Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде Крупской

В 1869 году в семье поручика Константина Игнатьевича Крупского появилась единственная дочь. Служившего в Польше военного обвинили в излишней «польскости», проявляемой в знании языка и умении танцевать национальные танцы, и разжаловали, лишив права занимать должности на государственной службе.

Мужчину в итоге оправдали, но порадоваться обеленному имени он не успел: вскоре после приговора скончался от чахотки. Его супруга Елизавета Васильевна Тистрова работала гувернанткой. Но при этом дочка была полностью ограждена ею от домашних дел, и когда вышла замуж, то мать переехала к ней, поскольку Надежда не умела ни готовить, ни стирать, ни убирать.

Дворянство, к слову, перешло от деда по отцовской линии, после окончания семинарии воевавшего с французами и получившего за воинские заслуги офицерское звание с присвоением дворянства.