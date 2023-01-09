Семья из Уэльса 40 лет прожила в центре перекрестка

«Я живу на кольцевой развязке более 40 лет, так что это почти все, что я знаю. До этого мы жили здесь 20 лет, этот участок долгое время принадлежал нашей семье, — рассказал Клвид Ховатсон. - Нам не нужно беспокоиться о соседях, но жизнь на кольцевой развязке иногда бывает наспряженной, особенно когда внуки остаются ночевать».

Клвид говорит, что большинство людей, которые слышат, что он и его семья живут посреди кольцевой развязки, обычно задают два вопроса: как он добирается до своего дома (что легко понять, учитывая оживленную дорогу со всех сторон), и сильно ли им мешает шум?

«Я бы сказал, что это как жить у любой дороги. Это не так уж плохо, у нас двойное остекление, так что это нас не беспокоит. Кроме того, дорога становится очень загруженной только в часы пик, то есть пару раз в день», — говорит Ховатсон.