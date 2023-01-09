Семья из Уэльса 40 лет прожила в центре перекрестка

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Семья из Уэльса живет посреди кольцевой развязки уже более четырех десятилетий. Когда вокруг их участка построили кольцевую дорогу, они отказались уезжать, и теперь упорно остаются в отчем доме.
В 1960 году, когда Дэвид Джон и Эйриан Ховатсон переехали в свое бунгало в Денбишире, Уэльс, этот район был просто обычным районом. Все было нормально в течение примерно двух десятилетий, пока власти не сообщили им, что их собственность находится на пути строительства кольцевой развязки. Ховатсоны отказались переезжать, поэтому вокруг их дома построили кольцевую развязку, и с тех пор семья живет в ее центре.
«Я живу на кольцевой развязке более 40 лет, так что это почти все, что я знаю. До этого мы жили здесь 20 лет, этот участок долгое время принадлежал нашей семье, — рассказал Клвид Ховатсон. - Нам не нужно беспокоиться о соседях, но жизнь на кольцевой развязке иногда бывает наспряженной, особенно когда внуки остаются ночевать».
Клвид говорит, что большинство людей, которые слышат, что он и его семья живут посреди кольцевой развязки, обычно задают два вопроса: как он добирается до своего дома (что легко понять, учитывая оживленную дорогу со всех сторон), и сильно ли им мешает шум?
«Я бы сказал, что это как жить у любой дороги. Это не так уж плохо, у нас двойное остекление, так что это нас не беспокоит. Кроме того, дорога становится очень загруженной только в часы пик, то есть пару раз в день», — говорит Ховатсон.
Клвид говорит, что большинство людей, которые слышат, что он и его семья живут посреди кольцевой развязки, обычно задают два вопроса: как он добирается до своего дома (что легко понять, учитывая оживленную дорогу со всех сторон), и сильно ли им мешает шум?
«Я бы сказал, что это как жить у любой дороги. Это не так уж плохо, у нас двойное остекление, так что это нас не беспокоит. Кроме того, дорога становится очень загруженной только в часы пик, то есть пару раз в день», — говорит Ховатсон.
Когда Ховатсоны проезжают в центр кольцевой развязки, многих водителей это действительно застает врасплох, поскольку в таких местах никто не ождидает от машины подобного маневра. Но до сих пор из-за этого не было ни одной аварии. Одна из самых больших проблем для Ховатсонов — это доставка посылок. Поскольку семья имеет тот же почтовый индекс, что и окружающие ее дома, водителям доставки обычно требуется некоторое время, чтобы понять, что они находятся в центре кольцевой развязки.
«Обычно, когда мы даем инструкции, в конце концов я говорю: «Нет, нет, мы не на кольцевой развязке — мы в ней, внутри», - рассказывает Ховатсон. - Но они все-таки не до конца понимают, о чем речь, пока не доберутся сюда»,.
Дом слишком давно принадлежит семье, так что они не собираются переезжать, говорят нынешние представители Ховатсонов. Их дом причудливый и уникальный, и им это нравится.
«Обычно, когда мы даем инструкции, в конце концов я говорю: «Нет, нет, мы не на кольцевой развязке — мы в ней, внутри», - рассказывает Ховатсон. - Но они все-таки не до конца понимают, о чем речь, пока не доберутся сюда»,.
Дом слишком давно принадлежит семье, так что они не собираются переезжать, говорят нынешние представители Ховатсонов. Их дом причудливый и уникальный, и им это нравится.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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