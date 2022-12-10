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Жизнь Юго-Западного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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3.
АЗС № 150 на Ленинском проспекте, квартал 42-а, 1972 год. Район: Обручевский
Авторы: Зуфаров Валерий, Кошевой Виктор
4.
Цирк на Вернадского. В ожидании начала представления, 1975 год.
Авторы: Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский
7.
Институт научной информации Академии Наук СССР, 1976 год.
Источник: Книга "Пионеры советского модернизма. Архитектура и градостроительство". Изд. "Кучково поле" 2020 год.
8.
Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Дом нового быта" на улице Телевидения, 1969 год.
Автор: Н. С. Грановский
9.
Московский городской Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах, 1969 год.
Автор: Борис Кавашкин
10.
Пруд в Беляево, 1980 год. В микрорайоне между ул. Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая.
Автор: Степан Хименко
16.
Ленинский проспект, 34. Магазин "Варна", 1969 год. Магазин "Варна" (продовольственные товары, сувениры и цветы из Народной Республики Болгария) - филиал гастронома № 70 "Спутник"
Автор: Михаил Кухтарев
19.
Профсоюзная улица. Кафе "Колобок", 1966 год.
Автор: Иван Денисенко.
"Колобок" - кафе и фирменный магазин останкинского молочного комбината. Продуктовый магазин располагался на первом этаже здания. Ассортимент был огромный (прямые поставки с комбината): от молока до сладкого ацидофилина. Ну, и потрясающие "колобки" - шарики - творожные сырники с румяной корочкой, посыпанной сахарной пудрой и с изюмом в центре.
"Колобок" - кафе и фирменный магазин останкинского молочного комбината. Продуктовый магазин располагался на первом этаже здания. Ассортимент был огромный (прямые поставки с комбината): от молока до сладкого ацидофилина. Ну, и потрясающие "колобки" - шарики - творожные сырники с румяной корочкой, посыпанной сахарной пудрой и с изюмом в центре.
21.
Улица Телевидения в микрорайоне Новые Черемушки, 1969 год.
Автор: Наум Грановский (Фотохроника ТАСС)
24.
Андреевский монастырь, 1979 год. На снимке в монастыре еще идет реконструкция, меняют перекрытия.
Автор: Захаров С.А.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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