Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы

Единственный корабль, который пролетел вблизи Нептуна - это “Вояджер-2”. Дело было в 1989 году, а до цели “Вояджер” летел 12 лет, преодолев 7 миллиардов километров.

Сфотографировав Нептун с его бирюзовой атмосферой и непрекращающимися бурями, “Вояджер” сменил курс и пролетел вблизи самого большого спутника этой планеты - Тритона.