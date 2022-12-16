Мини-триллер, снятый с помощью дрона

"Давно хотел проверить, будет ли дрон летать под землёй в вагоне метро на ходу. Но чтобы тест делался не просто так, решил обернуть всё это в короткую зацикленную погоню. Позвал друга с 360 камерой, коптером и вот что получилось.



В вагоне сидели наши подсадные статисты друзья и знакомые. А случайные прохожие были оповещены о съемках, они проявляли интерес, некоторые нас даже снимали. Сама модель дрона очень миниатюрная и имеет специальные бамперы, защищающие лопасти, поэтому полёт был безопасен для окружающих. Тесты на всякий случай были проведены заранее в пустом вагоне."