Вредные привычки, с которыми не всё так однозначно

Курить вредно, как и спать допоздна. А жирная пища – путь к болезням и сокращению жизни.
Эти истины муссируются ежедневно. И опровергать их, собственно, нет смысла. Но есть привычки, считающиеся вредными, с которыми не все так просто.
Мало кто может похвастаться тем, что совершенно не использует ругательств в повседневной жизни. Из одних они льются потоком. Что, конечно, не есть хорошо. А другие корят себя за пару-тройку матерных слов, вырвавшихся в стрессовой ситуации.
Да, не слишком красиво. Но не стоит грызть себя за такие вольности. Ученые провели нехитрый эксперимент: группа добровольцев опустила руки в ледяную воду. Одним разрешено было браниться, а другим нет. Подопытные первой группы продержались дольше. То есть нецензурная брань действительно притупляет боль и уменьшает проявления стресса.
«Не грызи ногти, а то!...» Такое часто можно услышать от матерей, ругающих своих отпрысков. Да, это негигиенично и не особенно эстетично. И вместе с грязью непослушное чадо может вкусить и какого-нибудь возбудителя, к примеру, проглотить яйца гельминтов.
Но есть исследователи, склоняющиеся к тому, что такая привычка сродни своего рода вакцинации. То есть иммунитет ребенка сталкивается с новыми возбудителями и учится с ними бороться. Мнение спорно, конечно. Но если в случае со взрослыми все действительно выглядит гадко, то с детьми вопрос следует изучить более детально.
Спать днем – плохо. После этого голова болит, и остаток дня ходишь как вареный, не можешь собраться и толком ничего не успеваешь. Сам по себе факт дневного сна у взрослых – сигнал задуматься. Либо сказывается недостаток ночного сна, либо организм просит о помощи таким способом.
Но многие физиологи сходятся во мнении, что полчаса дневного сна принесут исключительно пользу. Дело в том, что в первые 20 минут отдыха идет активная выработка серотонина – гормона счастья. А он наоборот повышает продуктивность. Но здесь главное не переборщить: если проспать дольше, то как раз и будет ощущаться та самая вялость и разбитость.
По поводу вреда бодрящего напитка ходят споры. Кофе и зубную эмаль разрушает, и на состоянии костей сказывается, и зависимость, сродни наркотической, вызывает.
Но все же данные последних исследований показывают, что пользы кофе приносит больше, чем вреда. Употребление этого напитка пусть незначительно, но все же снижает риск нарушений сердечного ритма, развития сахарного диабета и некоторых видов онкологии – груди, простаты, печени.
А какие вредные привычки приносят пользу вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Коньяк расширяет сосуды, а водка связи…
2. Мне за шестьдесят. Давно перестал даже пытаться отучить себя что- то грызть. Больше всего люблю сушёные яблочные косточки. Иногда и ногтям достаётся. Это что- то вроде средства психологической разгрузки.
3. Дневной сон. Получилось так, что высшее образование я получал, одновременно работая. На сон оставалось четыре- пять часов в день. Ночью спал три- три с половиной, и час днём. Только так выжил. Много лет спустя во "Второй мировой войне" У. Черчилля я прочитал, что сэр Уинстон так жил с тридцать девятого по сорок пятый годы. Суточный цикл бодрствования делится пополам, и на восстановление требуется меньше времени.
4. Кофеин в хорошем качестве и больших количествах, употребляемый постоянно, вызывает зависимость по типу наркотической. Это вам любой анестезиолог подтвердит.
Пионерлагеря, детские сады не отстают.
А на Западе в жарких странах - сиеста придумана.
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Спать днем – ХОРОШО!
По поводу сна - все сугубо индивидуально. Я, например, днем спать не люблю, и если вдруг такое случается (крайне редко), то потом действительно полдня ходишь как зомби без сил... Но утренний ранний подъем для меня сродни пытке (сова я). Кофе - это святое. Утром. Не пью чай никакой, не люблю, а чашка кофе - это глоток жизни. В общем, организм свой надо слушать - он лучше знает, что ему надо
ЭЭЭЭ, развлекательное шоу на ТВ это называется "учёные" ?