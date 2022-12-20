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Стоящие вещицы, которые кем-то были выброшены на свалку

Стоящие вещицы, которые кем-то были выброшены на свалку

Автор:
20 декабря 2022 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   красота   люди   повезло   помойка   свалка   фото   
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Участники онлайн-сообщества DumpsterDiving делятся своим опытом и советами по поиску сокровищ среди мусора, а также рассказывают о своих успехах и неудачах, прилагая к историям фотографии.

Бывают ситуации, когда для некоторых людей мусором оказываются не фантики и всякие побрякушки, а действительно стоящие вещички. По воле своих владельцев они становятся частью свалки. Но кто понимает, что таким разбрасываться не стоит, тот при любой же удобной возможности забирает сокровище к себе домой. Ведь иногда выясняется, что этим выброшенным вещам просто нет цены, а их место вовсе не на помойке, а в антикварных магазинах!


«Жильцы моего многоквартирного дома, когда съезжали, выкинули эту красоту на помойку. Надо немного почистить»

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«Нашла диско-шар! Думала, что он будет хрупким, а оказался тяжеленым и красивунным»


«Лучшая мебель, которую я когда-либо находил — два барных стула и стол с нарисованной на нём шахматной доской»

Иногда, глядя на все эти находки, очень хочется задать вопрос их предыдущим владельцам: «И вам было не жалко выкидывать всё это на свалку?»


«Безумно счастлив, что нашёл этого приятеля»

Теперь точно не стоит переживать о декорациях к Хэллоуину на следующий год!


Удача оказалась на стороне тех, кто ценит вещи (даже если они не подошли по размеру)


Мама случайно нашла на мусорке коробку с новенькими кроссовками и прилагающимся к ним чеком. Каким-то чудом они идеально подошли мне по размеру!


Ценная находка в мусорном баке

Оказалось, что кто-то выбросил украшение 60-70-х годов. Это кольцо из 14-каратного золота стоит более 200 долларов (камень — это стекло).


Осталось подыскать подходящие подушечки!


Видимо, кто-то настолько не любит музыку, что даже решил выкинуть отличный музыкальный инструмент подальше от дома


Выбрасывание таких вещей должно считаться настоящим преступлением!


«Не знаю, что я буду с этим делать, но я не смог оставить эту швейную машинку гнить на свалке»


Находка на обочине дороги


«Нашла на работе в мусорном баке первое издание «Мэри Поппинс» 1934 года»


Кто-то решил, что лего — это игрушки для детей

На самом деле этот набор лего очень дорогой, и его не так-то просто найти. Поэтому тот, кто его спас и вытащил из мусорного бака, может действительно сказать, что он — счастливчик!

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Метки: Вещи   в мире   красота   люди   повезло   помойка   свалка   фото   
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Сергей Семенов 20 минут назад
>>> «Чья-то старая коллекция мрамора была выброшена на помойку, но я её спасла»

Гуглоперевод - такой.... гуглоперевод! Да, marble - это мрамор. Но на фото ни разу не мрамор и это сразу же видно. Это marbles - стеклянные (в данном случае) шарики для различных игр.
Всполминаем финальный кадр "Людей в черном" ))))
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