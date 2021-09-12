Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам

Сейчас модно жаловаться на то, что современная техника живет недолго и не подлежит ремонту. От смартфона до кофеварки - через какие-то пару лет все требует замены. А ведь еще совсем недавно многие вещи становились верными спутниками семьи на пару поколений!

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"Купил в 1988 году на деньги, которые оставила мне бабушка. Моя мать была расстроена, что я потратил свое наследство на что-то столь эфемерное, как велосипед. С тех пор я проехал на нем тысячи миль и езжу до сих пор" 0 Источник:

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"Моя швейная машинка "Зингер" сделана в 1916 году" 0 Источник:

"Моя камера Rolleicord 6x6 1960-х годов и сегодня неплохо снимает" 0 Источник:

"Дорожный холодильник 1960-х подарили мне бабушка с дедушкой, которые купили его в комиссионке и пользовались около 20 лет. Он и сейчас неделю сохраняет лед" 0 Источник:

"Ручка Graphgear 500. Верхнюю я использую 20 лет, нижнюю купил на днях. Найдите отличия" 0 Источник:

"Этот тол достался мне от деда. Столу 228 лет" 0 Источник:

"Ланчбокс 1987 года. Обожаю его" 0 Источник:

"Это настоящие русские валенки. Я ношу их 5 лет, и на них нет никаких следов износа" 0 Источник:

"Моя Viking Husqvarna начала 1960-х годов раньше принадлежала моей бабушке. Мой сын - четвертое поколение, использующее эту машину" 0 Источник:

"Я купил этот мастихин более 30 лет назад и создал с его помощью бесчисленное количество картин" 0 Источник:

"Мой степлер Cdet 302. Раритет!" 0 Источник:

"Ботинки Dr Martens 1460 куплены в 1992 году" 0 Источник:

"Дедушка подарил мне этот французский эмалированный котелок Le Creuset на день рождения. С годами он совсем не меняется, я явно передам его детям" 0 Источник:

"Отцовcкая куртка Lewis из 1980-х. Уже больше года я ношу ее" 0 Источник:

"Бабушка подарила мне свои швейные ножницы Gingher. Она шила с ними всю жизнь, с ними она учила шить меня, теперь я сама их использую, а когда-нибудь передам внучке" 0 Источник:

"Дед купил эти ручки Cross в 960-х. Он был инженером и начинал с ними космическую гонку. Теперь его ручки продолжают ее - со мной" 0 Источник:

"Я купил его в 2006-м. Мне трудно было решиться на замену, ведь он отлично работает" 0 Источник:

"Велосипед моего деда Schwinn Racer сделан в 1971 году. Он в идеальном состоянии" 0 Источник:

"Я купил его, скопив школьные карманные деньги, 50 лет назад. Отличный выбор: до сих пор без нареканий" 0 Источник:

"Этому парикмахерскому креслу 100 лет!" 0 Источник:

"Этот столик для кемпинга дедушка с бабушкой купили в 1960-х. Мы - четвертое поколение пользователей" 0 Источник:

"Ботинки Fulton куплены в 2010 году. Ношу их ежедневно" 0 Источник:

"Моя бритва Gillette Slim, купленная в 1965-м, надежна, как танк" 0 Источник:

"Мои родители купили эту корзину для белья в 1980-м. Помню, как в детстве играл в ней в черепашку. Теперь она живет со мной, по-прежнему простая и надежная" 0 Источник:

"20 лет назад эти ботинки куплены в Болгарии, в комиссионке. С тех пор они ничуть не изменились" 0 Источник:

"Прошло больше 50 лет, прежде чем папе потребовалось купить новый кухонный нож взамен истоньшавшего старого" 0 Источник:

"Эта кисть живет со мной 15 лет. Она покрасила уже 3 квартиры" 0 Источник:

"Мой Toyota Land Cruiser из 990-х. Ему 24 года, а он не требует ничего, кроме регулярного техобслуживания" 0 Источник: