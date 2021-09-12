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Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам

Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам (30 фото)

Автор:
12 сентября 2021 08:58
Сообщество : Истории
Метки: вещи   еще послужит   истории   любопытно   надежность   неубиваемое   семейные ценности   теперь так не делают   
1576
30
Сейчас модно жаловаться на то, что современная техника живет недолго и не подлежит ремонту. От смартфона до кофеварки - через какие-то пару лет все требует замены. А ведь еще совсем недавно многие вещи становились верными спутниками семьи на пару поколений!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   еще послужит   истории   любопытно   надежность   неубиваемое   семейные ценности   теперь так не делают   
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5k
TirAn 2 часа назад
100 лет в обед, ещё работают
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Змей Горыныч 3 минуты назад
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481
Xelly 12 минут назад
"Ручка Graphgear 500. Верхнюю я использую 20 лет, нижнюю купил на днях. Найдите отличия"
Это не ручка, это карандаш! Автор гуманитарий.
Для инструмента такого рода это ни о чем. Я в универе учился с родительской готовальней годов 80-х. И она до сих пор у меня есть и всё исправно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Лучше оставить своим потомкам кое-что поважнее всякого старья
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21k
Валерий Полчаса назад
У меня мартинсы примерно такого же возраста. Правда, уже на даче. И выглядят они попотрепанней.
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6k
Константин Безумов 40 минут назад
Самая старая вещь у меня это самовар 1870 года. С клеймом тульского завода и надписью "поставщик двора его императорского величества
До сих пор иногда после бани разжигаем
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53k
Похабыч 51 минуту назад
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51k
parallax 53 минуты назад
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135
Вадим В. Новоженов 53 минуты назад
Вот уж точно, что прослужит до Второго пришествия:
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Тогда производители думали о качестве и не особо умели мухлевать. Но когда производители поняли что из продукцию купили все и она вспахать не портится нужно было начинать думать по другому. А то производству пипец.
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11k
Bonchyk 2 часа назад
А где холодильник ЗИЛ? Пылесос "Уралец"?
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