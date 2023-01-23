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"Напугала причёской": в Краснодаре мужчина жестоко избил девушку с ирокезом

"Напугала причёской": в Краснодаре мужчина жестоко избил девушку с ирокезом

Автор:
23 января 2023 08:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   впечатлительный   драка   ирокез   краснодар   напал на девушку   полиция   прическа   
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До чего же впечатлительные нынче пошли мужчины! Товарищ в камуфляжной форме сообщил девушке с нестандартной причёской, что она его напугала, а через минуту напал на нее с кулаками.

Подруга пострадавшей прокомментировала этот инцидент так: "Мы были в шоке с такого поворота. Спросила: «Дебил что ли?» Он посмеялся, а через пару минут подбежал и начал её избивать». Прохожие заступились за девушку - впрочем, нападавший считал, что он прав. И барышня с нестандартной причёской получила заслуженное наказание за оскорбление.


Видео с расправой над "какой-то не такой" появилось в краснодарских парликах ВК, а через время стало известно, что избитая подала заявление в полицию. В Управлении МВД по Краснодару сообщили, что по данному случаю проводится проверка. А в соцсетях считают, что мужику нужно лечить голову. Причём, срочно.


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Метки: видео   впечатлительный   драка   ирокез   краснодар   напал на девушку   полиция   прическа   
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13  комментариев
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18k
Алексей Теуш Час назад
Не, ну он в корне не прав! Надо было на пятиклассников нападать - там бы он ваще крутой был!!!
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4k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Люди не хотят жить спокойно в среде обитания им же подобным людям, постоянно находятся разные не далёкие, которые хотят весь мир перестроить под себя. Пока люди не научатся договориваться между собой, понимать друг друга, осознавать планету Земля своим общим домом, совместно следить за общим домом, до тех пор, всегда будут войны за территории и за то, что кто-то не так пострижен. Мелочные желания, никогда не сопутствуют большим возможностям.
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8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Почти тридцать лет с молчаливого согласия властей взращивался (если говорить честно, то и нынче не особо пресекается)культ АУЕ* и теперь, в одночасье не устранить вытекающих из этого последствий. Огромная, если не подавляющая, часть населения живёт не по законам, а по понятиям. Сработал пункт понятий "За базар отвечать надо".
Сейчас взращивается культ нетерпимости к любым проявлениям нестандартности, а потому не следует удивляться, что нападения на этой почве стали регулярными и будут учащаться.
Все эти ядовитые зерна падают на благодатную почву менталитета приятия самосуда.
*АУЕ - запрещенное в России движение.
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79
Антон Полчаса назад
Так не мужик это. Очередной петух в камуфляж вырядился.
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53k
Олег Полчаса назад
на ровном месте срок себе поднял. Хотя и дурочке будет намёк сделать причёску проще
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480
Exciter 37 минут назад
Сука , ирокез его напугал, в курятнике наверное сознание потерял бы!
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12k
Graf_Dracula 50 минут назад
Мудака (ой, хотел написать мужика Т9 меня исправил) срочно в дурку.
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1k
Алексей Заг 57 минут назад
Похоже он в детстве был рэпером и его панки постоянно мутузили.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Боевой петух, напал на девушку из-за того, решил всем доказать, что у него гребень больше.
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1k
Шапкин Час назад
В армии бойцов не хватает. А этот боевой. Пригодится...
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Надеюсь неадеквата изолируют от общества..Либо в психушке, либо в камере
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