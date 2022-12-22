* * *



— О чём это она?



— Барона кроет.



— И что говорит?



— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…



— И чего хочет?



— Ясно чего: чтоб не бросал.



— Логично.



* * *



— Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.



* * *



— Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.



* * *



— Мы были искренни в своих заблуждениях!



* * *



— Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?



— Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.



* * *



— Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал ещё господин пастор? » Я говорю: «Нет ещё». Он говорит: «Ну и слава богу». Очень вас ждёт.



* * *



— Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!



* * *



— После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.



* * *



— Не усложняй, барон… Втайне ты можешь верить.



— Я не могу втайне. Я могу только открыто.