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«Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»

«Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»

Автор:
22 декабря 2022 14:00
Метки: Юмор   барон Мюнхгаузен   видео   цитаты   
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Остроумно-ироничные цитаты барона Мюнхгаузена
Премьера фильма «Тот самый Мюнхгаузен» по мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе состоялась 1 января 1980 года. С тех пор у всех на слуху барон Мюнхгаузен, харизматичный лжец с невероятными историями.

Мало кто знает, что Мюнхгаузен действительно существовал. Реальный барон Мюнхгаузен был женат на лифляндской дворянке Якобине фон Дунтен. Они прожили вместе с 1744 года до смерти Якобины в 1790 году. Детей у них не было. Спустя 4 года Мюнхгаузен женился на 17-летней Бернардине фон Брун, которая вела крайне расточительный и легкомысленный образ жизни и вскоре родила дочь, которую 75-летний Мюнхгаузен не признал. Мюнхгаузен затеял скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс, в результате которого он разорился, а жена бежала за границу.

Немецкий барон служил в войсках и славился своими анекдотичными рассказами. Эти и придуманные другими авторами рассказы и дали начало барону Мюнхгаузену как литературному персонажу. Каждый год в Музее барона Мюнхгаузена отмечается наступление 32 мая. Тонкий юмор того самого Мюнхгаузена:

— А говорят, ведь юмор — он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает.

— Не всем. Тому, кто смеётся, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает.
* * *

— Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе словами: «На волю, всех на волю!»

* * *

— Да здравствует развод! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу!

* * *

— Карл, почему так поздно?

— По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.

* * *

— Но это факт?

— Нет, это не факт.

— Это не факт?!

— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.

* * *

— Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке.

* * *

— Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!

* * *

— Правда — это то, что в данный момент считается правдой…

* * *

— Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
* * *

— О чём это она?

— Барона кроет.

— И что говорит?

— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…

— И чего хочет?

— Ясно чего: чтоб не бросал.

— Логично.

* * *

— Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.

* * *

— Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.

* * *

— Мы были искренни в своих заблуждениях!

* * *

— Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?

— Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.

* * *

— Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал ещё господин пастор? » Я говорю: «Нет ещё». Он говорит: «Ну и слава богу». Очень вас ждёт.

* * *

— Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!

* * *

— После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.

* * *

— Не усложняй, барон… Втайне ты можешь верить.

— Я не могу втайне. Я могу только открыто.
* * *

— Всё шутите?

— Давно бросил. Врачи запрещают.

— С каких это пор вы стали ходить по врачам?

— Сразу после смерти…

* * *

— Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

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Метки: Юмор   барон Мюнхгаузен   видео   цитаты   
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5  комментариев
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24k
Serg2001 Час назад
Говорит не Мюнхгаузен, но один из моих любимых моментов...
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22k
SolomonA Полчаса назад
Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.
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22k
SolomonA Полчаса назад
Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить...
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15k
Голос Вселенной 38 минут назад
" Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке."

У меня был друг - он меня предал.
У меня была любимая - она отреклась.
Я улетаю налегке!

Автор, если уж пишешь цитаты, то цитируй точнее... Терпеть не могу отсебятины...
Ссылка youtu.be
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♚Митхун Чакрабортенков

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