FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11275 постов • 1207 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Мини-триллер, снятый с помощью дрона

Мини-триллер, снятый с помощью дрона

Автор:
16 декабря 2022 12:27
Сообщество : Кино
Метки: FPV   видео   дрон   интересно   квадрокоптер   фильмы   
89
1
2
Режиссёр из Беларуси снял захватывающую сцену с помощью дрона. Ролик снят одним кадром без склеек.

Пишет автор:

"Меня постоянно бесило, что fpv дроны используют слишком однобоко. Сплошные пейзажи, пролеты вдоль дома и спорт. Хотя это уникальный инструмент! Камера, которая способна залетать куда угодно, фактически взгляд бога. Насмотрелся я Джонов Уиков, Рейдов, Нолана и решил снять свою версию блокбастера на коленке."

Подробности от автора:

"Давно хотел проверить, будет ли дрон летать под землёй в вагоне метро на ходу. Но чтобы тест делался не просто так, решил обернуть всё это в короткую зацикленную погоню. Позвал друга с 360 камерой, коптером и вот что получилось.

В вагоне сидели наши подсадные статисты друзья и знакомые. А случайные прохожие были оповещены о съемках, они проявляли интерес, некоторые нас даже снимали. Сама модель дрона очень миниатюрная и имеет специальные бамперы, защищающие лопасти, поэтому полёт был безопасен для окружающих. Тесты на всякий случай были проведены заранее в пустом вагоне."

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: FPV   видео   дрон   интересно   квадрокоптер   фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Leonid Полчаса назад
Шикарно! Погоня просто великолепна, а колоритных таких персонажей где он нашел вообще???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

940800



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить из-за хорошего настроения
Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить...
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Ленинграду 1930 года. Какой была Северная столица спустя 13 лет после революции?
Прогулка по Ленинграду 1930 года. Какой была Северная столица спустя 13 лет после...
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#автомир#Россия#Ynews#авто аварии#фотографии#кот#люди
#Юмор#Прикол#автомобили#дтп#Приколы#аварии#искусство#удивительно#Украина#СССР
#интересно#интересное#забавно#подборка#факты#позитив#кино#в мире#картинки#США
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" 27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее» 27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее» Известные достопримечательности в объективах дронов Известные достопримечательности в объективах дронов Интересные факты о Гарри Поттере Интересные факты о Гарри Поттере

На что жалуетесь?

Вернуться