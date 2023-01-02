Леонид Филатов: 10 лучших ролей великолепного актера

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В 1969 году Леонид Филатов закончил Щукинское училище и начал успешную театральную карьеру на сцене Московского театра на Таганке.

В 1970 году артист впервые появился в кино. Его роль в альманахе "Город первой любви" почти целиком состояла из крупного плана и монолога, в котором его герой рассказывает простую, но такую пронзительную историю своей любви.

Однако кинематограф словно не заметил этого замечательного дебюта. Следующий фильм с участием актера – "Иванов, Петров, Сидоров" – вышел на экраны лишь в 1979 году.

Хотя многие телезрители, безусловно, знали исполнителя по его работам в фильмах-спектаклях, настоящая популярность пришла к нему после "Экипажа". Филатов моментально оказался в списке не только самых востребованных, но и самых привлекательных актеров страны.



"В начале карьеры я считал, что уродлив. Теперь я вижу, что ошибся. Моя рожа пришлась по вкусу. Я пришел со своим перебитым носом, моей раскованностью, в куртке, с естественной речью (не то, что в книгах). И это было то, чего требовало время...", – признавал он.