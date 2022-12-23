FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13224 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Выдра засыпает только в обнимку с котом

Выдра засыпает только в обнимку с котом

Автор:
23 декабря 2022 09:52
Сообщество : Животные
Метки: Felis catus   Lutra lutra   Куньи   видео   выдра   интересное   кот   кошачьи   
492
1
1

Выдра Сакура и кот Моти живут под одной крышей. И, кажется, таким соседством они вполне довольны.

Видео о буднях неразлучной парочки публикует хозяин питомцев. Животные вместе играют и едят, спят на одной лежанке. Сакура почти всегда засыпает в обнимку с котом.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Felis catus   Lutra lutra   Куньи   видео   выдра   интересное   кот   кошачьи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
6628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище
30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в...
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#новый год#дтп#Приколы#Ynews#дети#СССР#Россия
#Юмор#подборка#факты#люди#картинки#Жизнь#кот#дизайн#автомир#Еда
#интересно#Прикол#животные#аварии#кино#забавно#автомобили#комментарии#Спорт#новости
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее "Взломщик!": кот ловко открыл запертую дверь дома "Взломщик!": кот ловко открыл запертую дверь дома Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы

На что жалуетесь?

Вернуться