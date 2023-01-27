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Появились кадры вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Появились кадры вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Автор:
27 января 2023 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автомат калашникова   азербайджан   видео   нападение   посольство   тегеран   
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Преступника удалось задержать, его мотивы пока неизвестны.

Сегодня утром в столице Ирана неизвестный мужчина, вооружённый автоматом Калашникова, совершил нападение на посольство Азербайджана. В пресс-службе азербайджанского МИД сообщили, что злоумышленник прорвался к посту охраны, убил начальника службы охраны и ранил двух сотрудников службы безопасности.

Сообщается, что нападавшего удалось задержать (это видно и на видео выше). Однако какие цели преследовал вооруженный мужчина, пока не ясно. Полиция начала расследование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве шокированы нападением. Она выразила поддержку и соболезнования азербайджанским дипломатам, передаёт её слова РИАН.

Источник:

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Метки: автомат калашникова   азербайджан   видео   нападение   посольство   тегеран   
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9  комментариев
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10k
Shtoppi 56 минут назад
На посольства не нападают по личным мотивам, тут наверняка политика стоит во главе угла, только не понятно пока с чьей подачи эта провокация.
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Alex Полминуты назад
Походу обвесили кого-то на рынке
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23k
sssss3 Полчаса назад
Серьёзный чел, в Иране автомат найти не так и просто, это не Пакистан и не Афган, где у каждого второго есть....
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Оксид Бетона Час назад
Да что же это такое-то? Скандинавы на скандинавов нападают!
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4k
просто Дмитрий Час назад
Дикие нравы, дикий народ
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5k
Котэ 2 часа назад
хачик за Карабах мстит
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51k
dima423 2 часа назад
херсе, в Тегеране снег)
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