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А что бы вы не купили в секонд-хэнде?

А что бы вы не купили в секонд-хэнде?

Автор:
10 декабря 2022 17:58
Сообщество : Истории
Метки: Вещи   истории   любопытно   мнение народа   новое или старое   опрос   покупки   секонд-хэнд   
2406
25
Покупки в сэконд-хенде - это разумно, экономно и экологично. В последнее время бывшие в употреблении вещи все чаще привлекают внимание сторонников разумного потребления. Но для каждого есть свои границы - по крайней мере, судя по опросу, где пользователи рассказывали, какую вещь они ни за что не купят после кого-то еще - в секонд-хэнде или с рук. А вы с ними согласны?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   истории   любопытно   мнение народа   новое или старое   опрос   покупки   секонд-хэнд   
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37  комментариев
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30k
АнтонПолднев Час назад
Б/у зубные протезы?! Б/у косметика?! Б/у лекарства?! Простите шта? Кто-то реально видел в секондхенде вантуз? В какой стране проходил опрос?
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3k
Константин 4 минуты назад
Все это зависит от твоего балгосостояния. Когда денег дохрена - всем можно брезговать. А если все плохо, вот смосем (такое тоже бывает в жизни) - и трусы чужие наденешь и наволочку б/у постираешь и натянешь.
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3k
SR 5 минут назад
Кто это писал? Протезы, секс-игрушки, лекарства... Автор, откуда этот бред?
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258
Alex 14 минут назад
Автор туповат.
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3k
Трям 16 минут назад
Сегодня объявили день говнопостинга, но забыли уведомить об этом?
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7k
Zhora 18 минут назад
Про кондиционер б/у - чушь. У меня дома висит сплит Дайкин, я его правда не покупал, он достался мне нахаляву, с закрытого офиса (ну не оставлять же его арендодателю). Я его снял и отдал специально обученному чуваку, чтобы он его почистил, продезинфицировал и заправил по необходимости. Потом поставил. В итоге нормально всё.
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127k
Аааа Полчаса назад
Ничего бы не купил.

Хотя было дело, на авито и его аналогах покупал коллекционные вещи, они по определению б/у. Но не надо путать антикварные лавки с типовым сэкондхендом
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4k
foggen2 Полчаса назад
"Купальники. Это почти белье"
В смысле-"почти*?!
Под них что,как правило принято надевать пятнадцать слоёв прокладок внизу и отделять верх от сисек слоем асбеста?))
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3k
kca-opa 48 минут назад
Ну сколько можно копипастить тупые матрасные вбросы? Если перейти к научным исследованиям, у человека во рту в миллион разных микробов больше, чем под ободком унитаза, ну правда, зачем микробам в говне и моче жить, если во рту слюна, обогащённая кислородом, тепло, остатки вкусной еды и ресторана, ты думаешь что у тебя микробов меньше, чем у того, кто тебе помаду продаст? Ну если у тебя нет герпеса, откажись, можешь получить, в другом случае нас рать, при первом поцелуе обмен идёт сотнями миллионами чужих микробов
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1k
S__D 53 минуты назад
Комментарий к фото
"Наушиики"
.
Звучит как что-то индейское. ))
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1k
S__D 54 минуты назад
Комментарий к фото
Жутенькая фотка.
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1k
S__D 55 минут назад
Комментарий к фото
Больинство мужчин носят их без нижнего белья
.
Всю жизнь считал, что пижама как раз и предназначена заменить нижнее бельё во время сна. А у них вона как.
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16k
Александр 59 минут назад
Про кондеи это тупость. Ты приходишь в разные места и там есть кондей БУ, его не меняют каждый день или неделю.
И ты тоже не знаешь что в нём. Но якобы заболел от БУ.
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14k
Валерий Викторович Час назад
А что бы вы не купили в секонд-хэнде? (цитата)
Я не покупаю в секонд-хэнде ничего.
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6k
Алекс Крайчек Час назад
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12k
Cornho Час назад
Опять заокеанская хрень?
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933
likiloki Час назад
...диван. Упаси вас небеса от соседей подобных моим, кои приволокли давеча себе сие добро, кишащее мебельными клопами.
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16k
Виталий Касандров Час назад
Ну наушнику - смени вкладыши если нет протри чистым спиртом и слушай .
С кондиционером то же самое замени фильтры закажи чистку внутреннего блока.
Шлемы бу продают если удар был то его видно визуально.
Ну а насекомые из дивана таки оставить его в гараже в минус 30 на неделю и все. Хотя конечно все вещи тщательно проверять на работоспособность.
То же и про аккумы аппаратура покажет в каком они состоянии.
На счет остального ни разу не видел что бы кто то вантуз или пустышки продавал хотя конечно все возможно.
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