Появились кадры вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Преступника удалось задержать, его мотивы пока неизвестны.
Сегодня утром в столице Ирана неизвестный мужчина, вооружённый автоматом Калашникова, совершил нападение на посольство Азербайджана. В пресс-службе азербайджанского МИД сообщили, что злоумышленник прорвался к посту охраны, убил начальника службы охраны и ранил двух сотрудников службы безопасности.
Кадры нападения
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Сообщается, что нападавшего удалось задержать (это видно и на видео выше). Однако какие цели преследовал вооруженный мужчина, пока не ясно. Полиция начала расследование.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве шокированы нападением. Она выразила поддержку и соболезнования азербайджанским дипломатам, передаёт её слова РИАН.
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