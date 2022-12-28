Озвучка – дело тонкое: как имитируются разные звуки в кино?

Какие сложности в озвучивании фильмов? Конечно, передача эмоций главных героев. Однако не меньшую трудность представляет собой передача окружающих звуков, добавляющих в кино реализм. Как же они создаются?
Звук топанья и шагов – один из самых сложных. Ведь для каждого типа этих самых шагов фоли-артисту (именно так их называют) приходится искать подходящую обувь и поверхность. Кроме того, нужно учитывать темп, ритм и распределение веса.
Например, для шагов по снегу обычно используют песок, а в качестве хруста наста применяют мешки с кукурузным крахмалом. Проще всего с осенней атрибутикой, ведь листья довольно просто найти.
А как быть с динозаврами, ведь мы понятия не имеем, как они кричали? Так, в «Парке юрского периода» просто использовали комбинацию криков разных животных. Например, велоцирапторов «озвучили» черепахи в момент соития. Самое смешное, что тираннозавр – это обработанный звук, исходящий от маленького джек-рассел-терьера, хозяином которого был звукорежиссер.
А вот ужасный рёв – замедленный звук, издаваемый слонёнком.
Не просто передать и звуки ударов из различных боевиков. Чаще всего их создают, стуча по деревянному полу замороженным салатом ромен. Иногда используют боксёрские перчатки, колотя ими по массивным книгам. А вот звук меча, который достают из ножен, представляют собой трение друг о друга кухонных ложек.
С поцелуями всё гораздо проще. Для их изображения в миске с водой полощут салфетки или давят фрукты.
Что же до животных, то и здесь всё довольно незамысловато. Например, шум крыльев походит на хлопанье пары кожаных перчаток друг о друга. А вот размашистый полёт дракона имитируется с помощью обычного зонта.
А вот лошадиный топот заменяет резиновый клапан от вантуза, набитый ткань и липкой лентой. Самое главное совпасть с действием на экране.
Что же до автомобильных звуков, то, как правило, хватает двери и крыла. Однако на этом звуковой диапазон не кончается. Например, для имитации машин на гонках используют конкретно взятую на виолончели ноту. А старое авто и хруст железа заменяют карандаш, натирающийся на кухонной тёрке.
А что насчёт звуков под водой? Многие из них попросту приходится выдумывать, дабы зритель получил более «объёмную» картинку. Например, движение рыбьего косяка заменяется шумом ветра, который замедляют и изменяют тембр.
В некоторые из приёмов довольно трудно поверить, ведь они с трудом замечаются, а фильм смотрится на одном дыхании, если актёры озвучки и звукорежиссер постарались на славу. К счастью, чаще всего они справляются со своей работой на ура.
Источник:
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