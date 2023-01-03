Проголодался: смелый кот достал мясо из пасти крокодила

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Кот подкрался к задремавшему после охоты крокодилу и выхватил кусок мяса из его пасти.
Короткий сюжет с похождениями представителя семейства кошачьих позабавил пользователей сети. Любитель острых ощущений запечатлел бесстрашного домашнего зверя, который не испугался огромной рептилии и вытащил кусок мяса прямо из пасти хищника.
Когда у тебя 9 жизней
Кот вырвал кусок добычи из пасти крокодила и отправился обедать.
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