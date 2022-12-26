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Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы

Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы

Автор:
26 декабря 2022 23:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Нептун   астрономия   вояджер   космическая станция   планета   сатурн   снимки   солнечная система   спутник   тритон   
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У планет есть несколько интересных спутников: на Ио постоянно извергаются вулканы, по поверхности Титана течет жидкость. Но даже на их фоне выделяется спутник Нептуна - Тритон.

Единственный корабль, который пролетел вблизи Нептуна - это “Вояджер-2”. Дело было в 1989 году, а до цели “Вояджер” летел 12 лет, преодолев 7 миллиардов километров.

Сфотографировав Нептун с его бирюзовой атмосферой и непрекращающимися бурями, “Вояджер” сменил курс и пролетел вблизи самого большого спутника этой планеты - Тритона.

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Спутник уникальный: с активными гейзерами, извергающими лед и полярными шапками на южном полюсе. В отличие от Луны и других спутников планет Солнечной системы, Тритон вращается по часовой стрелке и под углом 157° относительно экватора Нептуна. По мнению ряда астрономов, Тритон был “захвачен” Нептуном, а не образовался рядом с ним.

По физическим характеристикам Тритон похож на карликовые планеты пояса Койпера. Возможно, именно оттуда он и мигрировал к Нептуну. Считается, что спутник не будет вечно кружить вокруг планеты - потому что Тритон неумолимо приближается к ее поверхности и в какой-то момент они столкнутся. Но до этого примерно 3,6 миллиарда лет. При таком варианте Тритон разрушится и образует вокруг Нептуна пояс обломков, наподобие колец Сатурна.

Чтобы детально изучить этот интереснейший астрономический объект, нужны новые полёты, исследования и снимки. И они обязательно будут - в 2025 году к Тритону отправится межпланетная станция “Трезубец”. Она картографирует поверхность спутника, изучит атмосферу и гейзеры. И главное - попробует обнаружить океан. Предположительно, он скрывается под многокилометровым слоем льда.

Чтобы добраться до Тритона, станции потребуется 13 лет и несколько гравитационных маневров. В том числе, вокруг Земли и Юпитера. Это значит, что новые результаты исследований мы получим не раньше 2038 года.

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Метки: Нептун   астрономия   вояджер   космическая станция   планета   сатурн   снимки   солнечная система   спутник   тритон   
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