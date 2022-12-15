Самые странные лоты с интернет-аукциона eBay

Интернет-аукцион eBay - интереснейшее место! Вы можете выставить туда все, что угодно - от бриллиантовой диадемы до старой погремушки - и, в конце концов, любая вещь найдет там своего благодарного покупателя. Ну, а если вам не хочется ни покупать, ни продавать, вы все равно можете зайти сюда - чтобы поразиться, удивиться, а иногда - просто посмеяться!

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Социальный дистанцирователь стоит 100 евро 0 Источник:

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Металлический держатель для бутылки, обвитый шнуром, - $13 0 Источник:

Бунгало на пляже, сделанное в стиле летающей тарелки, - $9999 0 Источник:

Прикольные соски по $1,07 0 Источник:

Настенная ваза - $8,33 0 Источник:

Кукла Трампа за $20 0 Источник:

Настольный бокс за $9,97 0 Источник:

Кукла-чревовещатель, $3000 0 Источник:

Защитная маска с украшениями, $29 0 Источник:

Эксклюзивный ножик со 100 лезвиями, $4500 0 Источник:

Аквариум в форме R2-D2, $2000 0 Источник:

Статуэтка: Уилл Смит бьет Криса Рока на церемонии "Оскара", $470 0 Источник:

Игрушечные кубики льда для кукольного дома (монета - для масштаба), $3,14 0 Источник:

Тапочки для мытья пола, $5,8 0 Источник:

Бюст рептилоида, $1799 0 Источник:

Маска на лицо из стразов, $250 0 Источник:

Светильник "Конский хвост", $28,49 0 Источник:

Дверная ручка в виде маски женщины-амиша, $19,95 0 Источник:

Приборы для ухода за волосами в форме женских тел, $75 0 Источник:

Надувная комната, $15900 0 Источник:

Настенная 3D-картина "Крушение "Титаника", $19,95 0 Источник:

Шейкер для мартини "Клоун", $185 0 Источник:

Винтажный набор косметики для гримирования покойников, $195 0 Источник:

Кукла Билли Айлиш, $225 0 Источник:

Винтажные игрушечные кролики, $120 0 Источник:

Кожаная маска для лица, $189,99 0 Источник:

Подиум спикера Палаты представителей Конгресса США, $420 0 Источник:

Маска отYves Saint Laurent, $60 0 Источник:

Электрическая вилка с бриллиантами, $699 0 Источник: