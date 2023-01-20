Почему в Африке у людей тёмная кожа, если чёрный сильнее поглощает свет

Чем кожа темнее, тем в ней больше меланина, который защищает в запасы фолиевой кислоты (витамина В9), которая сохраняет от повреждений ДНК. Тёмная кожа поэтому защищает от ультрафиолета и, соответственно, онкологии, с ним связанной.

Даже сейчас, находясь под воздействием солнца, организм пытается защититься, вырабатывая меланин. И кожа темнеет, чтобы хоть немного спасти ДНК от ультрафиолета.

Тысячи и тысячи лет жители Африки жили под агрессивными солнечными лучами. И то, что раньше было эпизодической реакцией (загар, выработка меланина) закрепилось в эволюции как постоянная. Люди с тёмной кожей просто демонстрировали лучше показатели по выживаемости.