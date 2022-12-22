299
4
1
Остроумно-ироничные цитаты барона Мюнхгаузена
Премьера фильма «Тот самый Мюнхгаузен» по мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе состоялась 1 января 1980 года. С тех пор у всех на слуху барон Мюнхгаузен, харизматичный лжец с невероятными историями.
Мало кто знает, что Мюнхгаузен действительно существовал. Реальный барон Мюнхгаузен был женат на лифляндской дворянке Якобине фон Дунтен. Они прожили вместе с 1744 года до смерти Якобины в 1790 году. Детей у них не было. Спустя 4 года Мюнхгаузен женился на 17-летней Бернардине фон Брун, которая вела крайне расточительный и легкомысленный образ жизни и вскоре родила дочь, которую 75-летний Мюнхгаузен не признал. Мюнхгаузен затеял скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс, в результате которого он разорился, а жена бежала за границу.
Немецкий барон служил в войсках и славился своими анекдотичными рассказами. Эти и придуманные другими авторами рассказы и дали начало барону Мюнхгаузену как литературному персонажу. Каждый год в Музее барона Мюнхгаузена отмечается наступление 32 мая. Тонкий юмор того самого Мюнхгаузена:
— А говорят, ведь юмор — он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает.
— Не всем. Тому, кто смеётся, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает.
Мало кто знает, что Мюнхгаузен действительно существовал. Реальный барон Мюнхгаузен был женат на лифляндской дворянке Якобине фон Дунтен. Они прожили вместе с 1744 года до смерти Якобины в 1790 году. Детей у них не было. Спустя 4 года Мюнхгаузен женился на 17-летней Бернардине фон Брун, которая вела крайне расточительный и легкомысленный образ жизни и вскоре родила дочь, которую 75-летний Мюнхгаузен не признал. Мюнхгаузен затеял скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс, в результате которого он разорился, а жена бежала за границу.
Немецкий барон служил в войсках и славился своими анекдотичными рассказами. Эти и придуманные другими авторами рассказы и дали начало барону Мюнхгаузену как литературному персонажу. Каждый год в Музее барона Мюнхгаузена отмечается наступление 32 мая. Тонкий юмор того самого Мюнхгаузена:
— А говорят, ведь юмор — он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает.
— Не всем. Тому, кто смеётся, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает.
* * *
— Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе словами: «На волю, всех на волю!»
* * *
— Да здравствует развод! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу!
* * *
— Карл, почему так поздно?
— По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.
* * *
— Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
* * *
— Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке.
* * *
— Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
* * *
— Правда — это то, что в данный момент считается правдой…
* * *
— Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
— Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе словами: «На волю, всех на волю!»
* * *
— Да здравствует развод! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу!
* * *
— Карл, почему так поздно?
— По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.
* * *
— Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
* * *
— Мой лучший друг меня предал, моя любимая отреклась. Я улетаю налегке.
* * *
— Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
* * *
— Правда — это то, что в данный момент считается правдой…
* * *
— Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
* * *
— О чём это она?
— Барона кроет.
— И что говорит?
— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.
* * *
— Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.
* * *
— Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.
* * *
— Мы были искренни в своих заблуждениях!
* * *
— Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
— Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
* * *
— Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал ещё господин пастор? » Я говорю: «Нет ещё». Он говорит: «Ну и слава богу». Очень вас ждёт.
* * *
— Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!
* * *
— После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.
* * *
— Не усложняй, барон… Втайне ты можешь верить.
— Я не могу втайне. Я могу только открыто.
— О чём это она?
— Барона кроет.
— И что говорит?
— Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный…
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.
* * *
— Всё в порядке, Ваше Высочество. Барон Мюнхгаузен будет арестован с минуты на минуту. Просил передать, чтоб не расходились.
* * *
— Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе.
* * *
— Мы были искренни в своих заблуждениях!
* * *
— Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
— Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
* * *
— Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал ещё господин пастор? » Я говорю: «Нет ещё». Он говорит: «Ну и слава богу». Очень вас ждёт.
* * *
— Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!
* * *
— После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.
* * *
— Не усложняй, барон… Втайне ты можешь верить.
— Я не могу втайне. Я могу только открыто.
* * *
— Всё шутите?
— Давно бросил. Врачи запрещают.
— С каких это пор вы стали ходить по врачам?
— Сразу после смерти…
* * *
— Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
— Всё шутите?
— Давно бросил. Врачи запрещают.
— С каких это пор вы стали ходить по врачам?
— Сразу после смерти…
* * *
— Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- В России сняли первый в мире дипфейк-сериал
- Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом
- Иностранцы пытаются разобрать русский алфавит и слова
- Цитаты для тех, кто слишком любит заниматься "ничегонеделанием"
- Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе
Метки: Юмор барон Мюнхгаузен видео цитаты
Новости партнёров
У меня был друг - он меня предал.
У меня была любимая - она отреклась.
Я улетаю налегке!
Автор, если уж пишешь цитаты, то цитируй точнее... Терпеть не могу отсебятины...
"...
- По правде говоря, барон, я бы сделал то же самое.
- Вот поэтому я женюсь не на Вас, а на Марте!"
(С)