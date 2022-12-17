Антилопа спаслась от маленького крокодила, но оказалась в пасти огромного

Оказавшись в воде, гну изо всех сил цеплялась за жизнь, и ей почти удалось выбраться обратно на берег: из-за своих скромных размеров крокодил не смог сразу потопить жертву. Однако шансов выжить у антилопы не было.

Спустя несколько мгновений к месту схватки явился огромный крокодил, быстро утащивший добычу под воду.

Развернувшая сцена стала шоком для наблюдавшей за происходящим девушки, плач которой слышен за кадром. Она отчаянно молила о том, чтобы гну выбралась из пасти крокодила и делилась переживаниями с отцом, который явно гораздо более философски относился к таким сценам.