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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
10 декабря 2022 21:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
346
23
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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Whynotthisaccount 14 минут назад
По 50му кругу уже пошли фотки. Нельзя же так часто…
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63k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Почему-то вспомнились свои фотографии из детского сада.
А ведь действительно, почти у всех девочек, в том числе и у меня, были одинаковые стрижки. Называлась такая стрижка - "французская".
Это сейчас с детства многим девочкам отращивают косы, а в моем детсадовском возрасте всё было проще. На торжество - бант на макушку, в будние дни - причесался и хорошо.
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