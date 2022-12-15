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Самые странные лоты с интернет-аукциона eBay

Самые странные лоты с интернет-аукциона eBay

Автор:
15 декабря 2022 18:38
Сообщество : Факты
Метки: Лоты   все на продажу   и так бывает   интернет-аукцион   странные штучки   товар лицом   удивительное рядом   факты   
1496
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Интернет-аукцион eBay - интереснейшее место! Вы можете выставить туда все, что угодно - от бриллиантовой диадемы до старой погремушки - и, в конце концов, любая вещь найдет там своего благодарного покупателя. Ну, а если вам не хочется ни покупать, ни продавать, вы все равно можете зайти сюда - чтобы поразиться, удивиться, а иногда - просто посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лоты   все на продажу   и так бывает   интернет-аукцион   странные штучки   товар лицом   удивительное рядом   факты   
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2  комментария
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234
Olldd 57 минут назад
>>Беспроводная мыль (мышь) от Swarovski
-С батарейками от De Beers
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18k
anpetrof Полчаса назад
Комментарий к фото
Такую штуку ещё в средние века изобрели, только тогда дистанции были поменьше -видимо вирусы были не такие злые
...
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