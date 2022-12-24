Советские девушки и женщины 70-х годов

FISHKINET
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с внезапными неприятностями Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с... Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки США накрыл зимний шторм США накрыл зимний шторм 12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами 12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их... Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022 Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022 Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами Найден настоящий АкваМен Найден настоящий АкваМен Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков 15 занимательных фотографий необычных вещей 15 занимательных фотографий необычных вещей Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек Будущие гении в коротких штанишках Будущие гении в коротких штанишках Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Египетские археологи нашли магический амулет Египетские археологи нашли магический амулет Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные...
Советские девушки и женщины 70-х годов

Советские девушки и женщины 70-х годов

Автор:
24 декабря 2022 21:15
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
474
23
Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
parallax 6 часов назад
Было уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 6 часов назад
Первые две картинки - огонь, а потом прям .хуета .хует !!!
Какие-то измученные жизнью лица...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

893765



Другие посты автора
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Популярные теги
#фото#факты#животные#интересное#картинки#в мире#Россия#искусство#футбол#Жизнь
#Юмор#люди#подборка#Приколы#кино#забавно#Вещи#новости#Приморье#красота
#интересно#Прикол#история#фотографии#СССР#удивительно#дети#творчество#познавательно#страна
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться