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Коняка, лабота и аунса: когда надписи и вывески читаются не совсем так, как хотели их авторы

Коняка, лабота и аунса: когда надписи и вывески читаются не совсем так, как хотели их авторы

Автор:
14 декабря 2022 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывески   забавно   надписи   ошибка   текст   
1031
15

Типографика — искусство оформления печатного текста. Не все хотят его постигать, а зря. Неверные переносы, странное расположение текста — всё это ведёт к тому, что надписи и вывески читаются не так, как задумали авторы.

Порой они при этом ещё и выглядят очень двусмысленно. Мы собрали для вас ряд подобных забавных примеров.


Скобу родет

×
×

Лабота


Что такое домасваи?


Коняка 20%


Сказочные гении лифтового маркетинга

Есть подозрение, что авторы этой рекламы знали, какой эффект произведёт надпись, и даже на него рассчитывали. Что же, маркетинг бывает разным.


Аунса


Ткеиантор «Метрополь»


Главное, что газин ает


Не мусорьте


Какие такие ежи?


Что вообще здесь происходит?

У вас получилось расшифровать эту головоломку? У нас получилось вот так: «В бутылке вина смысла больше. Пей пиво, ешь мясо». В предпоследней строке что-то пошло не так, но всё же смысл понятен.


Ольш Бспаое Сибо

Если хочешь тянуть — тяни

Кожоки Пичебурек

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Метки: Прикол   Юмор   вывески   забавно   надписи   ошибка   текст   
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28k
Levyathan 2 часа назад
А где кот и плачущая телка???
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82
Мирлан Дононбаев 2 часа назад
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