А что бы вы не купили в секонд-хэнде?

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Покупки в сэконд-хенде - это разумно, экономно и экологично. В последнее время бывшие в употреблении вещи все чаще привлекают внимание сторонников разумного потребления. Но для каждого есть свои границы - по крайней мере, судя по опросу, где пользователи рассказывали, какую вещь они ни за что не купят после кого-то еще - в секонд-хэнде или с рук. А вы с ними согласны?
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"Снаряжение для прыжков с парашютом, альпинистское снаряжение и все, что связано с безопасностью"
"Детское сиденье. Если только у близких друзей, про которых я точно знаю, что они не были в аварии, и сиденье тоже"
"Альпинистское оборудование. Я альпинист, и меня корежит от мысли доверить свою жизнь неизвестно кому"
"Молокоотсосы. В большинстве частицы грудного молока попадают в места, которые вы не можете очистить"
"Никогда не понимал подержанных шин. Это вещь, которая спасает тебя от смерти, так что я предпочитаю новые"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотя было дело, на авито и его аналогах покупал коллекционные вещи, они по определению б/у. Но не надо путать антикварные лавки с типовым сэкондхендом
В смысле-"почти*?!
Под них что,как правило принято надевать пятнадцать слоёв прокладок внизу и отделять верх от сисек слоем асбеста?))
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Звучит как что-то индейское. ))
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Всю жизнь считал, что пижама как раз и предназначена заменить нижнее бельё во время сна. А у них вона как.
И ты тоже не знаешь что в нём. Но якобы заболел от БУ.
Я не покупаю в секонд-хэнде ничего.
С кондиционером то же самое замени фильтры закажи чистку внутреннего блока.
Шлемы бу продают если удар был то его видно визуально.
Ну а насекомые из дивана таки оставить его в гараже в минус 30 на неделю и все. Хотя конечно все вещи тщательно проверять на работоспособность.
То же и про аккумы аппаратура покажет в каком они состоянии.
На счет остального ни разу не видел что бы кто то вантуз или пустышки продавал хотя конечно все возможно.