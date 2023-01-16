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Как живут люди Крайнего Севера на Чукотке

Как живут люди Крайнего Севера на Чукотке

Автор:
16 января 2023 14:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   город   как живут в россии   крайний север   особенности жизни   чукотка   
2077
16

Чукотский автономный округ это часть России, которая растянулась в Дальневосточном федеральном округе. Вся территория относится к районам Крайнего Севера. Главный город - Анадырь. Официальных языка 2 - русский и чукотский. Население меньше 50 000 человек.

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А вы бывали на Чукотке?


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Метки: Города России   город   как живут в россии   крайний север   особенности жизни   чукотка   
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6  комментариев
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6k
Андрей Крылов Час назад
Примитивная статейка ни о чём. Нет проблем с продуктами? Это смотря где. Да и цены там дикие. Особенно на фрукты-овощи. Хотя и зарплаты повыше чем много где, но вся разница съедается ценами на продукты, одёжку и транспортировку себя и товаров. Места весьма на любителя. Уж лучше я в Севастополе буду жить на 40 тыр, чем на Чукотке на 200 (которые там ещё и не все зарадбатывают). Лично я побывать бы там хотлел. Ну, для общего развития,.Но жить? Увольте. Я не чукча, чтоб сырым и полусырым мялом питаться и мечтными изысками, изх передованного и недопереваренного оленями ягеля и тухлых и полутухлых деликатесов местных. Да пусть и не тухлых. На одной оленине, рыбе и морских животных среднерусский чел долго не протянет.
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1k
raael13 Час назад
У всех регионов есть свои плюсы и минусы. На крайний север с удовольствием съездил бы в качестве туриста, но вот жить на постоянной основе не смог бы.
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18k
MarkovAlexandr Час назад
"выезжают жить в "поля" с типичными местными палатками" - это яранга.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярангаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Яранга
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4k
Нескучный сад Час назад
Картошка по 95 руб. Морковка по 190 руб... Спасибо, но нет, как говорится)
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354
Максим Нескучный сад Час назад
Там зарплаты другие
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
бывали
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