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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
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14.
Капитан Владимир Грусланов с бойцами на торжественной церемонии отправки Знамени Победы в Москву из Берлина в мае 1945-го. На груди у Грусланова четыре Георгиевских креста за Первую мировую и советские награды.
17.
Выступление гимнасток на церемонии открытия IV летней Спартакиады народов СССР. Центральный стадион имени В.И. Ленина, 1967 г. Юрий Сомов.
19.
Увайс Мажидович Ахтаев чеченский баскетболист забивает мяч. Увайс один из самых высоких баскетболистов в истории, его рост был равен 236 см, а вес по разным данным 160-200 кг
21.
Самолёт МиГ-19 во дворе Ленинградского института авиационного приборостроения (ЛИАП). 1970-е годы
22.
В школе водителей троллейбусов. Вновь принятые в школу водителей троллейбусов при Мостроллейбусе 1939 год
30.
Заместитель старшего техника эскадрильи по авиавооружению техник-лейтенант Виталий Иванович Савин.16-й истребительный авиаполк ПВО. Люберцы, Московская область, 1944 год
Демонстрирует стрелку авиавооружения ефрейтору Олимпиаде Васильевне Козиной устройство 7,69-мм авиационного пулемета британского производства Браунинг 0.303 in. Mark II.
34.
Лидер эсминцев «Ташкент». 1939 год
Единственным кораблем, соответствующим мировому уровню на то время, построенным в довоенный период, стал лидер пр. 20 «Ташкент», построенный в Италии фирмой «Орландо» для Советского Союза. 2 июля 1942 года в 11 часов 20 минут Новороссийск атаковали 64 пикирующих бомбардировщика в сопровождении 14 Bf 109. При налёте было сброшено 170 бомб весом 250—1000 кг. Налет длился 15 минут. В результате налёта были потоплены лидер «Ташкент», эсминец «Бдительный» и другие корабли.
36.
Колонна советских тяжёлых танков КВ-1 выезжает из арки Главного штаба на площадь Урицкого (ныне Дворцовая)
37.
Смена советского караула на американский в тюрьме для военных преступников Шпандау, Западный Берлин, 1950 год
38.
Работница Ногинского завода грампластинок в районе Глухово подмосковного города Ногинска. 1936 год. СССР
Завод был наиболее мощным предприятием по выпуску грампластинок в СССР перед началом ВОВ с самым быстрорастущим производством, достигавшим десятков миллионов штук в год.
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