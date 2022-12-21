Кошки — как божество в Древнем Египте

Расположенная на пересечении Африки, Азии и Европы, земля Египта включает в себя горячие, песчаные пустыни, пересекающиеся извилистыми ходами Нила, который держит свой путь в Средиземное море. Древние египтяне оставили огромное наследие, одним из которых является своеобразное отношение к кошкам.
С самого начала кошки занимали особое место в качестве защитника зерновых культур в стране, так как они убивали грызунов и змей. Благодаря этому кошки стали рассматриваться в качестве защитников и как результат, были одомашнены. Сравнения ДНК показывают, что многие виды современных кошек являются потомками египетских.
Древние египтяне восхищались дружелюбными, игривыми и интеллектуальными чертами кошек. Существует достаточно археологических доказательств того, что кошка была неотъемлемой частью обычной древнеегипетской семьи.
Древнегреческий историк Геродот, путешествовавший в Древний Египет, упомянул в одном из своих путешествий важность домашних кошек. Геродот писал, что в Древнем Египте любимая кошка считалась другом и членом семьи. Когда кошка умирала, семья погружалась в глубокий траур, проводились погребальные ритуалы, а мужчины брили брови, чтобы выразить свою скорбь.
Некоторые древние боги и богини изображены в виде больших кошек. В облике домашней кошки была представлена богиня Бастет. Все кошки считались ее проявлением, а сама Бастет изображалась в виде молодой женщины с кошачьей головой. По той причине, что домашние кошки были известны своим таинственным и скрытным характером, а также способностью видеть в темноте, Бастет и все ее земные проявления стали ассоциироваться с царством мертвых.
Согласно Геродоту, популяции кошек вокруг храмов города Бубастис были настолько большими, что их регулярно приносили в жертву богине, а тела мумифицировали и продавали паломникам в качестве реликвий. Чтобы кошки хорошо себя чувствовали в загробном мире, ее погребали с игрушками, любимыми ею при жизни и даже с мумиями мышей. Кошки богачей заворачивались в тканное льняное полотно с узорами и священными текстами, на голову накладывалась золотая маска. Мумия помещалась в деревянный или известняковый саркофаг, иногда украшенный в том числе и золотом.
Даже котят хоронили в маленьких бронзовых ящичках. В результате археологических раскопок, проводившихся недалеко от Бубастиса в 1980 году, было обнаружено кладбище, своеобразный кошачий Город Мертвых, на котором покоились сотни тысяч кошек. Большинство из них были погребены в богато украшенные саркофагах. Всего археологами было обнаружено около трёхсот тысяч мумий кошек, относящихся к правлению второй – четвёртой династии (третье тысячелетию до н. э).
Кошки стали очень важным и общим священным символом, стали появляться на таких объектах, как ювелирные украшения, одежда, зеркала и т.д. Искусство древнего мира было наполнено деревянными и бронзовыми статуэтками кошек, которые изготавливались и продавались в качестве декоративных украшений, защиты от злых духов, а также для погребальных церемоний.
Древнее египетское законодательство запрещало убийство кошек, за исключением, конечно, когда это делалось для жертвенных целей. Экспорт кошек был запрещен законом и приравнивался к похищению собственности фараона. Более того, когда египтяне ходили в походы или снаряжали торговые караваны и в чужих землях обнаруживали кошек, они покупали или похищали их, чтобы вернуть обратно в Египет, которому, по их мнению, те принадлежали.
С кошками связана любопытная история, по которой (согласно историку Птолемею), в 525 г. до н. э. кошки решающим образом повлияли на исход осады пограничного города Пелузия войсками персидского царя Камбиза II. Персы не умели штурмовать укрепленные города и были вынуждены остановиться у стен города. Однако, персидский царь Камбиз, прекрасно знал о том, какое влияние на египтян оказывает кошка. Был отдан приказ найти в округе кошек и привязать их к щитам впереди идущих воинов так, чтобы они были хорошо видны (по другой версии кошки были просто нарисованы солдатами на своих щитах). Когда армия персов двинулась вперед, защищенная щитами с кошками, фараон не осмелился обратить стрелы и копья во врагов, боясь убить кошек. Возникло замешательство и сумятица. Бой был проигран. Тем не менее, кошки в Египте не утратили своего положения бога вплоть до завоевания страны греками.
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