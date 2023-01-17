Она стала самой короткой войной в истории

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И несмотря на непродолжительность этой войны в ней погибло несколько сотен человек и только с одной стороны.
Всё случилось в государстве Занзибар. Это архипелаг из 75 островов, который располагается вдоль берегов восточной Африки. Сегодня это территория Танзании. 1 июня 1890 года между Британией и Германией был заключен договор, согласно которому немцы не вмешиваются в дела Англии относительно островного государства.
Британия же должна была повлиять на передачу Занзибаром областей вокруг Дар-эс-Салама Германии. И после этого Занзибар стало протекторатом Англии, то есть защищаемой страной со стороны Британии, но всё-таки зависимой от неё во внешней политике.
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25 августа 1896 года султан Хамад ибн Тувайни скончался и его дворюродный брат Халид ибн Баргаш при поддержке Германии захватил дворец и занял трон. Баргаш хотел избавиться от британского протектората, что, разумеется, Англию не обрадовало. И они хотели чтобы правителем стал другой человек - Хамуд ибн Мухаммад Саид.
27 августа с утра пораньше военный флот Британии встал недалеко от дворца. Султан отказывается сойти с трона. Халид, в свою очередь, подготовил около 3000 солдат к битве с британской армией.
Англия начала обстреливать дворец. Солдаты султана находились в деревянных строениях на берегу и это привело к большим потерям армии. Занзибарский корабль "Глазго", после одного выстрела по противнику, был потоплен, а матросов спасли английские моряки.
Англия начала обстреливать дворец. Солдаты султана находились в деревянных строениях на берегу и это привело к большим потерям армии. Занзибарский корабль "Глазго", после одного выстрела по противнику, был потоплен, а матросов спасли английские моряки.
Халид быстро понял, что никакой победы ему не светит и успел скрыться в консульстве Германии. Через 45 минут после начала боя стороны объявили перемирие и султаном стал английские претендент Хамуд.
Военные действия длились 38 минут и слегка пострадал лишь один подданный Британии, а вот с другой стороны - около 570 человек. Англо-занзибарская война даже вошла в "Книгу рекордов Гинесса" как самая короткая война.
Военные действия длились 38 минут и слегка пострадал лишь один подданный Британии, а вот с другой стороны - около 570 человек. Англо-занзибарская война даже вошла в "Книгу рекордов Гинесса" как самая короткая война.
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