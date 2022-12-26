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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
26 декабря 2022 22:29
Метки: история   ретро   фото   
449
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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5k
Гур 4 часа назад
Вижу Монику ставлю лайк
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4k
Frank Borman 2 часа назад
39. Британский врач проводит дезинфекцию заключенных, только что освобожденных из концлагеря Берген-Бельзен, Германия, 1945 год

[мат] - это нехорошо.
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63k
doker 4 часа назад
Ну, зачем он ЕЙ?

Я моложе, но...
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9k
GROMOZEKA 4 часа назад
Развалинами Рейхстага удовлетворен!

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