34.

Единственным кораблем, соответствующим мировому уровню на то время, построенным в довоенный период, стал лидер пр. 20 «Ташкент», построенный в Италии фирмой «Орландо» для Советского Союза. 2 июля 1942 года в 11 часов 20 минут Новороссийск атаковали 64 пикирующих бомбардировщика в сопровождении 14 Bf 109. При налёте было сброшено 170 бомб весом 250—1000 кг. Налет длился 15 минут. В результате налёта были потоплены лидер «Ташкент», эсминец «Бдительный» и другие корабли.