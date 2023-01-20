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Почему в Африке у людей тёмная кожа, если чёрный сильнее поглощает свет

Почему в Африке у людей тёмная кожа, если чёрный сильнее поглощает свет

Автор:
20 января 2023 16:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   исследования   история   расы   эволюция   
1341
5
Летом мы все любим одеваться в светлые вещи, ведь в них будет не так жарко. А тёмные (чёрные) вещи наоборот поглощают тепло и свет.
Парадоксально, что у жителей Африки в ходе эволюции стала не светлая кожа, которая могла бы отражать свет, а чёрная, чтобы наоборот его поглощать.
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Метки: Прошлое   интересное   исследования   история   расы   эволюция   
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8  комментариев
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31k
MatveiVainrub Час назад
Первые сапиенсы не появились 300 тысяч лет назад , как сказано в самом начале . Это время людей гейдельбергских по большей мере предков неандертальцев .
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2k
Денис Ануфриев 14 минут назад
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9k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Хрень полная. Генетики давно доказали, что у негров, монголоидов и белых разные предки. Только это не вписывается в общепринятую теорию и поэтому появляются вот такие статейки.
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27k
albedo 58 минут назад
Они черные потому что слишком много загорали (шутка)
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6k
М С Час назад
Какой-то реферат школьника.
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