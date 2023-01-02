Леонид Филатов: 10 лучших ролей великолепного актера

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Конечно, кино – не единственная сфера, в которой реализовался многогранный талант Леонида Алексеевича. Но очень значимая для нашего кинематографа и всех, кого и сегодня восхищает творчество великолепного актера. Предлагаем вспомнить его 10 разноплановых работ.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
В 1969 году Леонид Филатов закончил Щукинское училище и начал успешную театральную карьеру на сцене Московского театра на Таганке.
В 1970 году артист впервые появился в кино. Его роль в альманахе "Город первой любви" почти целиком состояла из крупного плана и монолога, в котором его герой рассказывает простую, но такую пронзительную историю своей любви.
Однако кинематограф словно не заметил этого замечательного дебюта. Следующий фильм с участием актера – "Иванов, Петров, Сидоров" – вышел на экраны лишь в 1979 году.
Хотя многие телезрители, безусловно, знали исполнителя по его работам в фильмах-спектаклях, настоящая популярность пришла к нему после "Экипажа". Филатов моментально оказался в списке не только самых востребованных, но и самых привлекательных актеров страны.
"В начале карьеры я считал, что уродлив. Теперь я вижу, что ошибся. Моя рожа пришлась по вкусу. Я пришел со своим перебитым носом, моей раскованностью, в куртке, с естественной речью (не то, что в книгах). И это было то, чего требовало время...", – признавал он.
В 1970 году артист впервые появился в кино. Его роль в альманахе "Город первой любви" почти целиком состояла из крупного плана и монолога, в котором его герой рассказывает простую, но такую пронзительную историю своей любви.
Однако кинематограф словно не заметил этого замечательного дебюта. Следующий фильм с участием актера – "Иванов, Петров, Сидоров" – вышел на экраны лишь в 1979 году.
Хотя многие телезрители, безусловно, знали исполнителя по его работам в фильмах-спектаклях, настоящая популярность пришла к нему после "Экипажа". Филатов моментально оказался в списке не только самых востребованных, но и самых привлекательных актеров страны.
"В начале карьеры я считал, что уродлив. Теперь я вижу, что ошибся. Моя рожа пришлась по вкусу. Я пришел со своим перебитым носом, моей раскованностью, в куртке, с естественной речью (не то, что в книгах). И это было то, чего требовало время...", – признавал он.
2.
Город первой любви (1970)
Кадр из кинофильма "Город первой любви", 1970 г., режиссеры Манос Захариас, Борис Яшин, сценарист Семен Нагорный, композиторы Роман Леденев, Евгений Птичкин.
Роль – Борис.
Истории любви, случившиеся в одном городе, носящем разные названия-эпохи, – Царицын, Сталинград, Волгоград. Борис встречает в Волгограде свою первую любовь Лилю и узнает, что у нее есть дочка.
Роль – Борис.
Истории любви, случившиеся в одном городе, носящем разные названия-эпохи, – Царицын, Сталинград, Волгоград. Борис встречает в Волгограде свою первую любовь Лилю и узнает, что у нее есть дочка.
3.
Экипаж (1979)
Кадр из кинофильма "Экипаж", 1979 г., режиссер Александр Митта, сценаристы Юлий Дунский, Александр Митта, Валерий Фрид, Борис Уриновский, композитор Альфред Шнитке.
Роль – Игорь Скворцов, бортинженер.
Андрей Васильевич Тимченко, командир экипажа пассажирского авиалайнера Ту-154, переживает за судьбу бортпроводницы Тамары, влюбившейся в ловеласа-бортинженера. Он даже планирует выгнать Скворцова из экипажа после очередного полета, не подозревая, насколько это полет будет опасным.
Роль – Игорь Скворцов, бортинженер.
Андрей Васильевич Тимченко, командир экипажа пассажирского авиалайнера Ту-154, переживает за судьбу бортпроводницы Тамары, влюбившейся в ловеласа-бортинженера. Он даже планирует выгнать Скворцова из экипажа после очередного полета, не подозревая, насколько это полет будет опасным.
4.
Вам и не снилось... (1980)
Кадр из кинофильма "Вам и не снилось...", 1980 г., режиссер Илья Фрэз, сценаристы Илья Фрэз, Галина Щербакова, композитор Алексей Рыбников.
Роль – Михаил Славин, друг учительницы Татьяны Николаевны.
Старшеклассники Рома Лавочкин и Катя Шевченко влюблены и считают, что их чувство на всю жизнь. С этим категорически не согласны их мамы. Пожалуй, лучше всех понимает ребят классная руководительница Татьяна Николаевна. Может быть потому, что ее собственная личная жизнь не устроена. Вот и длительные отношения с врачом Михаилом Славиным, похоже, сходят на нет.
Роль – Михаил Славин, друг учительницы Татьяны Николаевны.
Старшеклассники Рома Лавочкин и Катя Шевченко влюблены и считают, что их чувство на всю жизнь. С этим категорически не согласны их мамы. Пожалуй, лучше всех понимает ребят классная руководительница Татьяна Николаевна. Может быть потому, что ее собственная личная жизнь не устроена. Вот и длительные отношения с врачом Михаилом Славиным, похоже, сходят на нет.
5.
С вечера до полудня (1981)
Кадр из кинофильма "С вечера до полудня", 1981 г., режиссер Константин Худяков, сценарист Виктор Розов, композитор Вячеслав Ганелин.
Роль – Ким, тренер по легкой атлетике, сын писателя Жаркова.
Жизнь в семье именитого писателя Жаркова давно течет в привычном русле. Вместе с ним живут незамужняя дочь Нина, разведенный сын Ким и 16-летний внук Альберт. Все с тревогой ожидают визита Аллы, бывшей жены Кима. Сейчас у нее появилась возможность увезти за границу своего сына Альберта.
Роль – Ким, тренер по легкой атлетике, сын писателя Жаркова.
Жизнь в семье именитого писателя Жаркова давно течет в привычном русле. Вместе с ним живут незамужняя дочь Нина, разведенный сын Ким и 16-летний внук Альберт. Все с тревогой ожидают визита Аллы, бывшей жены Кима. Сейчас у нее появилась возможность увезти за границу своего сына Альберта.
6.
Грачи (1982)
Кадр из кинофильма "Грачи", 1982 г., режиссер Константин Ершов, сценаристы Ольга Чайковская, Рамиз Фаталиев, Константин Ершов, композитор Валентин Сильвестров.
Роль – Виктор Грач, средний брат.
Для Александра Грача его брат Виктор остается непререкаемым авторитетом. Даже когда он становится жестоким преступником.
Роль – Виктор Грач, средний брат.
Для Александра Грача его брат Виктор остается непререкаемым авторитетом. Даже когда он становится жестоким преступником.
7.
Избранные (1982)
Кадр из кинофильма "Избранные", 1982 г., режиссер Сергей Соловьев, сценаристы Сергей Соловьев, Альфонсо Лопес Микельсен, композиторы Георгий Свиридов, Борис Тищенко, Исаак Шварц.
Роль – господин Б. К., немецкий барон.
В 1944 году состоятельный барон Б.К. уезжает из нацистской Германии в Колумбию в надежде дистанцироваться от режима и спокойно заниматься своим бизнесом. Но прошлое вскоре напоминает о себе.
Роль – господин Б. К., немецкий барон.
В 1944 году состоятельный барон Б.К. уезжает из нацистской Германии в Колумбию в надежде дистанцироваться от режима и спокойно заниматься своим бизнесом. Но прошлое вскоре напоминает о себе.
8.
Из жизни начальника уголовного розыска (1983)
Кадр из кинофильма "Из жизни начальника уголовного розыска", 1983 г., режиссер Степан Пучинян, сценаристы Александр Лавров, Ольга Лаврова, композитор Андрей Геворгян.
Роль – Степан Слепнев, дальнобойщик, бывший вор по кличке Разгуляй.
Судьба словно решила подшутить над бывшим уголовником Разгуляем, временно поселив его семью в одной квартире с полковником Малычем. Ведь именно тот когда-то отправил дерзкого вора за решетку.
Роль – Степан Слепнев, дальнобойщик, бывший вор по кличке Разгуляй.
Судьба словно решила подшутить над бывшим уголовником Разгуляем, временно поселив его семью в одной квартире с полковником Малычем. Ведь именно тот когда-то отправил дерзкого вора за решетку.
9.
Успех (1984)
Кадр из кинофильма "Успех", 1984 г., режиссер Константин Худяков, сценарист Анатолий Гребнев, композитор Вячеслав Ганелин.
Роль – Геннадий Максимович Фетисов, режиссер из столицы.
Столичный режиссер Фетисов переживает развод и уезжает в провинцию по приглашению местного театра. На его сцене "варяг" собирается поставить "Чайку". Однако новое прочтение классики и методы режиссуры нравятся далеко не всем.
Роль – Геннадий Максимович Фетисов, режиссер из столицы.
Столичный режиссер Фетисов переживает развод и уезжает в провинцию по приглашению местного театра. На его сцене "варяг" собирается поставить "Чайку". Однако новое прочтение классики и методы режиссуры нравятся далеко не всем.
10.
Забытая мелодия для флейты (1987)
Кадр из кинофильма "Забытая мелодия для флейты", 1987 г., режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, композитор Андрей Петров.
Роль – Леонид Семенович Филимонов, чиновник.
Леонид Семенович Филимонов, чиновник Главного управления свободного времени, держится за место, ожидает повышения, и в то же время тяготится своим положением. Когда-то он играл на флейте, мечтал творить, а сейчас занимается тем, что ограничивает творческие порывы других.
Роль – Леонид Семенович Филимонов, чиновник.
Леонид Семенович Филимонов, чиновник Главного управления свободного времени, держится за место, ожидает повышения, и в то же время тяготится своим положением. Когда-то он играл на флейте, мечтал творить, а сейчас занимается тем, что ограничивает творческие порывы других.
11.
Город Зеро (1988)
Кадр из кинофильма "Город Зеро", 1988 г., режиссер Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров, композитор Эдуард Артемьев.
Роль – Алексей Михайлович Варакин, инженер московского машиностроительного завода.
Инженер столичного машиностроительного завода Алексей Варакин приезжает в командировку, чтобы обсудить производство кондиционеров. Но рядовая поездка с самого начала оказывается странным предприятием, как и город, в который впервые попал Варакин.
Дополняйте свои любимые фильмы к подборке.
Роль – Алексей Михайлович Варакин, инженер московского машиностроительного завода.
Инженер столичного машиностроительного завода Алексей Варакин приезжает в командировку, чтобы обсудить производство кондиционеров. Но рядовая поездка с самого начала оказывается странным предприятием, как и город, в который впервые попал Варакин.
Дополняйте свои любимые фильмы к подборке.
12.
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Метки: актёр кино фильмы фотография
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