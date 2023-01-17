Она стала самой короткой войной в истории

Халид быстро понял, что никакой победы ему не светит и успел скрыться в консульстве Германии. Через 45 минут после начала боя стороны объявили перемирие и султаном стал английские претендент Хамуд.

Военные действия длились 38 минут и слегка пострадал лишь один подданный Британии, а вот с другой стороны - около 570 человек. Англо-занзибарская война даже вошла в "Книгу рекордов Гинесса" как самая короткая война.