"Напугала причёской": в Краснодаре мужчина жестоко избил девушку с ирокезом

До чего же впечатлительные нынче пошли мужчины! Товарищ в камуфляжной форме сообщил девушке с нестандартной причёской, что она его напугала, а через минуту напал на нее с кулаками.
Подруга пострадавшей прокомментировала этот инцидент так: "Мы были в шоке с такого поворота. Спросила: «Дебил что ли?» Он посмеялся, а через пару минут подбежал и начал её избивать». Прохожие заступились за девушку - впрочем, нападавший считал, что он прав. И барышня с нестандартной причёской получила заслуженное наказание за оскорбление.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
Видео с расправой над "какой-то не такой" появилось в краснодарских парликах ВК, а через время стало известно, что избитая подала заявление в полицию. В Управлении МВД по Краснодару сообщили, что по данному случаю проводится проверка. А в соцсетях считают, что мужику нужно лечить голову. Причём, срочно.
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Сейчас взращивается культ нетерпимости к любым проявлениям нестандартности, а потому не следует удивляться, что нападения на этой почве стали регулярными и будут учащаться.
Все эти ядовитые зерна падают на благодатную почву менталитета приятия самосуда.
*АУЕ - запрещенное в России движение.