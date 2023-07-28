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Сообщество Без кота и жизнь не та 1675 постов • 475 подписчиков подписаться
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Котёнок выбрал необычное место для сна

Котёнок выбрал необычное место для сна

Автор:
28 июля 2023 08:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   сон   унитаз   
876
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Хозяйка запечатлела своего котёнка, отдыхающего в унитазе. Место для отдыха ни капли не смутило питомца.

Кошки любят спать в неудобных местах, которые совсем не подходят для расслабленного отдыха. Но котенок из этого видео побил все рекорды странности, когда выбрал унитаз в качестве места для сна.

Пушистый не просто уснул на закрытом сиденье унитаза, а забрался прямо внутрь, не обращая внимания на какие-либо неудобства. Котенка совсем не смутили его действия. Подумаешь, лег спать в унитазе. С кем не бывает

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   сон   унитаз   
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4  комментария
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75k
Viktor 2 часа назад
Самое главное, чтобы воду никто не спустил!
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28k
Lehoia 47 минут назад
Ну, если посмотреть внимательно на начало ролика, то видно, что унитаз не подключен, на нем нет сливного бачка. стоит на полу новая прохладная сухая хрень, от чего бы котенку в нее не забраться.
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5k
Александр 55 минут назад
Винни Пух по Виктюку?
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1
Антонина Час назад
Прохладно, нормально )
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