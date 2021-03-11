15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы

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Наверняка, у всех любителей кошек появлялась мысль: "кто кого приручил?”. В конце концов, трудно найти кого-то более непредсказуемого и забавного, чем наши усатые питомцы. Ведь даже, когда владелец думает, что у него уже выработался иммунитет к трюкам хвостатых, эти хитрые друзья находят тысячу и один способ доказать обратное. В этом посте вы увидите кадры, на которых котофеи спорят с законами: физики, логики, и даже гравитации!
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