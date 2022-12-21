Кошки — как божество в Древнем Египте

Древние египтяне восхищались дружелюбными, игривыми и интеллектуальными чертами кошек. Существует достаточно археологических доказательств того, что кошка была неотъемлемой частью обычной древнеегипетской семьи.

Древнегреческий историк Геродот, путешествовавший в Древний Египет, упомянул в одном из своих путешествий важность домашних кошек. Геродот писал, что в Древнем Египте любимая кошка считалась другом и членом семьи. Когда кошка умирала, семья погружалась в глубокий траур, проводились погребальные ритуалы, а мужчины брили брови, чтобы выразить свою скорбь.

Некоторые древние боги и богини изображены в виде больших кошек. В облике домашней кошки была представлена богиня Бастет. Все кошки считались ее проявлением, а сама Бастет изображалась в виде молодой женщины с кошачьей головой. По той причине, что домашние кошки были известны своим таинственным и скрытным характером, а также способностью видеть в темноте, Бастет и все ее земные проявления стали ассоциироваться с царством мертвых.