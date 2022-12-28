Озвучка – дело тонкое: как имитируются разные звуки в кино?

Звук топанья и шагов – один из самых сложных. Ведь для каждого типа этих самых шагов фоли-артисту (именно так их называют) приходится искать подходящую обувь и поверхность. Кроме того, нужно учитывать темп, ритм и распределение веса.

Например, для шагов по снегу обычно используют песок, а в качестве хруста наста применяют мешки с кукурузным крахмалом. Проще всего с осенней атрибутикой, ведь листья довольно просто найти.