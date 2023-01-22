90-летний плотник построил себе нору хоббита

90-летний шотландский плотник Стюарт Грант никогда не видел «Властелин колец», но, несмотря на это, смог построить себе нору хоббита, в которой теперь живет почти как типичный обитатель Шира.
Когда-то домик хоббита был полуразрушенным старым коттеджем, который Стюарт купил в 1984 году. Мужчина начал ремонтировать дом, и результат работы так ему понравился, что он решил остаться в необычном жилище навсегда.
«Я не смотрел „Властелин колец“. Это просто совпадение, что моя входная дверь из такого же дерева и почти такой же формы, как дверь в норе хоббита. Раньше мой дом был коттеджем сапожника и фермой. У него не было крыши и были только четыре 200-летние стены», — рассказал Стюарт Грант.
Все строительные работы Стюарт выполнил самостоятельно и потратил на это много лет, но не пожалел. Шотландцу очень нравилось заниматься переделкой старого коттеджа, и он получал удовольствие от каждого дня, проведенного за работой. Пожилой плотник не пользуется мобильным телефоном и интернетом, а также не водит машину из-за возраста, но очень любит гулять и встречаться с людьми. Поэтому он был рад, когда Министерство туризма рассказало о его доме на своем сайте, и к нему регулярно стали приезжать посетители, пишет Good News Network.
Туристов беспокоило, что хозяин дома принимает их у себя совершенно бесплатно, поэтому вскоре рядом с норой появился ящик для пожертвований. Стюарт никогда не настаивает на том, чтобы приезжающие к нему люди что-то платили: большинство из них просто оставляют деньги в ящике в качестве благодарности за гостеприимство шотландца.
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