Как выглядят женщины, с которых были срисованы принцессы и некоторые героини из волшебного мира Диснея

На протяжении долгого времени руководство компании Disney настаивало на том, чтобы все сцены мультфильмов предварительно снимались в живом режиме. Для этого нанимались настоящие актёры, с которых впоследствии срисовывались образы героев. Такой подход был необходим, чтобы убедиться, что все придуманные сцены можно будет создать с помощью мультипликации.

Сотрудники компании неоднократно высказывали своё недовольство из-за такого подхода к делу. Это занимало много времени, к тому же работать с декорациями и актёрами было не всегда легко. Однако им всё равно ничего не оставалось, как исполнять поручения руководства. Процесс создания кадров с натуральным движением называется «live-action reference».

Белоснежка — Мардж Чэмпион