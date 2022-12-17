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Антилопа спаслась от маленького крокодила, но оказалась в пасти огромного

Антилопа спаслась от маленького крокодила, но оказалась в пасти огромного

Автор:
17 декабря 2022 08:02
Сообщество : Животные
Метки: Африка   антилопа   видео   крокодилы   национальный парк крюгера   
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Очередной триллер из жизни дикой природы, снятый в национальном парке Крюгера

Видео, ярко иллюстрирующее суровые законы природы, было записано туристами Национального парка Крюгера в ЮАР. Группа антилоп гну утоляла жажду у небольшого водоема, когда из воды выскочил крокодил. Хищник сразу схватил одного из копытных, пока остальное стадо пустилось прочь.


Оказавшись в воде, гну изо всех сил цеплялась за жизнь, и ей почти удалось выбраться обратно на берег: из-за своих скромных размеров крокодил не смог сразу потопить жертву. Однако шансов выжить у антилопы не было.


Спустя несколько мгновений к месту схватки явился огромный крокодил, быстро утащивший добычу под воду.


Развернувшая сцена стала шоком для наблюдавшей за происходящим девушки, плач которой слышен за кадром. Она отчаянно молила о том, чтобы гну выбралась из пасти крокодила и делилась переживаниями с отцом, который явно гораздо более философски относился к таким сценам.


Гну относятся к одному из 17 видов антилоп, обитающих в Национальном парке Крюгера. Всего в заповеднике обитает примерно 170 тысяч антилоп.

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Метки: Африка   антилопа   видео   крокодилы   национальный парк крюгера   
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5  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
Ради этого то и стояли щелкали, только ее забыли предупредить.
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1k
VSh 12 минут назад
Когда старший спокойно приплыл и утащил антилопу, вспомнился мне мультфильм Путешествие муравья. В нем был жук, который постоянно вздыхал и произносил фразу "ээх молодееежь". Она хорошо подходит в этой ситуации.
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7k
Алексей 43 минуты назад
Не ходите дети в Африку гулять...
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15k
Patmaz 2 часа назад
Такова Се ля ви...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
6182



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