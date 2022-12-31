20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году

Конец года — время подводить итоги и составлять рейтинги. Развлекательная платформа TC Candler ежегодно с 1990-го выкладывает рейтинг «100 самых красивых лиц». Отличительная особенность их списков в том, что это не рейтинг популярности, и от страны происхождения участников тоже ничего не зависит.

20 место: Халима Аден