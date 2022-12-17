Японец проехал 6000 километров, чтобы сделать оригинальное предложение

Искусство GPS — это когда вы используете приложение для отслеживания своих перемещений по определенным маршрутам, чтобы создать изображение на картах Google или Strava (приложение для отслеживания фитнеса). Вы включаете GPS-трекер, направляетесь нужные точки по проложенным заранее маршрутам, и он следует за вами. Когда закончите, вы загружаете отмеченный на карте в Интернет - и произведение готово. Картинка на GPS не возникает случайно. Ее нужно это действительно точное искусство.

Майкл Уоллес, или WallyGPX, — один из самых известных онлайн-художников в Strava. Он выполнил более 700 работ по своему городу. Используя GPS-трекинг, он даже создал карту мира и сцену из игры Donkey Kong. «То, что я делаю, больше похоже на то, как художник рисует эскиз, — говорит он. — Пока я катаюсь на велосипеде по городу, я как будто везу воображаемый цифровой баллончик с краской, который оставляет широкий след позади меня».

Уоллес ездит на велосипеде, Такахаси чаще ходит пешком, а некоторые создают GPS-произведения с помощью автомобилей. Главное - иметь оригинальную идею, которую вы хотели бы увидеть на улицах. Зато для этого не требуется быть специалистом. Любой может спланировать маршрут и использовать приложения GPS, Google Earth или Strava для создания собственного уникального и, возможно, рекордного произведения. Все, что нужно, - это немного воображения и много самоотверженности.