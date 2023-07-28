Котёнок выбрал необычное место для сна

Кошки любят спать в неудобных местах, которые совсем не подходят для расслабленного отдыха. Но котенок из этого видео побил все рекорды странности, когда выбрал унитаз в качестве места для сна.

Пушистый не просто уснул на закрытом сиденье унитаза, а забрался прямо внутрь, не обращая внимания на какие-либо неудобства. Котенка совсем не смутили его действия. Подумаешь, лег спать в унитазе. С кем не бывает