"Напугала причёской": в Краснодаре мужчина жестоко избил девушку с ирокезом

Подруга пострадавшей прокомментировала этот инцидент так: "Мы были в шоке с такого поворота. Спросила: «Дебил что ли?» Он посмеялся, а через пару минут подбежал и начал её избивать». Прохожие заступились за девушку - впрочем, нападавший считал, что он прав. И барышня с нестандартной причёской получила заслуженное наказание за оскорбление.