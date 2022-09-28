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Вредные привычки, с которыми не всё так однозначно

Вредные привычки, с которыми не всё так однозначно

Автор:
28 сентября 2022 11:25
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вред   зависимость   здоровые   кофе   ноготь   организм   польза   привычка   ругань   сон   
1742
5

Курить вредно, как и спать допоздна. А жирная пища – путь к болезням и сокращению жизни.

Эти истины муссируются ежедневно. И опровергать их, собственно, нет смысла. Но есть привычки, считающиеся вредными, с которыми не все так просто.

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Мало кто может похвастаться тем, что совершенно не использует ругательств в повседневной жизни. Из одних они льются потоком. Что, конечно, не есть хорошо. А другие корят себя за пару-тройку матерных слов, вырвавшихся в стрессовой ситуации.

Да, не слишком красиво. Но не стоит грызть себя за такие вольности. Ученые провели нехитрый эксперимент: группа добровольцев опустила руки в ледяную воду. Одним разрешено было браниться, а другим нет. Подопытные первой группы продержались дольше. То есть нецензурная брань действительно притупляет боль и уменьшает проявления стресса.

«Не грызи ногти, а то!...» Такое часто можно услышать от матерей, ругающих своих отпрысков. Да, это негигиенично и не особенно эстетично. И вместе с грязью непослушное чадо может вкусить и какого-нибудь возбудителя, к примеру, проглотить яйца гельминтов.

Но есть исследователи, склоняющиеся к тому, что такая привычка сродни своего рода вакцинации. То есть иммунитет ребенка сталкивается с новыми возбудителями и учится с ними бороться. Мнение спорно, конечно. Но если в случае со взрослыми все действительно выглядит гадко, то с детьми вопрос следует изучить более детально.

Спать днем – плохо. После этого голова болит, и остаток дня ходишь как вареный, не можешь собраться и толком ничего не успеваешь. Сам по себе факт дневного сна у взрослых – сигнал задуматься. Либо сказывается недостаток ночного сна, либо организм просит о помощи таким способом.

Но многие физиологи сходятся во мнении, что полчаса дневного сна принесут исключительно пользу. Дело в том, что в первые 20 минут отдыха идет активная выработка серотонина – гормона счастья. А он наоборот повышает продуктивность. Но здесь главное не переборщить: если проспать дольше, то как раз и будет ощущаться та самая вялость и разбитость.

По поводу вреда бодрящего напитка ходят споры. Кофе и зубную эмаль разрушает, и на состоянии костей сказывается, и зависимость, сродни наркотической, вызывает.

Но все же данные последних исследований показывают, что пользы кофе приносит больше, чем вреда. Употребление этого напитка пусть незначительно, но все же снижает риск нарушений сердечного ритма, развития сахарного диабета и некоторых видов онкологии – груди, простаты, печени.

А какие вредные привычки приносят пользу вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вред   зависимость   здоровые   кофе   ноготь   организм   польза   привычка   ругань   сон   
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19  комментариев
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
"А какие вредные привычки приносят пользу вам?"

Коньяк расширяет сосуды, а водка связи…
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895
Nick Z 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
leo3621 9 минут назад
1. Мата не употребляю в принципе. В любом языке мира присутствуют три лексических слоя - верхний, язык молитв и клятв, средний- бытовой, и нижний - ругательств, божбы и проклятий. И перемешивать их не следует. С Богом нельзя болтать запанибрата, без мата (очень трудно)невозможно поднять людей в атаку, погнать их практически на смерть, но и в магазине, покупая десяток яиц, отнюдь не комильфо пользоваться словами с верхнего или нижнего уровня. Человек, разговаривающий матом оскорбляет свой язык.

2. Мне за шестьдесят. Давно перестал даже пытаться отучить себя что- то грызть. Больше всего люблю сушёные яблочные косточки. Иногда и ногтям достаётся. Это что- то вроде средства психологической разгрузки.

3. Дневной сон. Получилось так, что высшее образование я получал, одновременно работая. На сон оставалось четыре- пять часов в день. Ночью спал три- три с половиной, и час днём. Только так выжил. Много лет спустя во "Второй мировой войне" У. Черчилля я прочитал, что сэр Уинстон так жил с тридцать девятого по сорок пятый годы. Суточный цикл бодрствования делится пополам, и на восстановление требуется меньше времени.

4. Кофеин в хорошем качестве и больших количествах, употребляемый постоянно, вызывает зависимость по типу наркотической. Это вам любой анестезиолог подтвердит.
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5
Constantine 20 минут назад
Я вот если получается люблю днём поспать причём часа два, и я от этого плохо себя не чувствую
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3k
Атомный Крот 38 минут назад
Если дневной сон так плох для здоровья, почему же его во всех санаториях вводят.? "Тихий час"
Пионерлагеря, детские сады не отстают.
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32k
ACU900 45 минут назад
Наверное теорию о том, что днем спать вредно придумали начальники для того чтобы рабочие беспрерывно пахали и не спали на рабочем месте. Однако в Японии поняли что полчаса дневного сна как раз наоборот повышает производительность и по этому поспать полчаса среди дня там даже поощряется
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10k
kaboza 47 минут назад
Меня бесит привычка начинать приложение, "Знаеш че спросить хотел" да [мат] Ванга и Ностардамус, 2 в 1...а матерком если в тему, то проще донести))
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
"Спать днем – плохо"
==
Спать днем – ХОРОШО!
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Ну скажем так - матерком любили припустить даже гении вроде Александра Сергеевича))) Но надо различать тупой поток брани типа хамства и витиевато выраженное отношение к ситуации, то есть ругаться матом надо уметь.
По поводу сна - все сугубо индивидуально. Я, например, днем спать не люблю, и если вдруг такое случается (крайне редко), то потом действительно полдня ходишь как зомби без сил... Но утренний ранний подъем для меня сродни пытке (сова я). Кофе - это святое. Утром. Не пью чай никакой, не люблю, а чашка кофе - это глоток жизни. В общем, организм свой надо слушать - он лучше знает, что ему надо
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55k
alertol 2 часа назад
Чай разрушает зубы сильнее намного и бодрит кстати не хуже, но чаще всего энергию даёт не кофеин (его действие длится минут 20-30) а именно сахар (т.е те кто пьют кофе и чай без сахара реально не понимают о какой бодрости идёт речь) и этим людям простой "лимонад колокольчик" даёт больше бодрости с утра чем чашка кофе
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20k
sssss3 2 часа назад
Ну да, а бесноватые тараканы в головах у женщин, так это вообще постоянное необходимое общение с Биосферой Вселенной......
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55k
alertol 2 часа назад
Ученые провели нехитрый эксперимент: группа добровольцев опустила руки в ледяную воду. Одним разрешено было браниться, а другим нет.

ЭЭЭЭ, развлекательное шоу на ТВ это называется "учёные" ?
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370
Лютый вам Бетховен alertol Час назад
Ну, "Разрушители мифов" этот опыт и проводили. Автор статьи для красоты назвал их учёными.
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1k
ChePaev 2 часа назад
кто не курит и не пьет -тот скорей всего п.и.з.д.и.т
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2k
Андрей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, да, да, как-то так: матерщина обезболивает, водка сосуды расширяет, курево успокаивает, наркота расширяет горизонты сознания.
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