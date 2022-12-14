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"Только москвичка, без детей и фото в купальнике": запросы мужчин из приложения для знакомств

"Только москвичка, без детей и фото в купальнике": запросы мужчин из приложения для знакомств

Автор:
14 декабря 2022 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   анкеты мужчин   знакомства   познакомимся   приложения для знакомств   фото   
1171
15

Мы вот часто смеемся над анкетами девушек из приложений для знакомств, обвиняя их в глупости и меркантильности. Оказалось, что мужчин со странными профилями в Тиндере не меньше. Они шутят или реально так мыслят?

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Метки: Tinder   анкеты мужчин   знакомства   познакомимся   приложения для знакомств   фото   
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8  комментариев
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4k
Дмитрий ! 23 минуты назад
Первым? Гомосятина.
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12k
Kostick 13 минут назад
шикарный букет, минимум 7-10 тыр, на такую сумму в кфс долго можно харчиться.
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9k
Antonium 16 минут назад
На 3-й фотке явно заднеприводный, не с девушками знакомится. Некоторые с юмором, особенно порадовал Волк. У прекрасной половины человечества есть гораздо интереснее анкеты и в плане юмора и в плане упоротости)))
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50k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
Ну вообще то Малаховка это поселок, у меня дача там)
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Спелая кукурузинка

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