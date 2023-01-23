Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton

30-летняя россиянка из Владивостока очень любит брендовые вещи. Однако на покупку настоящей "фирмы" у нее не хватает средств, да и после известных событий в начале марта 2022 года Louis Vuitton закрыл свои бутики в России. Позже гражданам нашей страны перестали продавать за границей товары брендов, входящих в состав LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие). Но какой русский не найдёт выхода из создавшегося положения? Тем более, что в мире предостаточно способов купить реплики известных фирм и, к тому же, очень недорого.