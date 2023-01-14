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Как мужской монастырь у истока Волги превратился в женский

Как мужской монастырь у истока Волги превратился в женский

Автор:
14 января 2023 11:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Церковь   женский монастырь   интересно   мужской монастырь   факты   фото   
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Ольгинский женский монастырь, известный также как Волговерховский, расположен у самого истока реки Волги, что и отображено в названии. Интересно, что сначала здесь находился мужской монастырь, устроенный на этом месте в 1649-м году по указу царя Алексея Михайловича. Понятно, что возникает вопрос, как мужской монастырь превратился в женский.

Но никаких загадок и необычных историй тут нет – в начале 18-го века мужской монастырь сгорел и его не стали восстанавливать. Только в конце того же века было решено снова построить здесь церковь. Сначала, в 1906-м году, здесь появилась женская община, затем преобразованная в монастырь.

Новую кирпичную церковь заложили в 1902-м году, а освящение Спасо-Преображенского храма произошло в мае 1912-го года. С этого момента и начинается история Волговерховского женского монастыря – освящённого, соответственно, во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги.

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Интересно, что Спасо-Преображенский храм задумывался как повторяющий вид собора Василия Блаженного в Москве – об этом говорят его проектные чертежи.

Однако нельзя сказать, что у истока Волги находится копия знаменитого православного храма с Красной площади – определённые изменения в задумку пришлось внести во время строительства.

Так сразу видны отличия в куполах – они не "витые", вообще храм получился менее "узорчатым", что связывают с финансовыми ограничениями. Строителями храма, кстати, были местные жители – так кирпичи обжигали местные мастера, каменщики также были из местных крестьян.

В 1918-м году, после известных событий в стране, монастырь был закрыт новой властью. Здания использовались под хозяйственные нужды – сначала здесь организовали сельскохозяйственную артель, затем – как раз 100 лет назад – в церкви была конюшня. Заново монастырь начал действовать только в 21-м веке.

Что интересно, самом решение об этом появилось прямо на стыке веков – по крайней мере, считается, что именно 28 декабря 1999-го года Патриарх Московский и Священный Синод определили открыть у истока реки Волги женский монастырь. Так он и возродился на старом месте.


От старого монастыря сохранился храм и деревянная Никольская церковь.

Первая фотография в статье – авторства знаменитого Сергея Михайловича Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии. Это начало 20-го века, идёт строительство кирпичного Спасо-Преображенского храма, также видна уже построенная деревянная Никольская церковь.

Рядом с Никольской церковью сейчас можно увидеть и памятник Николаю Чудотворцу – он появился здесь в 2001-м году.

А над истоком Волги, который находится рядом с территорией монастыря, появилась новая часовня. Впервые часовня над истоков Волги появилась в 17-м веке, затем периодически обновляли и ставили новые.

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Метки: Церковь   женский монастырь   интересно   мужской монастырь   факты   фото   
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Валерий 57 минут назад
ага! так вот от откуда появилась обнажённая Ольга))
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