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Озвучка – дело тонкое: как имитируются разные звуки в кино?

Озвучка – дело тонкое: как имитируются разные звуки в кино?

Автор:
28 декабря 2022 22:44
Сообщество : Кино
Метки: звуки   имитация звука   кино   озвучка   озвучка фильмов   фильмы   
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Какие сложности в озвучивании фильмов? Конечно, передача эмоций главных героев. Однако не меньшую трудность представляет собой передача окружающих звуков, добавляющих в кино реализм. Как же они создаются?

Звук топанья и шагов – один из самых сложных. Ведь для каждого типа этих самых шагов фоли-артисту (именно так их называют) приходится искать подходящую обувь и поверхность. Кроме того, нужно учитывать темп, ритм и распределение веса.


Например, для шагов по снегу обычно используют песок, а в качестве хруста наста применяют мешки с кукурузным крахмалом. Проще всего с осенней атрибутикой, ведь листья довольно просто найти.

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А как быть с динозаврами, ведь мы понятия не имеем, как они кричали? Так, в «Парке юрского периода» просто использовали комбинацию криков разных животных. Например, велоцирапторов «озвучили» черепахи в момент соития. Самое смешное, что тираннозавр – это обработанный звук, исходящий от маленького джек-рассел-терьера, хозяином которого был звукорежиссер.

А вот ужасный рёв – замедленный звук, издаваемый слонёнком.

Не просто передать и звуки ударов из различных боевиков. Чаще всего их создают, стуча по деревянному полу замороженным салатом ромен. Иногда используют боксёрские перчатки, колотя ими по массивным книгам. А вот звук меча, который достают из ножен, представляют собой трение друг о друга кухонных ложек.

С поцелуями всё гораздо проще. Для их изображения в миске с водой полощут салфетки или давят фрукты.

Что же до животных, то и здесь всё довольно незамысловато. Например, шум крыльев походит на хлопанье пары кожаных перчаток друг о друга. А вот размашистый полёт дракона имитируется с помощью обычного зонта.

А вот лошадиный топот заменяет резиновый клапан от вантуза, набитый ткань и липкой лентой. Самое главное совпасть с действием на экране.

Что же до автомобильных звуков, то, как правило, хватает двери и крыла. Однако на этом звуковой диапазон не кончается. Например, для имитации машин на гонках используют конкретно взятую на виолончели ноту. А старое авто и хруст железа заменяют карандаш, натирающийся на кухонной тёрке.

А что насчёт звуков под водой? Многие из них попросту приходится выдумывать, дабы зритель получил более «объёмную» картинку. Например, движение рыбьего косяка заменяется шумом ветра, который замедляют и изменяют тембр.


В некоторые из приёмов довольно трудно поверить, ведь они с трудом замечаются, а фильм смотрится на одном дыхании, если актёры озвучки и звукорежиссер постарались на славу. К счастью, чаще всего они справляются со своей работой на ура.

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Метки: звуки   имитация звука   кино   озвучка   озвучка фильмов   фильмы   
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Андрей Иванов Час назад
Как то так
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Кыся 57 минут назад
А почему не используют настоящие звуки? Я понимаю, что раньше было трудно хранить такие архивы, но сейчас-то гигантские объемы данных находятся в одном клике. Неужели дешевле нанимать целую команду для имитации того, что имитировать-то и не требуется. Одно дело несуществующие звуки, но уж шаги или шум машины присутсвуют вокруг нас в огромном количестве.
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Антибиотик
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