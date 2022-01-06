Собака спасла хозяину жизнь, согрев его своим телом

«Дружба и любовь между человеком и собакой не имеют границ», - говорится в сообщении горноспасательной службы Хорватии в фейсбуке. Спасатели опубликовали там фотографию собаки, лежащей на Бркиче на носилках. Собака «обвилась вокруг него и согрела» во время высотной спасательной операции, говорится в сообщении.

В конце концов, группа примерно из 30 спасателей добрались до раненого туриста, который лежал на высоте почти 1800 метров над уровнем моря. «Минуты и секунды до их прибытия тянулись очень медленно, - признался Бркич хорватским СМИ. - Но моя любимая собачка - настоящее чудо». Как сообщается, самоотверженный Норд в результате инцидента не пострадал. Тем не менее, горно-спасательная служба Хорватии предостерегает от того, чтобы брать собак в походы в сложных условиях, особенно в суровую зимнюю погоду и в местности, где требуется специальное альпинистское снаряжение.