3.

Коломенский завод одним из первых в мире освоил производство нового класса тепловых двигателей – дизелей. В 1903 году здесь был изготовлен первый одноцилиндровый вертикальный дизель мощностью 18 л.с., а через некоторое время завод стал крупнейшим в стране производителем дизелей. В 1904-1905 годах дизели с торговой маркой Коломенского завода нашли применение как на заводах, так и в трубопроводном транспорте, и на электрических станциях.