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Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big

Автор:
09 января 2023 21:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Илья Прусикин   Максим Круглов   Чемпион   скейтборд   сломал   
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Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов "проехался" по уехавшему из России лидеру панк-поп-рэйв-группы Little Big Илье Прусикину, который недавно решил хайпануть и записал видео, на котором он катается по улицам Лос-Анджелеса на скейте в виде креста.

В ответном видео многократный победитель российских и международных соревнований по скейтбордингу Максим Круглов прокатился на скейте с лицом Ильича, а после сломал доску и выкинул её в мусорку. В конце видео поцеловал крестик, который висел у него на шее.

В описании к видео Круглов пригласил Прусикина в скейт-парк и пообещал дать музыканту несколько уроков, а также подобрать для него «доску по росту».

Напомним, после недавних "покатушек" Прусикина на скейте в виде креста даже фанаты артиста, которые придерживаются атеистических взглядов, признали, что его поступок - перебор.

А недоброжелатели и вовсе пожелали Прусикину наказания в виде котла в Аду и ещё много всего "хорошего".

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Метки: Little Big   Илья Прусикин   Максим Круглов   Чемпион   скейтборд   сломал   
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16  комментариев
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71
Аврашалом Маркович Час назад
Кто из этих двоих больше кукухой поехал - тот кто рассекает на орудии пыток или тот, кто его целует?
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92
Иванов Аврашалом Маркович Час назад
Не сможет больше Максим брать призовые места по всему миру, вот и хайпует исходя из этого. Несколько лет назад уже лишился работы в русской компании Юнион, а из за данного хода лишится еще и спонсоров в лице Редбулл и Найки.
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99
Bolt 14 минут назад
Так же логично как и выливать кока-колу, купленную за свои деньги, в унитаз.
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872
StoneWolf 18 минут назад
Ничего, скоро опять подзабудут и Прусикин или с собакой переспит или с ногой поразвлекается........ Лучше бы с ногой конечно. Мы то посмеёмся, а собачку жалко
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6k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Да не пошел бы этот хренов Просекин нах.уй. Ну в целом.
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8k
Миха 37 минут назад
Пилять, такое ощущение, что на Фишках отрабатывают какой-то социальный эксперимент, чтоли?
Регулярно, каждый день или через день - одни и те же жертвы пристального внимания - литтлбиги, бузовы, галкины, пугачевы...
Люди в комментариях пишут - да ёпрст, хватит уже форсить эти морды все, отвалите, задолбали их пеарить - но всё равно - одно и тоже всё повторяется и повторяется
...
испытывают терпение чтоли?
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6
Natalia12345 Миха 5 минут назад
Вы правы. Человеческое сознание очень сложная штука в которой при умении можно выявить баг и ставить в приоритет нужные механизмы. Например так называемая проекция.
Прое кция (лат. projectio «бросание вперед») механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.
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22k
Евгений 51 минуту назад
Хватит пиарить это говно!
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203
данила беринский 51 минуту назад
ну что за панк-поп-рэйв группа? пишите правильно, - говно.
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5k
Горыныч 54 минуты назад
афтар убейся об стену,заеб...ли вместе с с пид..ром Августиной, всё вот это вот гавно на Фишки тащить
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1k
Лебовски Час назад
Нахрена этот дурак напомнил нам про этого лобкового? Вроде стараюсь и не замечать, а новости сами в глаза лезут. Прекратите постить про этого лобка. Минус!
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92
Иванов Час назад
Прикольно. Особенно когда знаешь от кого он получает деньги, с кем в одной команде, кто его друзья и сколько он наркоманит при детях)
Кстати, у нас вроде бы человек работающий на западные компании иноагентом считается или все поменялось?)
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