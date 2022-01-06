Собака спасла хозяину жизнь, согрев его своим телом

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Собака по кличке Норд 13 часов согревала собой своего хозяина Гргу Бркича, получившего травму в горах Хорватии. По словам спасателей, если бы не восьмимесячный аляскинский маламут, мужчины уже не было бы в живых.
Собака спасла травмированного в хорватских горах туриста, пролежав на нем 13 часов, пока его не спасли. Пес по кличке Норд согревал своего хозяина Грга Бркича после того, как он получил травму в результате падения во время горного похода. Бркич пошел с друзьями в поход на горный хребет Велебит, который проходит вдоль Адриатического побережья. По пути Бкрич сорвался со скалы. Полученная травма лишила его возможности двигаться. Еще два человека, бывших в походе с Бкричем, не смогли добраться до своего товарища, поэтому отправились за помощью.
Сотрудники службы экстренного реагирования считают, что восьмимесячный аляскинский маламут спас Бркичу жизнь.
Сотрудники службы экстренного реагирования считают, что восьмимесячный аляскинский маламут спас Бркичу жизнь.
«Дружба и любовь между человеком и собакой не имеют границ», - говорится в сообщении горноспасательной службы Хорватии в фейсбуке. Спасатели опубликовали там фотографию собаки, лежащей на Бркиче на носилках. Собака «обвилась вокруг него и согрела» во время высотной спасательной операции, говорится в сообщении.
В конце концов, группа примерно из 30 спасателей добрались до раненого туриста, который лежал на высоте почти 1800 метров над уровнем моря. «Минуты и секунды до их прибытия тянулись очень медленно, - признался Бркич хорватским СМИ. - Но моя любимая собачка - настоящее чудо». Как сообщается, самоотверженный Норд в результате инцидента не пострадал. Тем не менее, горно-спасательная служба Хорватии предостерегает от того, чтобы брать собак в походы в сложных условиях, особенно в суровую зимнюю погоду и в местности, где требуется специальное альпинистское снаряжение.
В конце концов, группа примерно из 30 спасателей добрались до раненого туриста, который лежал на высоте почти 1800 метров над уровнем моря. «Минуты и секунды до их прибытия тянулись очень медленно, - признался Бркич хорватским СМИ. - Но моя любимая собачка - настоящее чудо». Как сообщается, самоотверженный Норд в результате инцидента не пострадал. Тем не менее, горно-спасательная служба Хорватии предостерегает от того, чтобы брать собак в походы в сложных условиях, особенно в суровую зимнюю погоду и в местности, где требуется специальное альпинистское снаряжение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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