FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7737 постов • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году

20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году

Автор:
31 декабря 2022 10:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушки   известные женщины   красота   люди   подборка   фото   
1396
21

Организаторы выбрали только 100 лиц из примерно 160 000 знаменитостей, и сегодня мы рассмотрим женскую версию. Вот самая яркая и горячая двадцатка:

Конец года — время подводить итоги и составлять рейтинги. Развлекательная платформа TC Candler ежегодно с 1990-го выкладывает рейтинг «100 самых красивых лиц». Отличительная особенность их списков в том, что это не рейтинг популярности, и от страны происхождения участников тоже ничего не зависит.


20 место: Халима Аден

×
×

25-летняя модель из США с сомалийским происхождением.


19 место: Юци

23-летняя певица из Китая. Участницей южно-корейской женской группы (G)I-DLE. 


18 место: Виенна Марис

Модель и танцовщица из Канады.


17 место: Минатодзаки Сана

Японская певица, участница южнокорейской гёрл-группы Twice. 26 лет.


16 место: Эмили Неренг

27-летняя блогерка из Норвегии. Также занимается музыкой.


15 место: Розэ

Южнокорейско-новозеландская певица и танцовщица, участница южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. 25 лет.


14 место: Кимия Хоссейни

Иранская актриса. 19 лет.


13 место: Джису

27-летняя южнокорейская певица, актриса и модель. Участница гёрл-группы BLACKPINK.


12 место: Галь Гадот

Израильская актриса и модель. 37 лет.


11 место: Лиодра Гинтинг

Индонезийская певица и актриса. 18 лет.


10 место: Чжоу Цзыюй

Певица родом из Тайваня. 22 года.


9 место: Нана

Южнокорейская певица, актриса и модель. 31 год.


8 место: Маи Омар

34-летняя телевизионная актриса и модель из Египта.


7 место: Яэль Шелбиа

Израильская модель и актриса. 21 год.


6 место: Ивана Алави

Актриса и модель филиппино-марокканского происхождения. 25 лет.


5 место: Ситала

26 летняя рэперша из Таиланда.


4 место: Даша Таран

Блогерша из России. 23 года.


3 место: Лалиса Манобан

Певица из Таиланда, вокалистка группы BLACKPINK. 25 лет.


2 место: Нэнси

Американская певица, актриса и ведущая южнокорейского происхождения. 22 года.


1 место: Жасмин Тукс

Американская топ-модель. 31 год.


В список также вошли: Дженна Ортега, звезда нашумевшего сериала «Уэнсдей» (97 место), Марго Робби (96 место), Эмилия Кларк (83 место), Эмма Уотсон (65 место) и другие красавицы из разных стран мира.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   девушки   известные женщины   красота   люди   подборка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Тамара 3 часа назад
Участие в конкурсе лиц южнокорейского и таиландского происхождения - неспортивно.
Они ж перекроены по полной программе. Там даже пол может быть изменен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
784
Денис 6 минут назад
Всегда было интересно - а КТО решает, что вот "эти вот" самые красивые? Тем более, что у каждого свое понятие красоты. Самая красивая женщина - та, что рядом с мужчиной. И вот это вот блеяния, типа "галоча гадот лууучшая" - заведите себе бабу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Странник 13 минут назад
В любом российском и в городе и в селе масса девушек намного красивее этих, при этом без всякого тюнинга, ботокса и косметической хирургии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir Полчаса назад
На 18 номере - с трудом смог посмотреть на ЛИЦО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей Полчаса назад
На вкус и цвет, товарищей нет.
А жюри, вероятно с востока?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 44 минуты назад
Вот по этом у них много п.и.д.ара.с.т.о.в. Е.б.а.т.ь не кого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кыся 50 минут назад
Сплошные кореянки на одно лицо. Но они ж все переделанные, какой смысл их вообще рассматривать, это интересно разве что пластическим хирургам с профессиональной точки зрения.

И где Зендая? По мне, так она лучшая.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ф Ив 51 минуту назад
Первое и второе место девушки, конечно, красивые, но говорить о том, что они самые красивые в мире это уже слишком.
Не знаю была ли пластика у этих девушек, но хорошо бы чтобы при составлении таких списков было деление на женщин делавших какую-либо пластику и не делавших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мария Коненкова Час назад
А на 3-м месте-то тайский леди-бой, а не девушка. Посмотрите на плечи. Можно как угодно гримироваться и наряжаться, но по костяку никогда не спутаешь. У женщин плечо всегда чуть вперёд, вон, на фото 2-го места хорошо видно, у мужчин - четко по прямой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел Час назад
Лично я не понимаю красоты азиаток- ну не моё это. А остальные ну ктото нравится ктото нет . но чудо что нет трансов и всяких бодипозитивных негров без пола лесбиянок с синдромом Дауна. уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Что за бред? Почему на первом месте не черножопый трансгендер? Не толерантно!!! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 2 часа назад
полная хрень. Хотя... есть симпатичные.
Не знаю ни кого из этих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ых 2 часа назад
Было настолько трудно, что я не смог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 2 часа назад
Сцуко, оказывается, я ничего в красоте не понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Вася 2 часа назад
Непонятно, кто выбирал, но все равно как-то нетолерантно получилось, где одноглазая негра-лесбиянка весом в 200 кг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот эта красивая, мне понравилась) ...или фото удачное... короче беру, заверните))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Минус только за это.
Есть слова, у которых только мужской род.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 2 часа назад
Да азиаточки конечно красивые... особенно если пластику сделать и накраситься как не в себя))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вот эта красивая? че за шутки... это ж та рыбина из мультика...оставайся мальчик с нами будешь нашим королем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Голован Щекн 3 часа назад
Вообще не понятно кто выбирал? из кого? кто определял критерии? почему из предоставленного списка половина южной ю\в азии?
Я 4 года прожил в южном Китае и часто бывал в Ю.Корее, поверьте вся модельная красота от туда это исключительно хирургическая пластика.
выбирали из 160000?! да если начнешь смотреть столько фоток , как раз год на это и уйдет
P/S 18 представительница Канады огонь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452884



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО
Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению
Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению
Набирающие популярность в сообществах
Сделал маленькую новогоднюю комнату
Сделал маленькую новогоднюю комнату
Российский футбол заплутал в двух соснах
Российский футбол заплутал в двух соснах
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора готовиться

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#Ynews#СССР#знаменитости#путешествия#полиция#Казахстан
#интересно#история#новый год#Жизнь#Прикол#Россия#картинки#сво#дети#кино
#Юмор#животные#подборка#фотографии#забавно#познавательно#Приколы#в мире#истории#креатив
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность 14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

На что жалуетесь?

Вернуться