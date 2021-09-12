Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам

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Сейчас модно жаловаться на то, что современная техника живет недолго и не подлежит ремонту. От смартфона до кофеварки - через какие-то пару лет все требует замены. А ведь еще совсем недавно многие вещи становились верными спутниками семьи на пару поколений!
"Купил в 1988 году на деньги, которые оставила мне бабушка. Моя мать была расстроена, что я потратил свое наследство на что-то столь эфемерное, как велосипед. С тех пор я проехал на нем тысячи миль и езжу до сих пор"
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"Дорожный холодильник 1960-х подарили мне бабушка с дедушкой, которые купили его в комиссионке и пользовались около 20 лет. Он и сейчас неделю сохраняет лед"
"Моя Viking Husqvarna начала 1960-х годов раньше принадлежала моей бабушке. Мой сын - четвертое поколение, использующее эту машину"
"Я купил этот мастихин более 30 лет назад и создал с его помощью бесчисленное количество картин"
"Дедушка подарил мне этот французский эмалированный котелок Le Creuset на день рождения. С годами он совсем не меняется, я явно передам его детям"
"Бабушка подарила мне свои швейные ножницы Gingher. Она шила с ними всю жизнь, с ними она учила шить меня, теперь я сама их использую, а когда-нибудь передам внучке"
"Дед купил эти ручки Cross в 960-х. Он был инженером и начинал с ними космическую гонку. Теперь его ручки продолжают ее - со мной"
"Я купил его, скопив школьные карманные деньги, 50 лет назад. Отличный выбор: до сих пор без нареканий"
"Этот столик для кемпинга дедушка с бабушкой купили в 1960-х. Мы - четвертое поколение пользователей"
"Мои родители купили эту корзину для белья в 1980-м. Помню, как в детстве играл в ней в черепашку. Теперь она живет со мной, по-прежнему простая и надежная"
"20 лет назад эти ботинки куплены в Болгарии, в комиссионке. С тех пор они ничуть не изменились"
"Прошло больше 50 лет, прежде чем папе потребовалось купить новый кухонный нож взамен истоньшавшего старого"
"Мой Toyota Land Cruiser из 990-х. Ему 24 года, а он не требует ничего, кроме регулярного техобслуживания"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не ручка, это карандаш! Автор гуманитарий.
Для инструмента такого рода это ни о чем. Я в универе учился с родительской готовальней годов 80-х. И она до сих пор у меня есть и всё исправно.
До сих пор иногда после бани разжигаем