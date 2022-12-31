20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году

Организаторы выбрали только 100 лиц из примерно 160 000 знаменитостей, и сегодня мы рассмотрим женскую версию. Вот самая яркая и горячая двадцатка:
Конец года — время подводить итоги и составлять рейтинги. Развлекательная платформа TC Candler ежегодно с 1990-го выкладывает рейтинг «100 самых красивых лиц». Отличительная особенность их списков в том, что это не рейтинг популярности, и от страны происхождения участников тоже ничего не зависит.
20 место: Халима Аден
25-летняя модель из США с сомалийским происхождением.
19 место: Юци
23-летняя певица из Китая. Участницей южно-корейской женской группы (G)I-DLE.
18 место: Виенна Марис
Модель и танцовщица из Канады.
17 место: Минатодзаки Сана
Японская певица, участница южнокорейской гёрл-группы Twice. 26 лет.
16 место: Эмили Неренг
27-летняя блогерка из Норвегии. Также занимается музыкой.
15 место: Розэ
Южнокорейско-новозеландская певица и танцовщица, участница южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. 25 лет.
14 место: Кимия Хоссейни
Иранская актриса. 19 лет.
13 место: Джису
27-летняя южнокорейская певица, актриса и модель. Участница гёрл-группы BLACKPINK.
12 место: Галь Гадот
Израильская актриса и модель. 37 лет.
11 место: Лиодра Гинтинг
Индонезийская певица и актриса. 18 лет.
10 место: Чжоу Цзыюй
Певица родом из Тайваня. 22 года.
9 место: Нана
Южнокорейская певица, актриса и модель. 31 год.
8 место: Маи Омар
34-летняя телевизионная актриса и модель из Египта.
7 место: Яэль Шелбиа
Израильская модель и актриса. 21 год.
6 место: Ивана Алави
Актриса и модель филиппино-марокканского происхождения. 25 лет.
5 место: Ситала
26 летняя рэперша из Таиланда.
4 место: Даша Таран
Блогерша из России. 23 года.
3 место: Лалиса Манобан
Певица из Таиланда, вокалистка группы BLACKPINK. 25 лет.
2 место: Нэнси
Американская певица, актриса и ведущая южнокорейского происхождения. 22 года.
1 место: Жасмин Тукс
Американская топ-модель. 31 год.
В список также вошли: Дженна Ортега, звезда нашумевшего сериала «Уэнсдей» (97 место), Марго Робби (96 место), Эмилия Кларк (83 место), Эмма Уотсон (65 место) и другие красавицы из разных стран мира.
Источник:
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Они ж перекроены по полной программе. Там даже пол может быть изменен.
А жюри, вероятно с востока?
И где Зендая? По мне, так она лучшая.
вот организуешь в след.году такой отбор, и поставишь ее на первое место.
а пока потребляй че дают
Не знаю была ли пластика у этих девушек, но хорошо бы чтобы при составлении таких списков было деление на женщин делавших какую-либо пластику и не делавших.
Не знаю ни кого из этих.
Есть слова, у которых только мужской род.
Я 4 года прожил в южном Китае и часто бывал в Ю.Корее, поверьте вся модельная красота от туда это исключительно хирургическая пластика.
выбирали из 160000?! да если начнешь смотреть столько фоток , как раз год на это и уйдет
P/S 18 представительница Канады огонь