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Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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А ведь действительно, почти у всех девочек, в том числе и у меня, были одинаковые стрижки. Называлась такая стрижка - "французская".
Это сейчас с детства многим девочкам отращивают косы, а в моем детсадовском возрасте всё было проще. На торжество - бант на макушку, в будние дни - причесался и хорошо.