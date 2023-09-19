Сотрудники службы безопасности аэропорта попались на краже

На недавно опубликованных записях с камер видеонаблюдения запечатлен момент, как двое сотрудников международного аэропорта Майами на контрольно-пропускном пункте воруют у пассажиров. 20-летний Хосуэ Гонсалес и 33-летний Лабарриус Уильямс похитили из багажа не менее 900 долларов и другие предметы. Воров арестовали в июле, когда правоохранительные органы начали расследовать кражи в аэропорту.
Дерзкие воры вытаскивали наличные и ценные предметы из багажа, который передвигался по ленте к рентгеновскому сканеру. Кражи совершались в то время, когда пассажиры проходили досмотр и не следили за своими вещами.
На кадрах мужчины создают видимость беседы, а сами копаются в сумках и достают ценные вещи.
Два сотрудника, а также их коллега, 22-летняя Элизабет Фустер, были арестованы в июле по обвинению в организованной схеме мошенничества. Фустер и Гонсалес признались в "многочисленных кражах" и рассказали, что ежедневно похищали в среднем 1000 долларов.
В августе обвинение с Фустер было снято. Гонсалеса также могут освободить. Ему предстоит выплатить 700 долларов пострадавшим и отработать 25 часов общественных работ.
Уильямс не признал себя виновными, его дело будет передано в суд в октябре.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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