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Правда или ложь? Спецтест для эрудитов

Правда или ложь? Спецтест для эрудитов

Автор:
16 января 2023 19:24
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   в копилку эрудита   сложные тесты   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
903
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Дюжина вопросов из самых разных дисциплин. Что-то вы могли изучать в школе, а какие-то вопросы выходят за пределы школьного курса. Пора проверить мозги после январских праздников.

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Метки: Тесты   в копилку эрудита   сложные тесты   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
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10  комментариев
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babuby Полчаса назад
Дальше Екатерины и читать не стал. Вероятно автор основывает свой опрос, а точнее некоторые его вопросы, на засекреченных результатах исследований, но так как в широком доступе данные немного иные, тест теряет смысл.
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2k
Бомбардир Минуту назад
11
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63k
doker 6 минут назад
С плодовыми мушками... косяк.

Вчера из яблок одну выловил, а в глаза не глянул.
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2k
Денис Ануфриев 23 минуты назад
Настоящий эрудит
Из 12 вопросов ответили верно на 8. Вы показали превосходный уровень эрудированности. Видимо, читаете "умные" книжки и смотрите документальные передачи? Какая тематика или научная дисциплина вас интересует?
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