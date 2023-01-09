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Семья из Уэльса 40 лет прожила в центре перекрестка

Семья из Уэльса 40 лет прожила в центре перекрестка

Автор:
09 января 2023 17:49
Сообщество : Истории
Метки: Упорство   жизнь среди дорог   история   отчий дом   перекресток   своя земля   семья   уэльс   
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Семья из Уэльса живет посреди кольцевой развязки уже более четырех десятилетий. Когда вокруг их участка построили кольцевую дорогу, они отказались уезжать, и теперь упорно остаются в отчем доме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Упорство   жизнь среди дорог   история   отчий дом   перекресток   своя земля   семья   уэльс   
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6  комментариев
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24k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Как же там вольно и легко дышится... И тишина...
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8k
Ntvl 2 минуты назад
это людская жадность. им показалось, что мало бабла предложили, чтоб они съехали. бывают и такие скупердяи.
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24k
Андрей 4 минуты назад
Ну конечно у них всё зашибись! Они ж не признаются, что, когда им предлагали переехать и давали новый дом, они как лохи отказались. А теперь ни их дом, ни участок, нахрен никому не нужен, вот и доживают как лохи!
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6k
Mixalych 17 минут назад
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72k
Viktor Полчаса назад
А воздух там - закачаешься (в прямом смысле)!

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24k
Егор Полчаса назад
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