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Как выглядят женщины, с которых были срисованы принцессы и некоторые героини из волшебного мира Диснея

Как выглядят женщины, с которых были срисованы принцессы и некоторые героини из волшебного мира Диснея

Автор:
12 декабря 2022 09:40
Сообщество : Кино
Метки: Дисней   Принцесса   мультик   персонаж   рисовка   факты   фото   
2190
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Сложно найти человека, который не знал бы известных диснеевских героинь и принцесс. Ещё бы, ведь многие из нас выросли на мультфильмах с их участием. Следить за их увлекательными приключениями было сплошным удовольствием.

Однако мало кто знает, что волшебные девушки из сказочного мира были срисованы с реальных женщин. Они подарили им свои фигуры, мимику и жесты. Предлагаем вам познакомится с этими замечательными дамами поближе.


Русалочка Ариэль — Шерри Стоунер

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Также Шерри стала прообразом и для принцессы Белль

На протяжении долгого времени руководство компании Disney настаивало на том, чтобы все сцены мультфильмов предварительно снимались в живом режиме. Для этого нанимались настоящие актёры, с которых впоследствии срисовывались образы героев. Такой подход был необходим, чтобы убедиться, что все придуманные сцены можно будет создать с помощью мультипликации.


Сотрудники компании неоднократно высказывали своё недовольство из-за такого подхода к делу. Это занимало много времени, к тому же работать с декорациями и актёрами было не всегда легко. Однако им всё равно ничего не оставалось, как исполнять поручения руководства. Процесс создания кадров с натуральным движением называется «live-action reference».


Белоснежка — Мардж Чэмпион

Мардж Чэмпион была нанята для позирования в роли мультяшной Белоснежки. В дальнейшем её движения и жесты были полностью перенесены в мультфильм.


Голубая фея из мультфильма «Пиноккио» также появилась на свет благодаря стараниям Мардж


Покахонтас — Ирен Бедард


Малефисента из мультфильма «Спящая красавица» — Элеонор Одли

Кстати, актриса стала моделью не только для злобной волшебницы, но и для сварливой мачехи Золушки.


Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица» — Хелен Стэнли


Также Хелен Стэнли идеально подошла для создания образа Золушки


Фея Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» — Маргарет Керри


Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес» — Кэтрин Бомон


Жасмин из мультфильма «Аладдин» — Дженнифер Коннели


Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка» — Дженнифер Хадсон

Ещё одной девушкой, которая вдохновила студию на создание героини, является актриса Даниэль Моне Троуэр. Её можно было увидеть в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус».


Рапунцель — Тейлор Свифт


Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» — Джина Лоллобриджида

Считается, что прототипом образа цыганки Эсмеральды стали две известные актрисы: Джина Лоллобриджида и Деми Мур. Кстати, вторая актриса озвучивала героиню в оригинале.

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Метки: Дисней   Принцесса   мультик   персонаж   рисовка   факты   фото   
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22k
SolomonA 3 часа назад
Чего не пошли дальше?
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59k
Morderator.ru 17 минут назад
С лягушкой угадали..
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444
Геннадий Хамидулин Полчаса назад
Притянуто за уши.......
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83
Уставший путник Час назад
Не только Дженнифер Коннелли.
Черты лица аниматор позаимствовал у собственной сестры Бет (Марк Хенн срисовывал Жасмин с ее фотографии)...

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