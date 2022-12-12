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Преамбула: у нас, в Питере, сегодня довольно сильный ветер, порывами до 20 м/в секунду (это МНОГО)
Ситуация: тётка выгуливает шпица (такая мелкая, с два кулака размером, но ОЧЕНЬ пушистая собачонка).
И особо могучим порывом ветра шпица опрокидывает на спину. Пёсель пытается встать, но лапки у него короткие, "парусность" (из-за пушистости) - немерянная для его микроразмеров, а ветер - СИЛЬНЫЙ.
И вот, значит, катит ветром по заснеженному тротуару этот "комочек шерсти", а за ним, с дикими воплями бежит хозяйка, и пытается его поймать...
Собакена, конечно, жалко, но картина была ржачная до слёз!