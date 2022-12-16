17 счастливых случаев, когда людям удалось поймать ироничный момент

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У каждого в жизни случаются моменты, когда наконец понимаешь, что у иронии необычное чувство юмора. Но есть люди, которые не верят в такое эпичное стечение обстоятельств, а зря... В этом посте вы увидите забавные ситуации, которые можно объяснить только как "иронию судьбы"!
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Вообще-то журнал "National geographic"....
Видимо при установке сигнализации повредили сетевую проводку. Сам пожарный датчик, слаботочный, там такой копоти от КЗ быть не должно.