Как живут люди Крайнего Севера на Чукотке

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Чукотский автономный округ это часть России, которая растянулась в Дальневосточном федеральном округе. Вся территория относится к районам Крайнего Севера. Главный город - Анадырь. Официальных языка 2 - русский и чукотский. Население меньше 50 000 человек.
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Местные жители поддерживают культуру, регулярно участвуют в конкурсах и конференциях, посвященных традициям в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока
Так как проехать из одного пункта в другой бывает непросто из-за погодных условий, большинство маршрутов открывается с весны, 1 марта
Здесь живет на заброшенных территориях множество диких зверей, на фото работа Дмитрия Коха с белыми медведями
Чукотка покрыта тундрой, там сильный ветер почти время и практически нет деревьев, только карликовые
На Чукотку часто приезжают туристы, выезжают жить в "поля" с типичными местными палатками. Стоимость тура начинается от 150 тыс рублей
А вы бывали на Чукотке?
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярангаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Яранга