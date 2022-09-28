Вредные привычки, с которыми не всё так однозначно

Мало кто может похвастаться тем, что совершенно не использует ругательств в повседневной жизни. Из одних они льются потоком. Что, конечно, не есть хорошо. А другие корят себя за пару-тройку матерных слов, вырвавшихся в стрессовой ситуации.

Да, не слишком красиво. Но не стоит грызть себя за такие вольности. Ученые провели нехитрый эксперимент: группа добровольцев опустила руки в ледяную воду. Одним разрешено было браниться, а другим нет. Подопытные первой группы продержались дольше. То есть нецензурная брань действительно притупляет боль и уменьшает проявления стресса.