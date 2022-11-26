Хитрая коммерция и скандалы: президенты, засветившиеся в рекламных кампаниях

Чем политика схожа с рекламой? Во время предвыборной гонки политики дают немало обещаний. Примерно также поступают и рекламодатели, заявляя, что их товар лучший из лучших. Однако иногда всё это комбинируется, пусть и без согласия руководителей стран, что приводит к громким скандалам.
Бывали и случаи, когда президенты добровольно принимали участие в коммерческих проектах. Но обо всём по порядку.
Начнём с неправомерного использования образов президентов в рекламных компаниях. Правда, такая реклама существовала недолго. Например, в 2011 году возле столичного ЦУМа появились плакаты с изображением Медведева и Путина в белых шортах и рубашках поло.
Якобы российские политики рекламировали весенне-летнюю коллекцию московского универмага. Ожидаемо, реклама провисела недолго, несмотря на то, что неизвестный художник, выступивший автором, заявил, что это простой стрит-арт.
Во время своего президентства Барак Обама появился на билборде, рекламировавшем бренд Weatherproof со слоганом «Стильный лидер». Оказалось, что американский лидер действительно фотографировался в куртке данного бренда, правда, не для рекламы. Тем не менее компания посчитала это позволением использовать снимок. Однако по просьбе Белого дома рекламу пришлось снять.
Хотя и был случай, когда Обама намеренно снялся в рекламе ещё будучи президентом. А рекламировал он медицинскую реформу, которую нарекли его же именем. Целью было привлечение пользователей на сайт, где внедряли цифровые услуги в здравоохранении.
А вот Рональд Рейган любил рекламировать табачную продукцию. И это неудивительно, ведь до своей политической карьеры он был артистом. Да и в 50-х годах прошлого столетия в этом не видели ничего крамольного. Самой популярной рекламой с его участием стал плакат сигарет Chesterfield, блоки с которыми президент рассылал своим друзьям в качестве рождественского подарка.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв любил пощеголять в рекламе. Впервые в 1997 году он рекламировал пиццерию Pizza Hut. В ролике посетители благодарили советского лидера за появление заведения в стране и «чокались» кусочками пиццы под радостную улыбку Горбачёва.
После этого рекламные кампании посыпались с предложениями. По итогу в 2000 году он появился в рекламе железных дорог Австрии, а затем в 2013 году рекламировал аксессуары от Louis Vuitton.
За два года до Горбачёва ту же пиццерию рекламировал и Дональд Трамп вместе со своей первой супругой, демонстрируя, как есть треугольные кусочки неправильно.
Чешский писатель и последний президент Чехословакии Вацлав Гавел принял участие в рекламе уже будучи пенсионером. В 2011 году он продвигал автомобильного дистрибьютора AAA Auto. Причём экс-президент за своё участие не взял денег, но попросил одну из машин, которую и рекламировал. Правда, себе он её не оставил, а передал своему благотворительному фонду.
Ну и закончим ещё одной неправомерной рекламой, которая явно переплюнет все упомянутые. Речь идёт о появлении Ангелы Меркель на плакате нижнего белья Bruno Banani. Стоит ли говорить, что на нём она изображена в комплекте бренда, как и несколько чиновников позади неё.
Самое интересное, что никакой реакции не последовало, а на все вопросы касаемо этой темы экс-канцлер скромно заявляла: «Без комментариев».
Источник:
- Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей
- Американец годами катается по миру, чтобы сфотографироваться со знаменитостями
- Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали!
- Редкие фотографии политиков
- Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик!
Это и президент не совсем г-но, и население не совсем нищее, и отношение к своему политику - не только "отвращение и злость".
Ещё из важного - рекламируемый товар должен быть не совсем дерьмовым.
Иначе заголовки в газетах будут вроде: "Путин ехал по федералке на трех Калинах в сопровождении Крузаков. Почему?"
А уж как отвечали на этот вопрос!"Организаторы понимают: Лада может развалиться в любой момент. Вот они и подготовились. "(85% опрошенных).