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Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton

Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton

Автор:
23 января 2023 10:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: LVMH   louis vuitton   бренд   подделки   пошопилась   реплики   уголовное дело   
1841
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Жительница Владивостока заказала несколько реплик сумок и туфель из турецкого бутика, торгующего подделками известных брендов, и теперь ей грозит серьезный штраф или даже тюремный срок.

30-летняя россиянка из Владивостока очень любит брендовые вещи. Однако на покупку настоящей "фирмы" у нее не хватает средств, да и после известных событий в начале марта 2022 года Louis Vuitton закрыл свои бутики в России. Позже гражданам нашей страны перестали продавать за границей товары брендов, входящих в состав LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие). Но какой русский не найдёт выхода из создавшегося положения? Тем более, что в мире предостаточно способов купить реплики известных фирм и, к тому же, очень недорого.


×

Анна заказала качественные подделки в одном из турецких бутиков. Несколько сумок и пар обуви задержали на таможне аэропорта «Пулково», ведь несмотря на уход Louis Vuitton из РФ, бренд до сих пор в находится в таможенном реестре, запрещающем ввоз подделок.


И теперь жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела, т.к. своими действиями она нанесла компании и её владельцу Бернару Арно (кстати, одному из самых богатых людей в мире) ущерб на сумму 797 тыс. руб. Эти деньги Анна должна выплатить Louis Vuitton, иначе её может ожидать тюремное заключение.



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Метки: LVMH   louis vuitton   бренд   подделки   пошопилась   реплики   уголовное дело   
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31  комментарий
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15k
Совранский 46 минут назад
Таких таможенников, пограничников и прочих "рьяных" защитников эвропейско/ариканских "прав" - отправлять на "передок" на пол годика! Так сказать, доказать на деле твердые убеждения!
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16k
Bill Минуту назад
Источник новости - Telegram-канал Mash.
А на сайте суда я такого дела не нашел.
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8k
Владимир 4 минуты назад
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1k
Руслан 5 минут назад
На Садоводе надо было брать, тогда проблем не было бы
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0
бесагон младшый 6 минут назад
болгары восхитились?
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13k
Kucher 15 минут назад
Единственный честный таможенник стоит на входе в таможенное управление в Москве, да и тот из бронзы и в честь придуманного киногероя.
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63k
doker 16 минут назад
Чего-то 90е вспомнил - тогда тоже правила были расплывчаты, новые законы только формировались

И самое популярное было - "поставить на бабки".

И это не обязательно рэкетиры.
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168
Сергей С 16 минут назад
Мля, ты этой шляпой пугай школяров. У нас в свободном доступе на куче рынков-тц можно все это приобрести. В интернет магазинах. Кто заявитель???? Хозяин ЛВ?))) Не неси бред
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53k
Олег 20 минут назад
Мне пофиг какая сумка у женщины. Хоть "виттон", хоть "большевичка", хоть"Шанхайская фабрика женских сумок"....реально ПОФИГ!
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169
ruslan d Полчаса назад
Что за бред ? Она-то при чем ? Просто заказала товар ...
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22k
sssss3 Полчаса назад
Авторишка, приводи СТАТЬИ УК РФ, по которым ей будет грозить ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если пишешь инфу, так пиши ПОЛНУЮ!
тупое копирастничание это плохо, хоть что-то от себя добавь, хоть как-то напрягись если уж взялся писать
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26k
Юрий 36 минут назад
А какие претензии к тетеньке? Скажет - я заказывала оригинал, а то что прислали подделку, судите турок.
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12k
Kostick 37 минут назад
вот честно, никогда не мог понять таких людей. зачем покупать залепуху? ведь такая вещь требует и кучу иных признаков. в маршрутке с витоном, и ипотечных огрызком такие звёзды передвигаются))
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127
gh0st 38 минут назад
Чё сразу подделка -то? Копия ) . Тем более что Louis Vuitton не дружественный, ушел из РФ, какой ещё ущерб??
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2k
RaiJu 39 минут назад
Чушь собачья
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3k
Денис 40 минут назад
Покупатель не является экспертом, чтобы по фотографии определить подлинность изделия.
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