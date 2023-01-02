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Леонид Филатов: 10 лучших ролей великолепного актера

Леонид Филатов: 10 лучших ролей великолепного актера

Автор:
02 января 2023 21:01
Метки: актёр   кино   фильмы   фотография   
692
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Конечно, кино – не единственная сфера, в которой реализовался многогранный талант Леонида Алексеевича. Но очень значимая для нашего кинематографа и всех, кого и сегодня восхищает творчество великолепного актера. Предлагаем вспомнить его 10 разноплановых работ.
Интересного просмотра!

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Метки: актёр   кино   фильмы   фотография   
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3  комментария
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Великий Немой 2 часа назад
Список ролей далеко не полный: их больше 30, но за пост +!
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1k
Fiverknot 41 минуту назад
Все роли разноплановые и очень запоминающиеся.
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52k
smakido Час назад
Замечателъно то, что актер не стал заложником одного определенного амплуа, а в его послужном списке разные роли, иногда просто диаметрально противоположные по характеру героев!
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