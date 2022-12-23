Выдра засыпает только в обнимку с котом

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Выдра Сакура и кот Моти живут под одной крышей. И, кажется, таким соседством они вполне довольны.
Видео о буднях неразлучной парочки публикует хозяин питомцев. Животные вместе играют и едят, спят на одной лежанке. Сакура почти всегда засыпает в обнимку с котом.
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