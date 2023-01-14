Как мужской монастырь у истока Волги превратился в женский

Но никаких загадок и необычных историй тут нет – в начале 18-го века мужской монастырь сгорел и его не стали восстанавливать. Только в конце того же века было решено снова построить здесь церковь. Сначала, в 1906-м году, здесь появилась женская община, затем преобразованная в монастырь.

Новую кирпичную церковь заложили в 1902-м году, а освящение Спасо-Преображенского храма произошло в мае 1912-го года. С этого момента и начинается история Волговерховского женского монастыря – освящённого, соответственно, во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги.