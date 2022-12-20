Стоящие вещицы, которые кем-то были выброшены на свалку

Бывают ситуации, когда для некоторых людей мусором оказываются не фантики и всякие побрякушки, а действительно стоящие вещички. По воле своих владельцев они становятся частью свалки. Но кто понимает, что таким разбрасываться не стоит, тот при любой же удобной возможности забирает сокровище к себе домой. Ведь иногда выясняется, что этим выброшенным вещам просто нет цены, а их место вовсе не на помойке, а в антикварных магазинах!





«Жильцы моего многоквартирного дома, когда съезжали, выкинули эту красоту на помойку. Надо немного почистить»