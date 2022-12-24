Советские девушки и женщины 70-х годов

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Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
2.
Комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий № 3 Молодой специалист, инженер-технолог Татьяна Кузовкина у поточной линии производства хлеба. Москва, 1974 год.
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Стройотряд в Чебоксарах. Настил кровли. Девушки и юноши – бойцы студенческого строительного отряда – работают на строительстве Чебоксарского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ),1973 год.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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