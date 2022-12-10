А что бы вы не купили в секонд-хэнде?

Покупки в сэконд-хенде - это разумно, экономно и экологично. В последнее время бывшие в употреблении вещи все чаще привлекают внимание сторонников разумного потребления. Но для каждого есть свои границы - по крайней мере, судя по опросу, где пользователи рассказывали, какую вещь они ни за что не купят после кого-то еще - в секонд-хэнде или с рук. А вы с ними согласны?

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"Шлем. Он может выдержать только один хороший удар" 0 Источник:

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"Секс-игрушки. Просто противно думать, что их продают б/у" 0 Источник:

"Косметику. Я же не знаю, у кого какие микробы" 0 Источник:

"Снаряжение для прыжков с парашютом, альпинистское снаряжение и все, что связано с безопасностью" 0 Источник:

"Соски и погремушки для малышей. Абсолютно неприемлемо" 0 Источник:

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"Диван. Я просто работал в компании, которая борется с насекомыми в домах" 0 Источник:

"Детское сиденье. Если только у близких друзей, про которых я точно знаю, что они не были в аварии, и сиденье тоже" 0 Источник:

"Альпинистское оборудование. Я альпинист, и меня корежит от мысли доверить свою жизнь неизвестно кому" 0 Источник:

"Купальники. Это почти белье" 0 Источник:

"Белье. Это страшно негигиенично" 0 Источник:

"Молокоотсосы. В большинстве частицы грудного молока попадают в места, которые вы не можете очистить" 0 Источник:

"Протезы. Это слишком индивидуально" 0 Источник:

"Паззлы. Невозможно до конца не знать, все ли части на месте" 0 Источник:

"Кондиционеры. Бог знает, что в них накопилось. Купил однажды, потом болел две недели" 0 Источник:

"Никогда не понимал подержанных шин. Это вещь, которая спасает тебя от смерти, так что я предпочитаю новые" 0 Источник:

"Зубные протезы и слуховые аппараты" 0 Источник:

"Лекарства. Я не знаю, как их хранили" 0 Источник:

"Вантуз. Ну его, лучше куплю новый" 0 Источник:

"Постельное белье. Можно запросто подхватить что угодно на коже" 0 Источник:

"Мужские пижамы. Больинство мужчин носят их без нижнего белья" 0 Источник: