"Только москвичка, без детей и фото в купальнике": запросы мужчин из приложения для знакомств

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Мы вот часто смеемся над анкетами девушек из приложений для знакомств, обвиняя их в глупости и меркантильности. Оказалось, что мужчин со странными профилями в Тиндере не меньше. Они шутят или реально так мыслят?
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