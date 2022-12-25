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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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но... как звать не знаем, куда ехать шатать непонятно, да и завтра понедельник - на работу рано вставать!