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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
20 декабря 2022 23:07
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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52
Алекс Куликов 7 часов назад
Про.хет-трик неуместная шутка
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38
unclejohn 8 часов назад
Мтв-82.Служил в Новосибе в 83-г и на таком ездил...да...раньше были времена...
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4k
Frank Borman 9 часов назад
3. Студенты МГУ идут на субботник, 1979 год, Москва

Тогда как раз была война между Китаем и Вьетнамом. Китайские товарищи решили преподать урок вьетнамским товарищам, но получили по зубам.
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