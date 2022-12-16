17 счастливых случаев, когда людям удалось поймать ироничный момент

У каждого в жизни случаются моменты, когда наконец понимаешь, что у иронии необычное чувство юмора. Но есть люди, которые не верят в такое эпичное стечение обстоятельств, а зря... В этом посте вы увидите забавные ситуации, которые можно объяснить только как "иронию судьбы"!

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Такие времена 0 Источник:

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Предупреждение? Нет, не видели! 0 Источник:

А как зовут вашу собаку? 0 Источник:

На этот пляж запрещено пускать животных 0 Источник:

Свобода 0 Источник:

Книга о вреде пластика упакована в несколько слоев пластика 0 Источник:

Пёс погрыз средство, которое отучает грызть вещи 0 Источник:

Запал иссяк 0 Источник: Надпись: Не сдавайся!

Ирония судьбы 0 Источник:

0 Источник: Надпись на наклейке: не пиши сообщения за рулём!

0 Источник: Надпись на табличке: Спасибо за безопасное вождение

Открывал упаковку с пластырями и порезал палец 0 Источник:

Осиное гнездо на средстве от ос 0 Источник:

Её арестовали за воровство в магазинах 0 Источник:

У нас загорелась пожарная сигнализация 0 Источник:

Не кормить 0 Источник: