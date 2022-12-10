19.

Автор: Иван Денисенко.

"Колобок" - кафе и фирменный магазин останкинского молочного комбината. Продуктовый магазин располагался на первом этаже здания. Ассортимент был огромный (прямые поставки с комбината): от молока до сладкого ацидофилина. Ну, и потрясающие "колобки" - шарики - творожные сырники с румяной корочкой, посыпанной сахарной пудрой и с изюмом в центре.