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На позитиве

На позитиве

Автор:
12 декабря 2022 12:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Разное   позитив   
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Метки: Прикол   Разное   позитив   
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2  комментария
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16k
Поручик 57 минут назад
Минут десять назад наблюдал дико комичную ситуацию!
Преамбула: у нас, в Питере, сегодня довольно сильный ветер, порывами до 20 м/в секунду (это МНОГО)

Ситуация: тётка выгуливает шпица (такая мелкая, с два кулака размером, но ОЧЕНЬ пушистая собачонка).
И особо могучим порывом ветра шпица опрокидывает на спину. Пёсель пытается встать, но лапки у него короткие, "парусность" (из-за пушистости) - немерянная для его микроразмеров, а ветер - СИЛЬНЫЙ.
И вот, значит, катит ветром по заснеженному тротуару этот "комочек шерсти", а за ним, с дикими воплями бежит хозяйка, и пытается его поймать...


Собакена, конечно, жалко, но картина была ржачная до слёз!
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salim777 55 минут назад
Гадим в валенки креативно.
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