Правда или ложь? Спецтест для эрудитов

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Дюжина вопросов из самых разных дисциплин. Что-то вы могли изучать в школе, а какие-то вопросы выходят за пределы школьного курса. Пора проверить мозги после январских праздников.
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Вчера из яблок одну выловил, а в глаза не глянул.
Из 12 вопросов ответили верно на 8. Вы показали превосходный уровень эрудированности. Видимо, читаете "умные" книжки и смотрите документальные передачи? Какая тематика или научная дисциплина вас интересует?