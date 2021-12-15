Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде Крупской

Владимир Ильич и Надежда Константиновна были, пожалуй, самой известной супружеской парой своей эпохи и задавали правильный тон жизни в коммунистическом обществе. Но образ верной супруги-революционерки, поддержки и опоры своего известного мужа был нарисован и подретуширован для широких масс историками. О такой ли жизни мечтала в юности Надя?
В 1869 году в семье поручика Константина Игнатьевича Крупского появилась единственная дочь. Служившего в Польше военного обвинили в излишней «польскости», проявляемой в знании языка и умении танцевать национальные танцы, и разжаловали, лишив права занимать должности на государственной службе.
Мужчину в итоге оправдали, но порадоваться обеленному имени он не успел: вскоре после приговора скончался от чахотки. Его супруга Елизавета Васильевна Тистрова работала гувернанткой. Но при этом дочка была полностью ограждена ею от домашних дел, и когда вышла замуж, то мать переехала к ней, поскольку Надежда не умела ни готовить, ни стирать, ни убирать.
Дворянство, к слову, перешло от деда по отцовской линии, после окончания семинарии воевавшего с французами и получившего за воинские заслуги офицерское звание с присвоением дворянства.
В юности Надя была привлекательной девушкой, что подтверждают сохранившиеся фото: симметричные черты лица, красивый овал, высокий лоб, большие глаза, пухлые губы. Из-за бледной кожи и длинной русой косы Крупская называла себя дамой с петербургской внешностью. Проблемы со щитовидной железой, от которых она страдала всю жизнь, уже тогда давали о себе знать.
Мать приложила все силы, чтобы дочка получила достойное образование и отучилась в гимназии княгини Оболенской. После окончания учебного заведения с медалью будущая революционера пошла на Бестужевские курсы, но не окончила их, увлекшись идеями марксизма. Девушка пыталась помогать простому народу доступными ей способами – бесплатно обучала взрослых неграмотных в воскресной школе. На кусок хлеба зарабатывала частными уроками. Беготня по холодным улицам Петербурга от ученика к ученику не прошла бесследно и серьезно подорвала здоровье.
Судьбоносная встреча состоялась в 1894 году на квартире, где собирались поклонники революционных идей. Но изначально активный и энергичный будущий вождь мирового пролетариата привлек внимание не Нади, а ее более яркой подруги Аполлинарии Якубовой. Некоторое время молодые люди встречались. Но когда Ульянов попал в тюрьму, то доверился скромной и незаметной Наде.
В ней он почувствовал родственную душу, понимавшую его с полуслова. Вскоре Надежда тоже попала в ссылку. Между влюбленными завязалась переписка, продлившаяся 3 года и завершившаяся венчанием, которое состоялось 22 июля 1898 года.
В соответствии с действующим законодательством, разнополые люди, особенно политзаключенные, не могли проживать в одном доме, не состоя в браке. Впрочем, препятствий браку никто не чинил, поскольку власти считали, что супруги будут заниматься друг другом и семьей, а не взращивать зерна революционных идей. Как показала история, надежды эти оказались иллюзией.
Надежда взяла фамилию мужа и официально стала Ульяновой. Но все документы подписывала как Крупская, пытаясь таким образом дистанцироваться от мужа и оставаться отдельной политической единицей. Ее знали под подпольными кличками Рыба, Минога, Онегина и рядом других.
Народ шептался, что женщина завела себе любовника, находясь в ссылке в Шушенском. Но версия не выдерживает критики, поскольку правила содержания ссыльных были настолько строгими, что даже выход в туалет осуществлялся по часам, а не когда захочется. Естественно, ни о каких адюльтерах говорить не приходится. Да и не нужно было это влюбленной женщине.
Спустя 20 лет брака она поменяла паспорт и взяла свою добрачную фамилию.
После эмиграции в Европу Ленин познакомился с Инессой Арманд. Молва приписывала им роман, но Крупская всецело доверяла мужу и знала, что его отношения с Арманд были исключительно платоническими. В письме та упомянула только поцелуи, без которых вполне можно было обойтись.
Женщины нормально общались и даже были в дружеских отношениях. После смерти Инессы Крупская даже хотела удочерить дочку Арманд. Но не успела, так как девушке уже исполнилось 22 года.
Из-за гипертиреоза – Базедовой болезни она не могла иметь детей. Но искренне любила чужих и проявляла заботу о них. Поскольку брак был бездетным, то соратники даже считали Крупскую фригидной, полагая, что супружеских отношений между ней и Лениным не было.
В наше время это аутоиммунное заболевание можно держать под контролем и жить полноценной жизнью. Но в те времена это был приговор. Внешность Крупской быстро менялась, делая женщину непривлекательной. Но супруга она не ревновала и была полностью довольна семейной жизнью.
Хотя счастья материнства женщине познать не удалось, она старалась обеспечить другим условия для хорошей жизни малышей. Вместе с наркомом здравоохранения – братом Ленина Дмитрием Ульяновым она провела работу по внедрению в жизнь мам и малышей сосок-пустышек. Что позволило спасти множество детских жизней.
Для современного человека пустышка – это привычная и обычная вещь. А тогда успокаивали плачущих младенцев, давая им хлебный мякиш. Из-за плохой гигиены в хлебе развивался гриб спорынья, вызывавший тяжелое воспаление, зачастую приводившее к смерти.
О болезни, которая стремительно развивалась, Надежда Константиновна старалась не думать. Она полностью погрузилась в работу: читала журналы, обрабатывала письма и еще находила время на написание своих статей.
Сложно недооценить ее помощь мужу. Она была рядом в каждую трудную минуту, поехала с Лениным в ссылку в Шушенское, хотя ее отправили в Уфу. Но болезнь сжигала ее, забирая силы и красоту. Однако о переживаниях о себе лично нигде – ни в письмах, ни в воспоминаниях информации нет. Надежда Константиновна все держала в себе.
После инсульта в 1921 году Ленина парализовало. Жена не отходила ни на шаг, ухаживала, учила заново ходить и говорить. По тем временам то, что ей удалось сделать, было почти равносильно чуду, поскольку и сейчас инсультники восстанавливаются с огромным трудом, несмотря на возможности современной медицины.
Ильич восстановился, продолжил работать. Но второй инсульт унес его жизнь: в возрасте 53 лет Ленин скончался. Крупская не перестала работать и после этой потери, занимаясь делами детей-беспризорников.
С новым вождем – Сталиным у нее сложились довольно сложные отношения. Еще в 20-х годах Крупская поддерживала политику Каменева и Зиновьева, осуждая террор. Но позже высказалась о мнении, выраженном в статьях, как об ошибочном.
Крупская стала депутатом Верховного Совета СССР в 1937 году, где и проработала до конца жизни. В 1939 году у нее был юбилей – 70 лет. И по одной из версий в Архангельское, куда вдова Ильича пригласила гостей, доставили торт лично от Сталина. Надежда Константиновна была сладкоежкой и съела довольно большой кусок. Спустя несколько часов она почувствовала себя плохо.
Но версия убийства не слишком правдоподобна, по словам очевидцев событий. Во-первых, торт ели все присутствующие на празднике. Во-вторых, десерт приготовили здесь же, в санатории, где проживала Надежда Константиновна. Женщина почувствовала недомогание практически сразу. К тому же если бы стояла задача вывести неугодную власти пожилую женщину из игры, то проще и безопаснее было бы организовать инфаркт, а не привлекать внимание общественности отравлением.
Той же ночью Крупская скончалась из-за острого аппендицита, успевшего перейти в перитонит. Из-за слишком поздней госпитализации спасти Надежду Константиновну не смогли.
Источник:
- Люди, которые без мыла влезут куда угодно
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Пионерки мирового женского юмора: они заставили смеяться мир вместе с ними
Понравилось50
учиться
учиться
и ещё раз учиться !
даже двоечник СССР это отличник сейчас
https://kulturologia.ru/blogs/200521/49657/https://kulturologia.ru/blogs/200521/49657/
В письме матери Владимир сообщал, что ездил на охоту верст за 12 от села, что там есть много дичи, дикие козы, а в горах и в тайге белки, соболи, медведи, олени. У краеведов есть сведения, что Владимир Ильич ходил с организатором Минусинского музея Мартьяновым на Саяны, и поднимались они на вершину горы Борус. А это не один и не два дня.
Крупская в своих письмах описывала холостяцкую жизнь Владимира:
«Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» - восьмирублевое пособие - имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья - и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват. Одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест - покупали на неделю мяса. Работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича,- тоже на целую неделю. В общем, ссылка прошла неплохо».
Из письма Крупской к Марии Александровне и сестрам Владимира:
«В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; (7 мая 1898) Владимир Ильич был на охоте. Комната Владимира Ильича была не велика. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате горит свет». «Исполняю своё обещание написать, как выглядит Володя. По-моему, он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере.»(10 мая 1898 г.)
В туалет нельзя, а иметь ружье можно.