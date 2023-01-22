90-летний плотник построил себе нору хоббита

Все строительные работы Стюарт выполнил самостоятельно и потратил на это много лет, но не пожалел. Шотландцу очень нравилось заниматься переделкой старого коттеджа, и он получал удовольствие от каждого дня, проведенного за работой. Пожилой плотник не пользуется мобильным телефоном и интернетом, а также не водит машину из-за возраста, но очень любит гулять и встречаться с людьми. Поэтому он был рад, когда Министерство туризма рассказало о его доме на своем сайте, и к нему регулярно стали приезжать посетители, пишет Good News Network.