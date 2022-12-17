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Японец проехал 6000 километров, чтобы сделать оригинальное предложение

Японец проехал 6000 километров, чтобы сделать оригинальное предложение

Автор:
17 декабря 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: GPS-искусство   и так бывает   любовь   оригинально   предложение   путешествие   удивительное рядом   японец   
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В 2008 году японец Ясуси «Яссан» Такахаси решил найти оригинальный способ сделать предложение своей девушке. Для этого он отправился в путешествие, в ходе которого ему пришлось проехать 7163 километра за шесть месяцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: GPS-искусство   и так бывает   любовь   оригинально   предложение   путешествие   удивительное рядом   японец   
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11  комментариев
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12k
a_komolow 2 часа назад
Ещё одно подтверждение про 3,14зданутость японцев!
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5k
мемфрид 16 минут назад
Идиот
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39k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Не только у нас, но и на Востоке оказывается, есть лобызание западного. Нет чтоб на тамошнем эльфийском, красивый иероглиф сделал, так нет, надо английскими буквами.
Не то что б я против или осуждаю. Просто печально смотреть, когда даже в твоей стране люди начинают использовать в общении кучу иностранных слов, как будто у них словарного запаса не хватает для того чтоб выразить свою мысль. Я понимаю, что есть заимствованные слова, термины, обороты и сочетания которые зачастую используются в рабочих моментах или в коллективе (ну, среди инженеров, программистов, технологов итд.) Но, ты предложение своей девушке на родном языке сделать не можешь?
Хотя, японцы это одна из наций, которые очень чтут и гордятся своими традициями, самобытностью, историей и вообще считают окружающих если не дикарями, то как минимум слабоумными соседями.
Сто лет назад он бы выложил по правилам каллиграфии эти слова трупами убитых врагов, или вырезал их себе на животе зачитав безумное хайку. В таких личных делах, использование иностранных слов в Японии - считается неуместным. *Считалось ранее.
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448
MidMaster 42 минуты назад
Слово искусство давно потеряло свое первоначальное значение, как и слово эксперт.
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32k
ACU900 56 минут назад
Да уж, не самый умный поступок,но если честно, я ему завидую. Было бы время и желание делать необычные вещи...
Ссылка youtu.be
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8k
GROMOZEKA 57 минут назад
Интересно, о разводе он ее потом также просить будет?
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31k
Юр21 Час назад
Хорошо когда нехер делать...
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169
Голован Щекн Час назад
а можно вопрос тупой, а по чему он не написал это на родном, япошском языке? может быть потому что тогда эта дурь не собрала бы лайков и нафиг была бы ни кому не нужна?
Думаю что если бы он делал это для нее, то это было бы все таки на родном языке, а так он сделал это просто ради минутной славы в интернете
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63k
doker 2 часа назад
Вот ведь людям делать нефиг...
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