Типографика — искусство оформления печатного текста. Не все хотят его постигать, а зря. Неверные переносы, странное расположение текста — всё это ведёт к тому, что надписи и вывески читаются не так, как задумали авторы.
Порой они при этом ещё и выглядят очень двусмысленно. Мы собрали для вас ряд подобных забавных примеров.
Скобу родет
Лабота
Что такое домасваи?
Коняка 20%
Сказочные гении лифтового маркетинга
Есть подозрение, что авторы этой рекламы знали, какой эффект произведёт надпись, и даже на него рассчитывали. Что же, маркетинг бывает разным.
Аунса
Ткеиантор «Метрополь»
Главное, что газин ает
Не мусорьте
Какие такие ежи?
Что вообще здесь происходит?
У вас получилось расшифровать эту головоломку? У нас получилось вот так: «В бутылке вина смысла больше. Пей пиво, ешь мясо». В предпоследней строке что-то пошло не так, но всё же смысл понятен.
Ольш Бспаое Сибо
Если хочешь тянуть — тяни
Кожоки Пичебурек
Источник:
- Двойной смысл: неудачные "креативные" вывески
- Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки
- Вывески и надписи, которые невозможно прочесть
- 17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов
- Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы