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Сотрудники службы безопасности аэропорта попались на краже

Сотрудники службы безопасности аэропорта попались на краже

Автор:
19 сентября 2023 09:44
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   багаж   досмотр   история   кража   майами   
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На недавно опубликованных записях с камер видеонаблюдения запечатлен момент, как двое сотрудников международного аэропорта Майами на контрольно-пропускном пункте воруют у пассажиров. 20-летний Хосуэ Гонсалес и 33-летний Лабарриус Уильямс похитили из багажа не менее 900 долларов и другие предметы. Воров арестовали в июле, когда правоохранительные органы начали расследовать кражи в аэропорту.

Дерзкие воры вытаскивали наличные и ценные предметы из багажа, который передвигался по ленте к рентгеновскому сканеру. Кражи совершались в то время, когда пассажиры проходили досмотр и не следили за своими вещами.

На кадрах мужчины создают видимость беседы, а сами копаются в сумках и достают ценные вещи.

Два сотрудника, а также их коллега, 22-летняя Элизабет Фустер, были арестованы в июле по обвинению в организованной схеме мошенничества. Фустер и Гонсалес признались в "многочисленных кражах" и рассказали, что ежедневно похищали в среднем 1000 долларов.

В августе обвинение с Фустер было снято. Гонсалеса также могут освободить. Ему предстоит выплатить 700 долларов пострадавшим и отработать 25 часов общественных работ.

Уильямс не признал себя виновными, его дело будет передано в суд в октябре.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэропорт   багаж   досмотр   история   кража   майами   
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6  комментариев
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10k
insaider Час назад
Подумаешь, удивили!
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717
Шурман 23 минуты назад
В Дании на контроле забыл бумажник , потом что на самолет спешили так меня догнали сотрудники и вернули бумажник . Вот бы весело было , перед посадкой документы тоже проверяют .
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14k
Ivan Полчаса назад
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17k
Сергей 36 минут назад
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76k
Viktor Час назад
Бля, они ещё и тупые - воровать под камерами!
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13k
НИКТО Час назад
Чурки – они и в Майами чурки...
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Fuchsia

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