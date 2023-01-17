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Сообщество Исторические факты 1686 постов • 317 подписчиков подписаться
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Она стала самой короткой войной в истории

Она стала самой короткой войной в истории

Автор:
17 января 2023 19:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Прошлое   военные действия   занзибар   история   факты   
938
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И несмотря на непродолжительность этой войны в ней погибло несколько сотен человек и только с одной стороны.
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Метки: Англия   Прошлое   военные действия   занзибар   история   факты   
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Александр 22 минуты назад
Британия по уши в крови
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Галочка, которая умерла

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