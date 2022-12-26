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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Молодой человек, стоящий в зачищенном от снега районе на Мэдисон-авеню и 40-й улице в Нью-Йорке.
В марте 1888 года сильная метель обрушилась на восточное побережье Соединенных Штатов, простирающееся от Чесапикского залива до Канады.
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3.
Дорожный каток с дизельным двигателем Коломенского завода, 1910-е годы
Коломенский завод одним из первых в мире освоил производство нового класса тепловых двигателей – дизелей. В 1903 году здесь был изготовлен первый одноцилиндровый вертикальный дизель мощностью 18 л.с., а через некоторое время завод стал крупнейшим в стране производителем дизелей. В 1904-1905 годах дизели с торговой маркой Коломенского завода нашли применение как на заводах, так и в трубопроводном транспорте, и на электрических станциях.
6.
Машина доктора городка Орадур-сюр-Глан. Он бросил ее 10 июня 1944 года - прямо на этом месте его остановили солдаты СС.
Взбешенные открытием второго фронта в Нормандии и помощью французских партизанов, немцы высадили доктора и вместе с 642 жителями городка свели их на центральную площадь. Женщин и детей загнали в церковь, а мужчин расстреливали из автоматов целя по ногам. Затем, их облили бензином и подожгли. После чего подожгли и церковь. Выжить удалось лишь 5 мужчинам и одной женщине.
14.
Корейцы с оружием защищают свой магазин от мародёров. Беспорядки в Лос-Анджелесе, 30 апреля 1992 года
17.
Коллекционер игрушечных солдатиков, английский барон Чарльз Гринуэе, который собрал одну из самых больших коллекций солдатиков в мире, 1940-е годы
18.
Советская крылатая ракета П–5 случайно залетела в Финляндию и упала на лёд озера Инари. 28 декабря 1984 года
19.
Девушка зажигает свечи на рождественской ёлке - традиция, которая ушла в прошлое из-за развития электротехники. 1920-е
21.
Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ. 24 июня 1958 год
26.
Неудачный закулисный кадр Рождества семьи Кеннеди в Белом доме, 1962 год
Постановочный фотоснимок получился гораздо более искренним и душевным, чем предполагалось изначально. Домашние животные во время фотосессии начали играть и вовсе «не хотели фотографироваться», Жаклин Кеннеди попыталась успокоить собаку, которая начала грызть рождественское украшение, а дети отвлеклись на происходящее действо.
28.
Дед Мороз и Снегурочка пьют чай. Алтайский край, 1981 год, © Фотохроника ТАСС, Фото Виктора Садчикова
32.
Пол Верховен поправляет макияж Элизабет Беркли в The Cheetah Club. «Шоугелз», Лас-Вегас, Невада, 1995 год. Фотограф Мэри Эллен Марк
33.
Так трудились на уральских рудниках в Бакале: запрягали лошадку и отправлялись на тяжелые работы всем семейством. 1909 год. Фото Прокудин-Горский.
35.
Офис компании Richmond & Backus Co в Детройте в 1902 году. Компания была создана в 1865 году Аруэтом Ричмондом, Фредериком Х. Бакусом и Бенджамином Бартоном Ричмондом. Занималась полиграфией и канцтоварами.
38.
Женщина с дочерьми протестует против митингующих на марше за гражданские свободы чёрных. Богалуса, Луизиана, 1965 год
На плакате надпись: «Ниггер, а ты не хотел бы стать белым». Недавно в Богалусе мэром стала негритянка.
39.
Британский врач проводит дезинфекцию заключенных, только что освобожденных из концлагеря Берген-Бельзен, Германия, 1945 год
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[мат] - это нехорошо.
Я моложе, но...
Вроде правильно я написал
Я просто чуть уточнил.
Своим оппонентам всегда говорю: "Не дрыгайся, забрызгивая друг друга грязью - давай общий выход из этой лужи искать. Сверху канат не скинут."