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17 счастливых случаев, когда людям удалось поймать ироничный момент

17 счастливых случаев, когда людям удалось поймать ироничный момент

Автор:
16 декабря 2022 21:45
Сообщество : Юмор
Метки: ирония   моменты   поймать   случай   судьба   счастливый   эпичное   
2684
18
У каждого в жизни случаются моменты, когда наконец понимаешь, что у иронии необычное чувство юмора. Но есть люди, которые не верят в такое эпичное стечение обстоятельств, а зря... В этом посте вы увидите забавные ситуации, которые можно объяснить только как "иронию судьбы"!
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Метки: ирония   моменты   поймать   случай   судьба   счастливый   эпичное   
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4  комментария
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8k
au3 2 часа назад
"Книга о вреде пластика упакована в несколько слоев пластика"

Вообще-то журнал "National geographic"....
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3k
lekha-fil Час назад
Не может загореться пожарная сигнализация - там слаботочка и это невозможно даже теоретически.
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90k
parallax Час назад
"У нас загорелась пожарная сигнализация".

Видимо при установке сигнализации повредили сетевую проводку. Сам пожарный датчик, слаботочный, там такой копоти от КЗ быть не должно.
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