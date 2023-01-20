Почему в Африке у людей тёмная кожа, если чёрный сильнее поглощает свет

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Летом мы все любим одеваться в светлые вещи, ведь в них будет не так жарко. А тёмные (чёрные) вещи наоборот поглощают тепло и свет.
Парадоксально, что у жителей Африки в ходе эволюции стала не светлая кожа, которая могла бы отражать свет, а чёрная, чтобы наоборот его поглощать.
Парадоксально, что у жителей Африки в ходе эволюции стала не светлая кожа, которая могла бы отражать свет, а чёрная, чтобы наоборот его поглощать.
Первые Homo Sapiens были с тёмной кожей и появились в Африке примерно 300 тысяч лет назад.
Тёмная кожа помогла кроманьонцам выжить и потом заселить остальные континенты. Но так было не всегда.
Первые виды гоминидов, которые появились в Африке, могли быть со светлой кожей. Когда они прятались в тропических лесах, цвет кожи не имел большого значения. Важен был механизм потоотделения и избавления от лишних волос для охлаждения тела.
Тёмная кожа помогла кроманьонцам выжить и потом заселить остальные континенты. Но так было не всегда.
Первые виды гоминидов, которые появились в Африке, могли быть со светлой кожей. Когда они прятались в тропических лесах, цвет кожи не имел большого значения. Важен был механизм потоотделения и избавления от лишних волос для охлаждения тела.
Кроманьонцы, которые стали заселять Европу постепенно светлели. После джунглей они стали распространяться в саваннах, уже без обильного волосяного покрова. И вот тут-то выяснилось, что светлая кожа не может защищаться от вредного ультрафиолета.
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Чем кожа темнее, тем в ней больше меланина, который защищает в запасы фолиевой кислоты (витамина В9), которая сохраняет от повреждений ДНК. Тёмная кожа поэтому защищает от ультрафиолета и, соответственно, онкологии, с ним связанной.
Даже сейчас, находясь под воздействием солнца, организм пытается защититься, вырабатывая меланин. И кожа темнеет, чтобы хоть немного спасти ДНК от ультрафиолета.
Тысячи и тысячи лет жители Африки жили под агрессивными солнечными лучами. И то, что раньше было эпизодической реакцией (загар, выработка меланина) закрепилось в эволюции как постоянная. Люди с тёмной кожей просто демонстрировали лучше показатели по выживаемости.
Даже сейчас, находясь под воздействием солнца, организм пытается защититься, вырабатывая меланин. И кожа темнеет, чтобы хоть немного спасти ДНК от ультрафиолета.
Тысячи и тысячи лет жители Африки жили под агрессивными солнечными лучами. И то, что раньше было эпизодической реакцией (загар, выработка меланина) закрепилось в эволюции как постоянная. Люди с тёмной кожей просто демонстрировали лучше показатели по выживаемости.
А вот с жарой эволюционно тело человека стало бороться по-другому: при помощи увеличения потовых желез. У ранних наших предков потовые железы были в основном на ладонях, а вот у кроманьонцев уже по всему телу. Как и у нас.
Тёмная кожа очевидно выгоднее, нежели светлая, но в Северном полушарии люди быстро становились светлокожими. В краях, где солнце не такое активное, у темнокожих возникал большой дефицит витамина D. В особенности остро это ощущается зимой, что приводит к ряду проблем: падение иммунитета, рахит, сердечно-сосудистые заболевания. Также в Северном полушарии много лесов и тёмная кожа там просто невыгодна. Вот так, в ходе эволюции и закрепился ген светлой кожи.
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Метки: Прошлое интересное исследования история расы эволюция
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