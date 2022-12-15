Самые странные лоты с интернет-аукциона eBay

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Интернет-аукцион eBay - интереснейшее место! Вы можете выставить туда все, что угодно - от бриллиантовой диадемы до старой погремушки - и, в конце концов, любая вещь найдет там своего благодарного покупателя. Ну, а если вам не хочется ни покупать, ни продавать, вы все равно можете зайти сюда - чтобы поразиться, удивиться, а иногда - просто посмеяться!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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