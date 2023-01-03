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Проголодался: смелый кот достал мясо из пасти крокодила

Проголодался: смелый кот достал мясо из пасти крокодила

Автор:
03 января 2023 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   добыча   жиыотные   кот   крокодил   
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Кот подкрался к задремавшему после охоты крокодилу и выхватил кусок мяса из его пасти.

Когда у тебя 9 жизней

Кот вырвал кусок добычи из пасти крокодила и отправился обедать.

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Метки: Прикол   видео   добыча   жиыотные   кот   крокодил   
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2  комментария
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9k
Shtoppi Час назад
Достать остатки крокодильей трапезы, которая у него на зубах осталась, когда он уже сыт - это как стоматологом поработать )))))))))))
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fin4all Час назад
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