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Москва. Какой была жизнь в Юго-Западном округе города 40-50 + лет тому назад

Москва. Какой была жизнь в Юго-Западном округе города 40-50 + лет тому назад

Автор:
10 декабря 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
260
25
Жизнь Юго-Западного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Папай 10 часов назад
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Юганск

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