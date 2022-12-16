Мини-триллер, снятый с помощью дрона

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Режиссёр из Беларуси снял захватывающую сцену с помощью дрона. Ролик снят одним кадром без склеек.
Пишет автор:
"Меня постоянно бесило, что fpv дроны используют слишком однобоко. Сплошные пейзажи, пролеты вдоль дома и спорт. Хотя это уникальный инструмент! Камера, которая способна залетать куда угодно, фактически взгляд бога. Насмотрелся я Джонов Уиков, Рейдов, Нолана и решил снять свою версию блокбастера на коленке."
Другое видео режиссера, снятое в московском метро
Подробности от автора:
"Давно хотел проверить, будет ли дрон летать под землёй в вагоне метро на ходу. Но чтобы тест делался не просто так, решил обернуть всё это в короткую зацикленную погоню. Позвал друга с 360 камерой, коптером и вот что получилось.
В вагоне сидели наши подсадные статисты друзья и знакомые. А случайные прохожие были оповещены о съемках, они проявляли интерес, некоторые нас даже снимали. Сама модель дрона очень миниатюрная и имеет специальные бамперы, защищающие лопасти, поэтому полёт был безопасен для окружающих. Тесты на всякий случай были проведены заранее в пустом вагоне."
В вагоне сидели наши подсадные статисты друзья и знакомые. А случайные прохожие были оповещены о съемках, они проявляли интерес, некоторые нас даже снимали. Сама модель дрона очень миниатюрная и имеет специальные бамперы, защищающие лопасти, поэтому полёт был безопасен для окружающих. Тесты на всякий случай были проведены заранее в пустом вагоне."
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