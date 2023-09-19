Сотрудники службы безопасности аэропорта попались на краже

На недавно опубликованных записях с камер видеонаблюдения запечатлен момент, как двое сотрудников международного аэропорта Майами на контрольно-пропускном пункте воруют у пассажиров. 20-летний Хосуэ Гонсалес и 33-летний Лабарриус Уильямс похитили из багажа не менее 900 долларов и другие предметы. Воров арестовали в июле, когда правоохранительные органы начали расследовать кражи в аэропорту.