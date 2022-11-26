Хитрая коммерция и скандалы: президенты, засветившиеся в рекламных кампаниях

Чем политика схожа с рекламой? Во время предвыборной гонки политики дают немало обещаний. Примерно также поступают и рекламодатели, заявляя, что их товар лучший из лучших. Однако иногда всё это комбинируется, пусть и без согласия руководителей стран, что приводит к громким скандалам.

Бывали и случаи, когда президенты добровольно принимали участие в коммерческих проектах. Но обо всём по порядку.