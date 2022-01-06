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Собака спасла хозяину жизнь, согрев его своим телом

Собака спасла хозяину жизнь, согрев его своим телом (3 фото)

Автор:
06 января 2022 16:12
Сообщество : Животные
Метки: в горах   верный друг   домашние животные   животные   несчастный случай   поход   собаки   спасение   
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Собака по кличке Норд 13 часов согревала собой своего хозяина Гргу Бркича, получившего травму в горах Хорватии. По словам спасателей, если бы не восьмимесячный аляскинский маламут, мужчины уже не было бы в живых.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в горах   верный друг   домашние животные   животные   несчастный случай   поход   собаки   спасение   
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6  комментариев
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Алекс 3 часа назад
Травмирован не был, но то же однажды в палатке о собаку грелся на охоте. Собака - обогревака это иногда правда спасенье.
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Konstantin Kapanadze Полчаса назад
Со скалы сорвался, но собаку не отпустил. Не очень гуманно.
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Igors 38 минут назад
Было такое: "Three Dog Night". Это про самую-самую холодную ночь.
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