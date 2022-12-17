Антилопа спаслась от маленького крокодила, но оказалась в пасти огромного

Очередной триллер из жизни дикой природы, снятый в национальном парке Крюгера
Видео, ярко иллюстрирующее суровые законы природы, было записано туристами Национального парка Крюгера в ЮАР. Группа антилоп гну утоляла жажду у небольшого водоема, когда из воды выскочил крокодил. Хищник сразу схватил одного из копытных, пока остальное стадо пустилось прочь.
Оказавшись в воде, гну изо всех сил цеплялась за жизнь, и ей почти удалось выбраться обратно на берег: из-за своих скромных размеров крокодил не смог сразу потопить жертву. Однако шансов выжить у антилопы не было.
Спустя несколько мгновений к месту схватки явился огромный крокодил, быстро утащивший добычу под воду.
Развернувшая сцена стала шоком для наблюдавшей за происходящим девушки, плач которой слышен за кадром. Она отчаянно молила о том, чтобы гну выбралась из пасти крокодила и делилась переживаниями с отцом, который явно гораздо более философски относился к таким сценам.
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Гну относятся к одному из 17 видов антилоп, обитающих в Национальном парке Крюгера. Всего в заповеднике обитает примерно 170 тысяч антилоп.
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