Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов "проехался" по уехавшему из России лидеру панк-поп-рэйв-группы Little Big Илье Прусикину, который недавно решил хайпануть и записал видео, на котором он катается по улицам Лос-Анджелеса на скейте в виде креста.
В ответном видео многократный победитель российских и международных соревнований по скейтбордингу Максим Круглов прокатился на скейте с лицом Ильича, а после сломал доску и выкинул её в мусорку. В конце видео поцеловал крестик, который висел у него на шее.
В описании к видео Круглов пригласил Прусикина в скейт-парк и пообещал дать музыканту несколько уроков, а также подобрать для него «доску по росту».
Напомним, после недавних "покатушек" Прусикина на скейте в виде креста даже фанаты артиста, которые придерживаются атеистических взглядов, признали, что его поступок - перебор.
А недоброжелатели и вовсе пожелали Прусикину наказания в виде котла в Аду и ещё много всего "хорошего".
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Регулярно, каждый день или через день - одни и те же жертвы пристального внимания - литтлбиги, бузовы, галкины, пугачевы...
Люди в комментариях пишут - да ёпрст, хватит уже форсить эти морды все, отвалите, задолбали их пеарить - но всё равно - одно и тоже всё повторяется и повторяется
...
испытывают терпение чтоли?
Прое кция (лат. projectio «бросание вперед») механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.
Кстати, у нас вроде бы человек работающий на западные компании иноагентом считается или все поменялось?)