино#интересное#происшествие
#Юмор#СССР#животные#Россия#подборка#Приколы#Украина#удивительно
#люди#Прикол#интересно#в мире#картинки#шоу бизнес#забавно
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Подборка забавных и безумных инструкций Подборка забавных и безумных инструкций 15 самых необычных видов бананов 15 самых необычных видов бананов Как сделать коробочку из бумаги Как сделать коробочку из бумаги Делаем модное украшение: кольцо своими руками из бисера Делаем модное украшение: кольцо своими руками из бисера 15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают 15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают

На что жалуетесь?

Вернуться