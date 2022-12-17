Японец проехал 6000 километров, чтобы сделать оригинальное предложение

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В 2008 году японец Ясуси «Яссан» Такахаси решил найти оригинальный способ сделать предложение своей девушке. Для этого он отправился в путешествие, в ходе которого ему пришлось проехать 7163 километра за шесть месяцев.
Чтобы сделать предложение, Такахаси в ходе своего путешествия создал самое большое в мире GPS-произведение искусства - надпись "Выходи за меня замуж" с сердцем, пронзенным стрелой. Это принесло ему не только руку и сердце возлюбленной, но и место в книге рекордов Гиннеса.
Чтобы написать это сообщение в GPS, Такахаси проделал путь от острова Хоккайдо в северной части Японии до берегов Кагосимы в южной оконечности страны. Ради этого он уволился с работы и начал свое шестимесячное путешествие в свой 31-й день рождения. До своего GPS-путешествия Такахаси никогда не покидал Токио. В итоге он проехал всю страну, в основном, ночуя в машине. Разумеется, подруга не смогла отказать ему и сказала "да"!
GPS-картины не на шутку увлекли японца. На сегодняшний день Такахаси создал уже более 1000 произведений искусства с использованием GPS, протяженностью более 100 000 километров в 24 странах.
Искусство GPS — это когда вы используете приложение для отслеживания своих перемещений по определенным маршрутам, чтобы создать изображение на картах Google или Strava (приложение для отслеживания фитнеса). Вы включаете GPS-трекер, направляетесь нужные точки по проложенным заранее маршрутам, и он следует за вами. Когда закончите, вы загружаете отмеченный на карте в Интернет - и произведение готово. Картинка на GPS не возникает случайно. Ее нужно это действительно точное искусство.
Майкл Уоллес, или WallyGPX, — один из самых известных онлайн-художников в Strava. Он выполнил более 700 работ по своему городу. Используя GPS-трекинг, он даже создал карту мира и сцену из игры Donkey Kong. «То, что я делаю, больше похоже на то, как художник рисует эскиз, — говорит он. — Пока я катаюсь на велосипеде по городу, я как будто везу воображаемый цифровой баллончик с краской, который оставляет широкий след позади меня».
Уоллес ездит на велосипеде, Такахаси чаще ходит пешком, а некоторые создают GPS-произведения с помощью автомобилей. Главное - иметь оригинальную идею, которую вы хотели бы увидеть на улицах. Зато для этого не требуется быть специалистом. Любой может спланировать маршрут и использовать приложения GPS, Google Earth или Strava для создания собственного уникального и, возможно, рекордного произведения. Все, что нужно, - это немного воображения и много самоотверженности.
Майкл Уоллес, или WallyGPX, — один из самых известных онлайн-художников в Strava. Он выполнил более 700 работ по своему городу. Используя GPS-трекинг, он даже создал карту мира и сцену из игры Donkey Kong. «То, что я делаю, больше похоже на то, как художник рисует эскиз, — говорит он. — Пока я катаюсь на велосипеде по городу, я как будто везу воображаемый цифровой баллончик с краской, который оставляет широкий след позади меня».
Уоллес ездит на велосипеде, Такахаси чаще ходит пешком, а некоторые создают GPS-произведения с помощью автомобилей. Главное - иметь оригинальную идею, которую вы хотели бы увидеть на улицах. Зато для этого не требуется быть специалистом. Любой может спланировать маршрут и использовать приложения GPS, Google Earth или Strava для создания собственного уникального и, возможно, рекордного произведения. Все, что нужно, - это немного воображения и много самоотверженности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: GPS-искусство и так бывает любовь оригинально предложение путешествие удивительное рядом японец
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Не то что б я против или осуждаю. Просто печально смотреть, когда даже в твоей стране люди начинают использовать в общении кучу иностранных слов, как будто у них словарного запаса не хватает для того чтоб выразить свою мысль. Я понимаю, что есть заимствованные слова, термины, обороты и сочетания которые зачастую используются в рабочих моментах или в коллективе (ну, среди инженеров, программистов, технологов итд.) Но, ты предложение своей девушке на родном языке сделать не можешь?
Хотя, японцы это одна из наций, которые очень чтут и гордятся своими традициями, самобытностью, историей и вообще считают окружающих если не дикарями, то как минимум слабоумными соседями.
Сто лет назад он бы выложил по правилам каллиграфии эти слова трупами убитых врагов, или вырезал их себе на животе зачитав безумное хайку. В таких личных делах, использование иностранных слов в Японии - считается неуместным. *Считалось ранее.
Думаю что если бы он делал это для нее, то это было бы все таки на родном языке, а так он сделал это просто ради минутной славы в интернете