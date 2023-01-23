Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton

Жительница Владивостока заказала несколько реплик сумок и туфель из турецкого бутика, торгующего подделками известных брендов, и теперь ей грозит серьезный штраф или даже тюремный срок.
30-летняя россиянка из Владивостока очень любит брендовые вещи. Однако на покупку настоящей "фирмы" у нее не хватает средств, да и после известных событий в начале марта 2022 года Louis Vuitton закрыл свои бутики в России. Позже гражданам нашей страны перестали продавать за границей товары брендов, входящих в состав LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие). Но какой русский не найдёт выхода из создавшегося положения? Тем более, что в мире предостаточно способов купить реплики известных фирм и, к тому же, очень недорого.
Анна заказала качественные подделки в одном из турецких бутиков. Несколько сумок и пар обуви задержали на таможне аэропорта «Пулково», ведь несмотря на уход Louis Vuitton из РФ, бренд до сих пор в находится в таможенном реестре, запрещающем ввоз подделок.
И теперь жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела, т.к. своими действиями она нанесла компании и её владельцу Бернару Арно (кстати, одному из самых богатых людей в мире) ущерб на сумму 797 тыс. руб. Эти деньги Анна должна выплатить Louis Vuitton, иначе её может ожидать тюремное заключение.
Источник:
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А на сайте суда я такого дела не нашел.
И самое популярное было - "поставить на бабки".
И это не обязательно рэкетиры.
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