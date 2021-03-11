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Сообщество Без кота и жизнь не та 838 постов • 367 подписчиков подписаться
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15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы

15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы (16 фото)

Автор:
11 марта 2021 22:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Забавные   Нарушить   Непредсказуемые   Умудрились   Хвостатые   законы   котейки   
725
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Наверняка, у всех любителей кошек появлялась мысль: "кто кого приручил?”. В конце концов, трудно найти кого-то более непредсказуемого и забавного, чем наши усатые питомцы. Ведь даже, когда владелец думает, что у него уже выработался иммунитет к трюкам хвостатых, эти хитрые друзья находят тысячу и один способ доказать обратное. В этом посте вы увидите кадры, на которых котофеи спорят с законами: физики, логики, и даже гравитации!

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Метки: Забавные   Нарушить   Непредсказуемые   Умудрились   Хвостатые   законы   котейки   
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Ego sum qui sum 38 минут назад
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hairov 21 минуту назад
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hairov 22 минуты назад
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